search
Luni, 29 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Confesiunea bărbatului care a plantat bombe artizanale la Washington, înaintea atacului asupra Capitoliului

0
0
Publicat:

Bărbatul din Virginia, arestat la începutul lunii sub acuzația că a plantat două bombe artizanale la sediile partidului republican și democrat din Washington, în noaptea dinaintea atacului susținătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021, și-a recunoscut fapta și a oferit o mărturie detaliată asupra motivelor care l-au împins la această acțiune, conform documentelor instanței făcute publice duminică, relatează NYT.

image

În prima confesiune ce face lumină în acest caz, suspectul identificat drept Brian J. Cole Jr., a spus judecătorilor că a simțit nevoia să „ia atitudine” pe baza unor suspiciuni puternice că alegerile din 2020, în care actualul președinte american a fost învins, ar fi fost „manipulate”.

Documentele, depuse de Departamentul de Justiție la Curtea Districtuală Federală din Washington, au oferit o relatare detaliată a interogatoriului FBI după arestare.

Inițial, conform documentelor guvernamentale, Cole a negat că ar fi amplasat bombele în fața sediilor Partidului Republican și Democrat în ajunul atacului de la Capitoliu. El a recunoscut însă ulterior că, după ce agenții FBI l-au confruntat cu imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care suspectul apare îmbrăcat într-un hanorac cu glugă și ducând în mână în rucsac în zona cu pricina.

„Agenții care îi interogau i-au reamintit inculpatului că minciune constituie o infracțiune suplimentară și l-au întrebat din nou pe inculpat dacă este persoana din înregistrarea video de pe camerele de supraveghere”, au declarat procurorii. „De data aceasta, inculpatul a făcut o pauză de aproximativ 15 secunde, și-a pus capul pe masă și a răspuns: da.”

Cole a mărturisit cu două zile înainte de data la care urma să se prezinte în instanță pentru o audiere pentru stabilirea cauțiunii. Procurorii federali au cerut ca acesta rămână în arest în așteptarea procesului. Avocații săi, care susțin că bărbatul suferă de autism sever, nu au depus încă propriile documente în instanță cu privire la arestul preventiv al clientului lor.

Întrebarea privind motivația celui care a amplasat aceste bombe în noaptea dinaintea atacului asupra Capitoliului a rămas mult timp un fel de test Rorschach privind o imagine mai cuprinzătoare asupra evenimentelor din 6 ianuarie.

Cazul a dat naștere unor teorii ale conspirației privind un complot al statului paralel

Ani de zile, teoreticienii conspirației au exploatat acest caz, susținând că forțe guvernamentale din umbră ar fi plantat explozibilii în scopul de a crea o diversiune în scopul de a facilita asaltul Capitoliului și a pune apoi revolta în cârca lui Trump și a susținătorii săi.

Arestarea lui Cole, care nu are legături cunoscute cu guvernul, vine să contrazică aceste teorii ale conspirației, care au fost răspândite de unii din aceiași oficiali FBI care au dezvăluit un progres important în ancheta acestui caz luna aceasta. Printre acești oficiali s-a numărat Dan Bongino, directorul adjunct al biroului, care a acuzat FBI-ul că a mușamalizat cazul pe vremea când avea un podcast. Bongino a anunțat recent că demisionează din funcție.

În interogatoriul FBI, Cole a insistat că nu a fost niciodată „o persoană politică în mod deschis”, se arată în documentele judiciare publicate duminică. Acesta le-a spus anchetatorilor că, în timp ce urmărea cursa prezidențială din 2020, a avut puternicul sentiment că, dacă „ceva atât de important precum votul în alegerile federale este manipulat”, atunci „cineva trebuie să ia atitudine”. Trump a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că alegerile prezidențiale piredute în favoarea lui Joe Biden au fost fraudate.

Presa americană a scris că Cole le-a spus celor de la FBI că „oamenii de sus”, inclusiv „oamenii de ambele tabere”, nu ar trebui să ignore nemulțumirile cetățenilor obișnuiți sau să-i eticheteze drept „teoreticieni ai conspirației”, „oameni răi”, „nazisti” sau „fasciști”.

În ceea ce privește motivul din spatele acțiunilor sale, suspectul a mărturisit că „ceva a făcut clic” în timp ce „urmărea totul și cum se înrăutățește”, conform documentelor. El a adăugat că a vrut să le facă ceva „partidelor” pentru că „acestea erau la conducere”.

Totodată, în timpul acțiunii sale, „nu a luat în calcul cum vor reacționa oamenii când bombele vor detona, deși spera că vor exista vești despre asta”. El a susținut că a fost „ușurat” de faptul că, în cele din urmă, dispozitivele nu au explodat, afirmând că le-a amplasat deliberat în cursul nopții tocmai pentru că nu voia să vadă oameni morți.

Cazul bombelor artizanale a bântuit FBI-ul ani de zile, perioadă în care agenții au urmărit o mulțime de suspecți și piste false. Anchetatorii au reușit în final să rezolve cazul după ce un tehnician al biroului a obținut acces la date mobile care legau faptele de Cole și despre care se credea anterior că au fost compromise.

După ce a mărturisit că a plantat bombele, se arată în documentele instanței, Cole le-a explicat anchetatorilor modul de acțiune, mărturisind că a fabricat pulberea explozivă folosind „cărbune, praf de sulf Lilly Miller și nitrat de potasiu pe care le-a cumpărat de la Lowe's”.

El a amestecat aceste ingrediente într-un bol Pyrex și s-a ajutat de „o lingură sau o cană de măsurat” pentru a turna praful în dispozitivele improvizate. Cole a declarat pentru FBI că s-a inspirat dintr-un joc video care enumera aceste ingrediente și că „a vizionat diverse videoclipuri legate de știință pe YouTube”.

Într-o declarație sub jurământ, agenții FBI au mai spus că s-au folosit de telefonul său mobil pentru a-i urmări locația în noaptea în care au fost amplasate bombele, apoi au comparat datele cu imaginile de pe camerele de supraveghere ale traseului parcurs în seara zilei de 5 ianuarie.

Agenții au verificat, de asemenea, conturile bancare și înregistrările cardurilor de credit pentru a urmări achizițiile de la magazinele locale, inclusiv Home Depot, de unde a ridicat componente ale dispozitivelor artizanale, inclusiv țevi galvanizate, baterii, cablu electric, vată de oțel și cronometre de bucătărie.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
gandul.ro
image
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
mediafax.ro
image
„Sunt idiot să aduc pe unul ca Gâlcă sau Coelho care mănâncă bani?”. Gigi Becali, decizie finală despre Charalambous la FCSB
fanatik.ro
image
Clanul Momiță trebuie să elibereze Palatul Loga 52. Judecător: ocupanții n-au măcar un act „care să justifice folosința imobilului”
libertatea.ro
image
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Într-un sat liniștit din Creta, un măslin cu o vechime cuprinsă între 2.000 și 4.000 de ani continuă să producă frunze noi și măsline
antena3.ro
image
Festivalul unde "bătaia" aduce donații: cum transformă Spania făina în simbol al carității
observatornews.ro
image
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
cancan.ro
image
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
prosport.ro
image
Anunţ de ultimă oră! Este vorba despre blocurile construite înainte de '90, e o schimbare de care orice roman trebuie să afle
playtech.ro
image
Motivul pentru care secretarul de stat numit de Ilie Bolojan a dat în judecată un minister. Ce se întâmplă în instanță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Se închide un mare lanț de magazine din România. Face reduceri uriașe ca să scape de marfă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Doliu în România! Vestea a ajuns și la urechile lui Nicușor Dan! Președintele îl întâlnise la începutul lunii!
romaniatv.net
image
S-a confirmat! Mai multe localități dispar în 2026
mediaflux.ro
image
Radu Banciu a numit „cel mai tare cuplu de comentatori din România”: „Erau geniali, la acel nivel nu s-a ajuns niciodată la noi!”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
De ce a plecat, de fapt, Theo Rose de la Vocea României: „Anul ăsta, show-ul se oprește pentru mine”
actualitate.net
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”
click.ro
image
Europa ridică un aeroport gigant care va depăși Heathrow și va crea 60.000 de locuri de muncă
click.ro
image
Cum au fost sărbătorile pentru soții Oana și Viorel Lis. Ce l-a supărat cel mai tare pe fostul edil al Capitalei: „Anul ăsta a fost cel mai groaznic Crăciun”
click.ro
Brigitte Bardot și fiul ei Nicolas Charrier, profimedia 1061972870 jpg
A adorat câinii, dar și-a detestat condiția de mamă. Brigitte Bardot și-a numit fiul ”tumoare canceroasă”
okmagazine.ro
Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Tânărul Sargon din Akkad vizitat de zeița Iștar. O ilustrație de la începutul secolului XX (© Wikimedia Commons)
Top 6 „orașe pierdute”, care nu au fost descoperite de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Catrinel Sandu, sărbători cu Moș bogat, familie extinsă și mâncare bună: „S-a reîntregit familia! A făcut mama de toate!”

OK! Magazine

image
Asemănarea izbitoare a Prințesei Charlotte cu răposata Regină Elisabeta în copilărie. Fotografia din 1936 e dovada

Click! Pentru femei

image
Încă o stea a cinematografiei s-a stins. Ce nu știai despre legenda Brigitte Bardot!

Click! Sănătate

image
Boala femeilor neiubite: de ce apare şi cum poate fi tratată