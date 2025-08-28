Declarațiile Kremlinului după atacul în care au fost uciși 18 civili: „Forţele armate ruse îşi îndeplinesc misiunea”

Kremlinul a făcut joi primele declarații după atacul masiv asupra Kievului în cursul nopții care a ucis cel puțin 18 persoane, inclusiv patru copii. Totodată, Rusia a lovit reprezentanța UE din Kiev și sediul British Council din capitala ucraineană. UE și Marea Britanie i-au convocat pe ambasadorii Rusiei din Bruxelles, respectiv Londra.

„Forţele armate ruse îşi îndeplinesc misiunea. Acestea continuă să atace ţinte militare şi paramilitare”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov. „În acelaşi timp, Rusia rămâne interesată de continuarea procesului de negocieri, pentru a-şi atinge obiectivele stabilite prin mijloace politice şi diplomatice”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Totodată, Kremlinul a respins criticile Uniunii Europene (UE) cu privire la atacul asupra delegaţiei UE la Kiev, susţinând că armata rusă nu atacă niciodată infrastructura civilă.

„Forţele Armate Ruse îşi îndeplinesc misiunile. Acestea, aşa cum s-a spus deja, continuă să atace infrastructura militară sau cvasimilitară”, a spus Peskov, citat de EFE.

Rusia a lansat un număr-record de drone și rachete

Într-un comunicat, Ministerul Apărării rus a recunoscut joi că în cursul nopţii a atacat ţinte de pe teritoriul ucrainean cu drone şi rachete hipersonice Kinjal.

Potrivit comunicatului, armata rusă a lansat un atac combinat folosind arme de precizie cu rază lungă de acţiune lansate din aeronave şi drone de asalt.

Ţinta, conform raportului de război, postat pe Telegram, au fost aerodromurile ucrainene şi instalaţiile industriale militare inamice.

Cu toate acestea, rachetele şi bombele ruseşti au lovit clădiri rezidenţiale din mai multe cartiere ale capitalei ucrainene, aminteşte EFE.

Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că Kremlinul a lansat peste noapte 598 de drone și 31 de rachete.

Apărarea antiaeriană ucraineană afirmă că a reuşit să neutralizeze 563 de drone, o rachetă Kinjal, şapte rachete Iskander-M şi 18 rachete de croazieră Kh-101.

Yuriy Ihnat, șeful departamentului de comunicare al forțelor aeriene, a declarat pentru CNN că atacurile au reprezentat „unul dintre cele mai mari atacuri combinate” asupra țării.

Alerta de raid aerian a ținut mai bine nouă ore, potrivit ministrului de interne, Ihor Klymenko.

În analiza sa a acestor ultime atacuri ale Rusiei asupra Kievului, Tymur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului a spus că Kremlinul are o „semnătură” tipică ce include „atacuri combinate din direcții diferite” și țintirea „clădirilor rezidențiale obișnuite”.

Proiectile momeală au fost folosite ca ținte false pentru a deruta sistemele de apărare ucrainene, a adăugat el.

Mai multe clădiri rezidențiale înalte au fost avariate, precum și o grădiniță, locuințe private, blocuri nerezidențiale, birouri, infrastructură de transport și zeci de mașini, au declarat oficialii.

Vineri a fost declarată zi de doliu la Kiev, potrivit autorităților orașului

Sediul British Council din Kiev, lovit în atac

Șefa CE, Ursula von der Leyen, a vorbit atât cu Zelenski, cât și cu președintele american Donald Trump în urma atacurilor, a scris aceasta într-o postare pe X, subliniind totodată că președintele rus Vladimir Putin „trebuie să vină la masa negocierilor”.

Blocul comunitar l-a convocat pe emisarul rus la Bruxelles ca răspuns la atac, a anunțat Kaja Kallas, șefa diplomației UE.

O clădire a British Council din Kiev a fost, de asemenea, avariată în urma atacului, potrivit prim-ministrului britanic Keir Starmer, care a declarat că Putin „ucide copii și civili și sabotează speranțele de pace”.

Londra l-a convocat pe ambasadorul rus, a declarat secretarul britanic de externe, David Lammy, într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând: „uciderea și distrugerea trebuie să înceteze”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a acuzat Moscova că vizează diplomați „încălcând convenția de la Viena” și a cerut „condamnare la nivel mondial” într-o declarație pe X.