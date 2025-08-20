Rusia anunță că a neutralizat un grup de sabotaj ucrainean la granița cu Briansk. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că militarii erau instruiți în state NATO.

Forţele de securitate ruse susţin că au ucis trei membri ai unei unităţi de elită ucrainene de sabotaj şi recunoaştere şi au capturat alţi trei în regiunea Briansk, lângă graniţa cu Ucraina, într-o operaţiune recentă, a transmis miercuri Serviciul Federal de Securitate rus (FSB), potrivit agenţiei EFE.

Potrivit FSB, grupul destructurat pregătea atacuri asupra infrastructurii de transport din Rusia și era format din membri ai unității de operațiuni speciale a Direcției Generale de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării. „Trei sabotori au fost uciși și alți trei au fost reținuți în timpul operațiunii de securitate”, a precizat serviciul într-un comunicat pe site-ul său oficial, citat de The Moscow Times.

Un video difuzat de agenția de presă rusă TASS arată trei bărbați întinși pe pământ într-o zonă împădurită, fiecare identificându-se ca membru al unei unități legate de forțele speciale ucrainene. Filmarea, distribuită pe conturile de telegram, continuă cu agenți FSB examinând corpurile celor trei uciși și un depozit de arme.

Echipament de proveniență NATO, susține FSB

După confruntare, forțele ruse afirmă că au confiscat un important echipament militar. „La locul confruntării au fost confiscate șase arme automate de asalt de producție americană și prevăzute cu amortizor, 16 kilograme de exploziv plastic de producție cehă și detonatoare, precum și o mare cantitate de grenade și muniții tip NATO”, a enumerat FSB într-un comunicat, citat de Agerpres.

Mărturii ale prizonierilor

Într-un alt video de interogatoriu, unul dintre bărbații capturați, identificat ca Oleksandr Zhuk, comandantul grupului, a declarat că unitatea sa a fost instruită de instructori britanici, canadieni și din alte țări europene. FSB susține că „grupul a fost pregătit sub supravegherea directă a personalului serviciilor secrete occidentale în Ucraina, precum și în țări NATO precum Lituania, Estonia și Norvegia”.

Zhuk a afirmat că agenția ucraineană de informații militare HUR a trimis grupul în regiunea Briansk la începutul acestei luni „pentru a efectua o serie de acte teroriste la principalele obiective de transport din Rusia”. Serviciul rus a precizat că o stație radio confiscată la locul operațiunii ar fi fost destinată comunicării cu sediul HUR de la Kiev.

De asemenea, Zhuk a menționat implicarea grupului în explozia unui pod din regiunea Briansk în luna mai și în deraierile unui tren de marfă în regiunea Belgorod, în septembrie anul trecut. FSB a anunțat că a demarat o anchetă penală pentru sabotaj și intenționează să plaseze cei trei membri supraviețuitori în arest preventiv.