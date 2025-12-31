search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
Pene majore de curent în regiunea Moscovei după un atac cu drone atribuit Ucrainei. Infrastructura energetică și petrolieră, din nou în vizor

Război în Ucraina
Publicat:

Părți ale regiunii Moscovei au fost afectate de pene de curent extinse după ce un incendiu izbucnit la o stație electrică a provocat întreruperi masive ale alimentării cu energie. Autoritățile locale din orașul Ramenskoe au declarat că incendiul este cauza directă a avariei, însă oficiali de la Moscova susțin că incidentul a fost declanșat de un atac cu drone inamice, potrivit presei ruse.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu blocuri de locuințe din Moscova cufundate în întuneric/FOTO
Pe rețelele sociale au apărut imagini cu blocuri de locuințe din Moscova cufundate în întuneric/FOTO

În mai multe cartiere din sud-estul Moscovei, inclusiv Jukovski, Litkarino și Ramenskoe, comunicațiile au fost întrerupte timp de mai multe ore. Pe rețelele sociale au apărut imagini cu blocuri de locuințe cufundate în întuneric complet, în timp ce iluminatul stradal era nefuncțional în unele zone, singurele surse de lumină fiind farurile mașinilor.

Iuliia Mendel, fostă purtătoare de cuvânt a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a scris pe rețelele sociale că peste 600.000 de persoane ar fi fost afectate de o „pană totală de curent”, rămânând fără electricitate și semnal de telefonie mobilă timp de mai multe ore. Aceste informații nu au fost confirmate independent.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că între orele 17:00 și 19:48 au fost doborâte cel puțin 100 de drone. Potrivit acestuia, majoritatea au fost interceptate deasupra regiunii Briansk, aflată la granița cu Ucraina, iar opt drone ar fi fost doborâte în regiunea Moscovei. Din motive de securitate, aeroporturile capitalei au suspendat temporar zborurile.

Autoritățile municipale au anunțat pe rețeaua socială rusă VK că echipele de intervenție lucrează la restabilirea alimentării cu energie, fiind instalate 73 de generatoare de rezervă. Oficialii au avertizat că sunt posibile întreruperi suplimentare, pe măsură ce rețeaua revine la funcționarea normală.

Incidentele au avut loc la o zi după ce Rusia a acuzat Ucraina, fără a prezenta dovezi, că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin. Kievul a respins acuzațiile, calificându-le drept nefondate și menite să submineze eforturile de pace în conflictul declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina și Statele Unite discută posibilitatea unor garanții de securitate care ar putea include prezență militară americană. El a spus, de asemenea, că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin, în ciuda lipsei profunde de încredere dintre cei doi lideri.

„Le-am spus președintelui Trump și liderilor europeni că sunt pregătit pentru orice format de întâlnire cu Putin. Nu îmi este teamă de niciun format – important este ca Rusia să nu se teamă”, a afirmat Zelenski.

Atacuri cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia

Separat, autoritățile ruse au confirmat că drone ucrainene au lovit, în noaptea de 31 decembrie, două obiective energetice importante din Rusia, provocând incendii semnificative în orașul Tuapse, pe coasta Mării Negre, și în regiunea Iaroslavl, la nord-est de Moscova.

În Tuapse, dronele au avariat o rafinărie operată de Rosneft și un cheu portuar. Autoritățile regionale din Krasnodar au declarat că incendiile au fost stinse rapid, iar zona afectată la rafinărie a fost de aproximativ 300 de metri pătrați. Imagini distribuite pe rețelele sociale au arătat flăcări ridicându-se la câțiva metri înălțime.

Canale ucrainene de Telegram au susținut că a fost lovită o unitate-cheie de distilare a țițeiului, cu o capacitate anuală estimată la 12 milioane de tone. Informațiile nu au fost confirmate oficial.

Un al doilea atac a vizat un depozit de combustibil din regiunea Iaroslavl, la aproximativ 700 de kilometri de granița cu Ucraina. Martorii au raportat explozii și incendii, iar autoritățile locale au declarat alertă de drone. Presa rusă a identificat obiectivul drept o instalație din rețeaua strategică de rezerve de stat pentru combustibil.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că, pe parcursul nopții, 86 de drone ucrainene ar fi fost doborâte deasupra Rusiei și a Crimeei ocupate, inclusiv cinci în regiunea Krasnodar.

Loviturile fac parte dintr-o campanie mai amplă a Ucrainei de atacuri în adâncimea teritoriului rus, vizând infrastructura energetică și logistică, cu scopul de a reduce capacitatea Rusiei de a susține războiul.

