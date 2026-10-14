 Atacurile ucrainene au doborât 94% din traficul automatizat Yandex. Ce înseamnă asta pentru războiul informațional al Rusiei | adevarul.ro
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Analiză Atacurile ucrainene au doborât 94% din traficul automatizat Yandex. Ce înseamnă asta pentru războiul informațional al Rusiei

Analize Adevărul
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Traficul automatizat asociat companiei ruse Yandex a scăzut cu aproximativ 94% pe 11 octombrie, potrivit datelor Cloudflare Radar citate de Euronews, după atacurile ucrainene asupra centrelor de date ale companiei. Scăderea a alimentat discuțiile privind impactul loviturilor asupra activității boților ruși pe rețelele sociale. Analistul de politică externă Stefan Popescu a explicat efectele atacurilor asupra războiului informațional al Rusiei.

centrul Yandex arde
Traficul automatizat asociat companiei ruse Yandex a scăzut Foto: X@Mylovanov

Popescu consideră atacurile o lovitură semnificativă pentru infrastructura digitală rusă, în condițiile în care centrele de date sunt esențiale atât pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, cât și pentru operațiunile de influență online. Întrebarea nu este însă dacă pagubele sunt reale — Yandex le-a confirmat — ci cât durează.

„Scăderea observată după atacuri poate fi și una temporară. Yandex într-adevăr a confirmat pagubele, dar întrebarea este dacă pot fi înlocuite aceste infrastructuri și cât persistă această pierdere”, explică analistul.

Boții nu sunt singura sursă de influență

Chiar dacă rețelele automatizate sunt perturbate, mesajele politice pot continua să circule prin alte canale: conturi autentice, influenceri, site-uri sau infrastructuri digitale independente.

„Boții nu sunt singura sursă de influență politică online. Mesajele pot continua să circule prin conturi autentice, prin alte rețele automatizate, prin site-uri, prin influenceri sau prin infrastructuri digitale independente”, subliniază Popescu.

Analistul avertizează și asupra unui risc de interpretare: reducerea volumului de conținut automatizat nu înseamnă automat mai puțină polarizare politică, mai ales în Statele Unite, unde diviziunile au cauze interne profunde.

„Polarizarea americană are cauze interne, instituționale, sociale, iar operațiunile străine pot exploata sau amplifica diviziunile existente, dar nu trebuie confundate cu originea lor”, explică Popescu.

Cu alegerile americane din noiembrie aproape, concluzia analistului e clară: „Chiar dacă activitatea unor boți ruși scade, nu putem deduce automat că polarizarea politică din Statele Unite ale Americii va scădea sau că alegătorii vor lua decizii diferite.

Rețele globale, greu de oprit dintr-o singură lovitură

Un alt obstacol în evaluarea efectelor atacurilor este că operațiunile de influență digitală nu se desfășoară exclusiv de pe teritoriul statului care le coordonează.

„Unele operațiuni se desfășoară și din state terțe. De asta a fost foarte greu și în România să descoperim anumite influențe, pentru că veneau pe canale multiple, pentru că vorbim de rețele globale”, explică Popescu.

Lovirea centrelor de date poate perturba componente ale mașinăriei digitale rusești, fără să o oprească. Rețelele de influență sunt, prin natura lor, distribuite — și tocmai asta le face rezistente, mai arată expertul.

Ce este Yandex

Yandex este cel mai mare motor de căutare din Rusia și una dintre cele mai mari companii tehnologice din Europa de Est. Fondată în 1997, compania domină piața rusă de internet cu o cotă de peste 60%, depășind Google în țara sa de origine.

Dincolo de căutare, Yandex operează o gamă largă de servicii: hărți, taxi și ride-sharing, livrare de mâncare, platforme de streaming, servicii cloud și, mai recent, tehnologii de inteligență artificială. Prin amploarea sa, compania este comparată frecvent cu Google, Uber și Amazon la un loc.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Yandex a intrat sub presiune uriașă din partea sancțiunilor occidentale și a tensiunilor interne. Compania a fost în cele din urmă divizată: activele internaționale au fost separate de cele rusești, iar sediul global a fost mutat în Olanda. Divizia rusă a rămas sub controlul unor acționari apropiați Kremlinului.

Din această cauză, Yandex este privit de analiști occidentali nu doar ca o companie tehnologică, ci și ca o parte a infrastructurii digitale a statului rus — inclusiv în ceea ce privește colectarea de date și potențialele operațiuni de influență online.

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