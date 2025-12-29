Trucuri anti-balonare după excesele de sărbători: cum să scapi rapid de senzația de greutate și ce trebuie să mânânci

După mesele copioase de sărbători, multe persoane se confruntă cu senzația neplăcută de balonare. Nutriționistul și fitoterapeutul Cora Pop recomandă evitarea dietelor drastice și propune câteva strategii simple pentru a readuce corpul în echilibru.

„Nu trebuie să rezolvi problema cu diete drastice, care adesea agravează balonarea. Ideea este să-ți ajuți corpul să-și recapete echilibrul natural, cu câteva remedii simple și concrete”, susține Cora Pop.

Timp de trei zile după mesele abundente, specialista recomandă un mic dejun ușor, bogat în proteine, de exemplu iaurt grecesc, ouă, pâine și fructe. Prânzul și cina ar trebui să fie „anti-balonare”, cu o porție de proteine precum pește, ouă, pui sau leguminoase, o porție mare de legume gătite, cum sunt dovleceii, feniculul sau morcovii, și o porție mică de carbohidrați simpli, cum ar fi orezul, cartofii sau pâinea, consumate cu moderație.

Cora Pop recomandă, de asemenea, limitarea alimentelor care favorizează balonarea: băuturi carbogazoase, exces de alcool, dulciuri zilnice după mese, cantități mari de produse lactate și prea multe legume crude, întrucât legumele gătite sunt mai ușor de digerat.

Retenția de apă: cum să o elimini rapid după mese copioase

Balonarea de a doua zi este adesea cauzată de retenția de apă, determinată de consumul excesiv de sare și condimente. Pentru a reduce acest efect, nutriționistul recomandă consumul de fenicul, dovlecei, kiwi, citrice și cartofi, dar și limitarea sării.

Ceaiurile din plante pot fi și ele de ajutor. Alegerea a unul sau două ceaiuri pe zi, în special după prânz sau cină, poate susține digestia și detoxifierea organismului.

„Fenicul, anason și chimen - excelente pentru gaze și tensiune abdominală. Ghimbir și lămâie - utile dacă te simțiți <leneșa> și greoaie. Menta- excelentă dacă balonarea este însoțită de crampe sau digestie dificilă. Mușețel și melisa sunt perfecte dacă balonarea și stresul merg mână în mână”, precizează Cora Pop.

Pentru a sprijini digestia și funcția ficatului, Cora Pop recomandă anghinarea sub formă de extract uscat sau armurariul, care sunt ideale după excesele alimentare.

Enzimele digestive care conțin lipază, protează și amilază pot fi utile mai ales după mese bogate în grăsimi și dulciuri.

Probioticele ajută la reglarea intestinului și la prevenirea constipației sau a gazelor, iar magneziul susține atât digestia, cât și nivelul de energie.

„Probioticele sunt utile dacă intestinul tau se deranjează după sărbători (constipație/gaze/nereguli). Alege multi-tulpină și doze adecvate, nu aleatorii. Pentru regularitatea intestinală. Magneziu (citrat sau oxid, seara) - ajută adesea atât intestinul, cât și tensiunea/oboseala”, concluzioneză Cora Pop.