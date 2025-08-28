Video Atac masiv asupra Kievului. Mai mulți morți și zeci de răniți în urma unei ofensive rusești

Rusia a lansat atacuri aeriene asupra Kievului și altor orașe ucrainene, ucigând cel puțin 10 persoane, inclusiv un adolescent de 14 ani. Alte 48 de persoane au fost rănite, dintre care cel puțin 30 au fost internate în spital, scrie Kyiv Independent.

„Conform informațiilor operative, numărul morților a crescut la trei”, a transmis administrația militară a orașului. Printre victime se află o fată de 14 ani, a precizat șeful administrației, Timur Tkacenko.

Bilanțul victimelor era așteptat să crească. Un bloc de locuințe cu cinci etaje din cartierul Darnîțki a fost lovit direct. „Totul este distrus”, a spus Tkacenko. Un alt atac, în centrul Kievului, a lăsat un bulevard plin de cioburi de sticlă, scrie The Guardian.

Atacul a vizat peste 20 de locații din capitală, au transmis autoritățile locale. Echipele de salvare erau la fața locului pentru a scoate oameni dintre dărâmături.

Explozii puternice au fost auzite joi de jurnaliști ai Agence France-Presse în timp ce atacul era în desfășurare, a relatat agenția de presă. Oficialii ucraineni au avertizat asupra unui atac rusesc „masiv”. Potrivit Associated Press, este primul atac major combinat cu drone și rachete asupra Kievului de la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska, pe 15 august.

Exploziile au luminat cerul nopții și au lăsat în urmă coloane de fum. Cel puțin o rachetă a fost doborâtă, iar urmele roșii au brăzdat cerul.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că a avut loc „un atac masiv asupra capitalei”. Forțele de apărare antiaeriană au fost în acțiune, iar edilul i-a îndemnat pe locuitori să rămână în adăposturi.

Un jurnalist AFP a relatat că aproximativ 100 de persoane s-au refugiat într-o stație de metrou, unii întinși în saci de dormit, alții ținându-și animalele de companie. Trei tineri au fost văzuți așteptând cu neliniște într-un pasaj subteran în timpul bombardamentului.

Eforturile diplomatice pentru încheierea războiului au continuat în ultimele săptămâni, după întâlniri între președintele SUA, Donald Trump, și omologii săi rus și ucrainean. Progrese concrete au fost puține, Kremlinul evitând oferta lui Volodimir Zelenski de a se întâlni față în față cu Vladimir Putin și adăugând zilnic noi condiții pentru un eventual acord de pace.