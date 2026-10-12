Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date din Rusia deschid o nouă piață de milioane. Fiul unui general FSB profită

Companiile rusești s-au pregătit pentru posibile atacuri asupra centrelor de date cu mult înainte ca Ucraina să înceapă să le vizeze, potrivit unei investigații a serviciului rus al BBC. Printre furnizorii de echipamente pentru protejarea infrastructurii se numără o companie dintr-un holding în care ocupă o funcție de conducere fiul unui general de rang înalt din Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB).

Ucraina a atacat trei dintre cele șase centre de date ale Yandex Foto: X@Mylovanov

Companiile rusești din sectorul tehnologic și-au intensificat măsurile de protecție a infrastructurii digitale în anticiparea unor atacuri asupra centrelor de date, relatează BBC în limba rusă.

Potrivit publicației, compania Yandex a organizat periodic exerciții pentru oprirea și redirecționarea traficului de date. În paralel, firmele din Rusia au început să cumpere tot mai multe centre de date mobile, soluții care permit instalarea rapidă a capacităților de procesare în alte locații.

Cererea pentru aceste echipamente a crescut încă de la sfârșitul verii, potrivit BBC. Cumpărătorii nu sunt doar companii IT și operatori de telefonie mobilă, ci și firme mijlocii și mari care au nevoie de o putere de calcul mai mare decât cea oferită de un calculator obișnuit.

O piață în creștere, cu legături la vârful FSB

În Rusia, printre furnizorii de centre de date mobile se numără RTK-TsOD, o filială a companiei Rostelecom, și Yadro, parte a holdingului X Holding.

Boris Korolev, fiul lui Serghei Korolev, prim adjunct al directorului FSB, ocupă funcția de director general adjunct al X Holding.

În 2026, Yadro a lansat Borei, un centru de date instalat într-un container. Potrivit datelor privind achizițiile publice analizate de BBC, un astfel de centru, fără servere, costă între 18 și 25 de milioane de ruble. Dacă este echipat cu sisteme de calcul, prețul poate ajunge la sute de milioane de ruble.

Vânzările au început cu câteva luni în urmă, iar contextul actual pare să favorizeze cererea.

„Contextul informațional este favorabil pentru noi vânzări, poate chiar prea favorabil”, a declarat pentru BBC o sursă din industrie.

Potrivit interlocutorilor publicației, în sector se discuta încă de la sfârșitul verii despre posibilitatea unor atacuri asupra centrelor de date din Rusia.

Două treimi dintre centrele de date sunt concentrate în jurul Moscovei și la Sankt Petersburg

Aproximativ două treimi dintre centrele de date din Rusia se află în regiunea Moscovei și în Sankt Petersburg, ceea ce concentrează o parte importantă a infrastructurii digitale în câteva zone.

La 6 octombrie, cu doar câteva zile înainte de primul atac asupra infrastructurii Yandex, Evgheni Filatov, adjunct al șefului Ministerului rus al Dezvoltării Digitale, a îndemnat companiile să mute capacitățile de procesare în alte regiuni.

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„Undeva dincolo de Urali, unde, din fericire, încă nu ajung [atacurile]”, a spus acesta, potrivit relatării BBC.

Între 8 și 11 octombrie, Ucraina a atacat trei dintre cele șase centre de date ale Yandex, situate în orașul Sasovo, din regiunea Reazan, precum și în Kaluga și Vladimir.

Atacurile au provocat întreruperi nu doar în funcționarea serviciilor proprii ale Yandex, ci și în cele ale unor companii terțe care depind de infrastructura sa.

Cele trei supercomputere ale Yandex — Cervenkiș, Liapunov și Galușkin — se aflau în centrele de date vizate. Până în seara zilei de 11 octombrie, nu era clar în ce măsură fuseseră avariate. Potrivit publicației Kommersant, înlocuirea echipamentelor deteriorate ar putea dura aproximativ șase luni.

Ascensiunea rapidă a fiului generalului

Boris Korolev a devenit director general adjunct al X Holding în 2023, la vârsta de 27 de ani.

În același an, compania Garda, în care acesta deținea o participație de 20%, a obținut o cotă în holding după moartea fondatorului și proprietarului său, Anton Cerepennikov.

Nu se știe dacă Korolev și-a păstrat participația, deoarece situațiile financiare ale companiei nu sunt publice.

Jurnalistul Andrei Zaharov consideră că beneficiarul final al activelor lui Boris Korolev ar fi tatăl acestuia. Potrivit jurnalistului, generalul ar fi trecut anterior pe numele fiului său bunuri în valoare de sute de milioane de ruble.

Cheltuieli mai mari pentru controlul traficului de internet

Pe lângă centrele de date, X Holding furnizează echipamente pentru sistemele tehnice folosite de autoritățile ruse la blocarea site-urilor și filtrarea traficului de internet, cunoscute sub acronimul TSPU.

Cheltuielile pentru blocarea conținutului și filtrarea traficului sunt în creștere. Potrivit unui nou proiect de buget, Rusia intenționează să aloce 60 de miliarde de ruble pentru aceste obiective în următorii trei ani, de două ori mai mult decât se prevăzuse anterior.

Nu se știe ce parte din această sumă ar putea reveni companiei X Holding.

În septembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra centrelor de date din Ucraina. Săptămâna trecută, Forțele Armate Ucrainene au lansat trei atacuri de represalii , vizând centrele de date Yandex. În urma acestor atacuri, serviciile companiei și cele ale companiilor care utilizează aceleași centre au început să înregistreze perturbări serioase.

Instituțiile media și rețelele de socializare sunt pline de relatări despre ruși care au pierdut accesul la datele de stocare în cloud, nu au putut aranja livrări de alimente și plătesc în exces pentru taxiuri din cauza lipsei de șoferi care cunosc orașul și se pot orienta fără GPS. Între timp, Yandex, în urma atacurilor asupra centrelor sale de date, a adăugat o clauză la acordul său de utilizare prin care renunță la răspundere în caz de forță majoră, inclusiv atacuri cu drone și rachete, bombardamente și explozii.