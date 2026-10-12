 Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date din Rusia deschid o nouă piață de milioane. Fiul unui general FSB profită | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date din Rusia deschid o nouă piață de milioane. Fiul unui general FSB profită

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Companiile rusești s-au pregătit pentru posibile atacuri asupra centrelor de date cu mult înainte ca Ucraina să înceapă să le vizeze, potrivit unei investigații a serviciului rus al BBC. Printre furnizorii de echipamente pentru protejarea infrastructurii se numără o companie dintr-un holding în care ocupă o funcție de conducere fiul unui general de rang înalt din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Centru de date Yandex în flacari
Ucraina a atacat trei dintre cele șase centre de date ale Yandex Foto: X@Mylovanov

Companiile rusești din sectorul tehnologic și-au intensificat măsurile de protecție a infrastructurii digitale în anticiparea unor atacuri asupra centrelor de date, relatează BBC în limba rusă.

Potrivit publicației, compania Yandex a organizat periodic exerciții pentru oprirea și redirecționarea traficului de date. În paralel, firmele din Rusia au început să cumpere tot mai multe centre de date mobile, soluții care permit instalarea rapidă a capacităților de procesare în alte locații.

Cererea pentru aceste echipamente a crescut încă de la sfârșitul verii, potrivit BBC. Cumpărătorii nu sunt doar companii IT și operatori de telefonie mobilă, ci și firme mijlocii și mari care au nevoie de o putere de calcul mai mare decât cea oferită de un calculator obișnuit.

O piață în creștere, cu legături la vârful FSB

În Rusia, printre furnizorii de centre de date mobile se numără RTK-TsOD, o filială a companiei Rostelecom, și Yadro, parte a holdingului X Holding.

Boris Korolev, fiul lui Serghei Korolev, prim adjunct al directorului FSB, ocupă funcția de director general adjunct al X Holding.

În 2026, Yadro a lansat Borei, un centru de date instalat într-un container. Potrivit datelor privind achizițiile publice analizate de BBC, un astfel de centru, fără servere, costă între 18 și 25 de milioane de ruble. Dacă este echipat cu sisteme de calcul, prețul poate ajunge la sute de milioane de ruble.

Vânzările au început cu câteva luni în urmă, iar contextul actual pare să favorizeze cererea.

„Contextul informațional este favorabil pentru noi vânzări, poate chiar prea favorabil”, a declarat pentru BBC o sursă din industrie.

Potrivit interlocutorilor publicației, în sector se discuta încă de la sfârșitul verii despre posibilitatea unor atacuri asupra centrelor de date din Rusia.

Două treimi dintre centrele de date sunt concentrate în jurul Moscovei și la Sankt Petersburg

Aproximativ două treimi dintre centrele de date din Rusia se află în regiunea Moscovei și în Sankt Petersburg, ceea ce concentrează o parte importantă a infrastructurii digitale în câteva zone.

La 6 octombrie, cu doar câteva zile înainte de primul atac asupra infrastructurii Yandex, Evgheni Filatov, adjunct al șefului Ministerului rus al Dezvoltării Digitale, a îndemnat companiile să mute capacitățile de procesare în alte regiuni.

Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților pro-Trump și pro-AfD se prăbușește pe rețelele sociale

„Undeva dincolo de Urali, unde, din fericire, încă nu ajung [atacurile]”, a spus acesta, potrivit relatării BBC.

Între 8 și 11 octombrie, Ucraina a atacat trei dintre cele șase centre de date ale Yandex, situate în orașul Sasovo, din regiunea Reazan, precum și în Kaluga și Vladimir.

Atacurile au provocat întreruperi nu doar în funcționarea serviciilor proprii ale Yandex, ci și în cele ale unor companii terțe care depind de infrastructura sa.

Cele trei supercomputere ale Yandex — Cervenkiș, Liapunov și Galușkin — se aflau în centrele de date vizate. Până în seara zilei de 11 octombrie, nu era clar în ce măsură fuseseră avariate. Potrivit publicației Kommersant, înlocuirea echipamentelor deteriorate ar putea dura aproximativ șase luni.

Ascensiunea rapidă a fiului generalului

Boris Korolev a devenit director general adjunct al X Holding în 2023, la vârsta de 27 de ani.

În același an, compania Garda, în care acesta deținea o participație de 20%, a obținut o cotă în holding după moartea fondatorului și proprietarului său, Anton Cerepennikov.

Nu se știe dacă Korolev și-a păstrat participația, deoarece situațiile financiare ale companiei nu sunt publice.

Jurnalistul Andrei Zaharov consideră că beneficiarul final al activelor lui Boris Korolev ar fi tatăl acestuia. Potrivit jurnalistului, generalul ar fi trecut anterior pe numele fiului său bunuri în valoare de sute de milioane de ruble.

Cheltuieli mai mari pentru controlul traficului de internet

Pe lângă centrele de date, X Holding furnizează echipamente pentru sistemele tehnice folosite de autoritățile ruse la blocarea site-urilor și filtrarea traficului de internet, cunoscute sub acronimul TSPU.

Cheltuielile pentru blocarea conținutului și filtrarea traficului sunt în creștere. Potrivit unui nou proiect de buget, Rusia intenționează să aloce 60 de miliarde de ruble pentru aceste obiective în următorii trei ani, de două ori mai mult decât se prevăzuse anterior.

Nu se știe ce parte din această sumă ar putea reveni companiei X Holding.

În septembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra centrelor de date din Ucraina. Săptămâna trecută, Forțele Armate Ucrainene au lansat trei atacuri de represalii , vizând centrele de date Yandex. În urma acestor atacuri, serviciile companiei și cele ale companiilor care utilizează aceleași centre au început să înregistreze perturbări serioase.

Instituțiile media și rețelele de socializare sunt pline de relatări despre ruși care au pierdut accesul la datele de stocare în cloud, nu au putut aranja livrări de alimente și plătesc în exces pentru taxiuri din cauza lipsei de șoferi care cunosc orașul și se pot orienta fără GPS. Între timp, Yandex, în urma atacurilor asupra centrelor sale de date, a adăugat o clauză la acordul său de utilizare prin care renunță la răspundere în caz de forță majoră, inclusiv atacuri cu drone și rachete, bombardamente și explozii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
digi24.ro
image
Profesorii din Danemarca ar putea avea voie să folosească forța fizică pentru a scoate din clasă elevii care perturbă orele
stirileprotv.ro
image
Sondajele la care publicul nu are acces și care îi sperie pe creditorii României – bancheri și manageri de fonduri de investiții – despre care președintele Nicușor Dan susține că spun „NU” anticipatelor. AUR ar aduna cât PSD și PNL la un loc, aproape 40%. USR ar avea un scor cu o singură cifră dacă s-ar organiza alegeri
gandul.ro
image
Peste 30.000 de dolari pentru susținerea lui Călin Georgescu pe TikTok. „Am ținut în șah Guvernul, SRI și SIE”
mediafax.ro
image
„Cine și-ar fi imaginat?” Bogdan Baratky, editorial incendiar după U Cluj – Rapid 3-4. Ce a reușit Daniel Pancu
fanatik.ro
image
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
libertatea.ro
image
„Nu fac nimic la întâmplare”. Povestea cazului bogpr, cel care a plătit un milion de dolari pentru campania lui Călin Georgescu
digi24.ro
image
Omul de afaceri adus să o salveze pe CFR Cluj, dat „dispărut” de club: „Nu l-am mai văzut niciodată”
gsp.ro
image
Mircea Bravo a scris cinci cuvinte pe internet și CSA Steaua a intervenit: ”Modificați postarea!”. Replică imediată a vedetei
digisport.ro
image
Secretul vinetelor coapte perfecte! Cum le prepari. Pot fi păstrate în borcane?
click.ro
image
STENOGRAME din ședința PSD. Olguța Vasilescu: „Dacă nu ne place Luca Niculescu, putem să-l dăm jos peste 6 luni”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
EXPERIMENT. Câţi bani economisim la marile supermarketuri din România, cu aplicaţiile instalate
observatornews.ro
image
Scandal exploziv la Insula iubirii. Concurentul înjurat, amenințat și băgat în ședință de producătorii Antena 1
cancan.ro
image
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
newsweek.ro
image
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
prosport.ro
image
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal mare...
playtech.ro
image
Marcel Pușcaș, doi corigenți și un premiant: „Greșeli de curtea școlii! / A făcut multe lucruri utile!”. Notele după U Cluj – Rapid 3-4
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Petrecerea care l-a făcut pe Gabi Tamaș să ceară să plece din țară! ”Am fost cu ei. Am zăcut o săptămână!”
digisport.ro
image
Scandal monstru la Asia Express! Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în toiul nopții
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E de vis! Imagini FABULOASE din casa Vlăduței Lupău. Are cea mai luxoasă locuință din Cluj. A costat-o 3 milioane de euro, dar a muncit din greu pentru a-și îndeplini acest vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Impozit majorat cu 100% pentru balcoane. Noul Cod al urbanismului pentru cei de la bloc
mediaflux.ro
image
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Virgil Ianțu, reacție dură după declarațiile lui Mugur Mihăescu despre femei, în Parlament. „Un discurs josnic”
actualitate.net
image
Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame”
click.ro
image
Raluka, scene halucinante în aeroport: „Stăm și așteptăm să apară șurubelnița”
click.ro
image
Florin Salam, de urgență la spital după un concert! Artistul suspectează că ar fi fost otrăvit: „N-am mai suportat durerile”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Diane de Poitiers foto Profimedia prelucrata cu AI png
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi
okmagazine.ro
Reprezentări ale lui Iancu de Hunedoara
Cum a fost reprezentat Iancu de Hunedoara de-a lungul timpului și cum s-a transformat imaginea sa în memoria colectivă?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scandal monstru la Asia Express! Mirela Vaida și Valerie Lungu, date afară din cazare în toiul nopții
image
Claudia Pătrășcanu, strigăt de disperare! „Trăiesc cea mai mare durere a unei mame”

OK! Magazine

image
Regele care începea o partidă de amor cu metresa și-o încheia cu soția, doar pentru a concepe moștenitori legitimi