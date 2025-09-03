search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
Video Rusia lovește din nou Ucraina: atac aerian masiv în timp ce Putin participa la parada militară din China

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra Ucrainei în noaptea de marţi spre miercuri, rănind cel puţin patru lucrători feroviari și determinând Polonia să ridice de la sol avioane de luptă.

Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei FOTO: X
Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei FOTO: X

Forțele aeriene ucrainene au precizat că au doborât 430 din cele 502 drone și 21 din cele 24 de rachete lansate de Rusia. „Trei rachete și 69 de drone au lovit în 14 locuri, iar resturi din aceste dispozitive au căzut în alte 14 locuri”, au adăugat forțele ucrainene, potrivit Agerpres.

Alertele de raid aerian au sunat timp de ore în întreg teritoriul Ucrainei, explozii fiind auzite în nouă dintre cele 24 de regiuni, de la Kiev la Liov și Volînia, potrivit oficialilor și mass-media locale.

Putin la Beijing

Atacurile au avut loc în timp ce președintele rus Vladimir Putin participa la o paradă militară la Beijing pentru a marca sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Președintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război.

Polonia, stat membru NATO și vecinul vestic al Ucrainei, și-a activat propriile aeronave și pe cele aliate pentru a asigura securitatea, a declarat comandamentul forțelor sale armate. „Federația Rusă efectuează din nou atacuri asupra unor ținte situate pe teritoriul Ucrainei”, se arată într-o postare a comandamentului operațional pe X.

Victime și pagube în Ucraina

Patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad au fost internați în spital, iar compania feroviară de stat ucraineană a avertizat pe Telegram asupra întârzierilor la zeci de servicii, ca urmare a deteriorării instalațiilor feroviare.

În comunitatea Znamianka, tot din regiunea Kirovohrad, cinci persoane au fost rănite și 28 de case avariate în urma atacului, au anunțat serviciile de urgență pe Telegram. Transportul public din orașul Hmelnîțkîi a fost afectat de „perturbări semnificative ale programului”, iar guvernatorul regional a semnalat incendii și daune aduse clădirilor rezidențiale.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar zeci de trenuri au înregistrat întârzieri după ce o dronă s-a prăbușit lângă o gară din regiunea Rostov din Rusia, au anunțat miercuri Căile Ferate Ruse, precizând că nu s-au înregistrat răniți.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Rusiei. Ambele părți neagă că ar viza civili în atacurile din războiul început de Rusia prin invazia la scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022.

Europa

