Confesiunea bărbatului care a plantat bombe artizanale la Washington, înaintea atacului asupra Capitoliului

Bărbatul din Virginia, arestat la începutul lunii sub acuzația că a plantat două bombe artizanale la sediile partidului republican și democrat din Washington, în noaptea dinaintea atacului susținătorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021, și-a recunoscut fapta și a oferit o mărturie detaliată asupra motivelor care l-au împins la această acțiune, conform documentelor instanței făcute publice duminică, relatează NYT.

În prima confesiune ce face lumină în acest caz, suspectul identificat drept Brian J. Cole Jr., a spus judecătorilor că a simțit nevoia să „ia atitudine” pe baza unor suspiciuni puternice că alegerile din 2020, în care actualul președinte american a fost învins, ar fi fost „manipulate”.

Documentele, depuse de Departamentul de Justiție la Curtea Districtuală Federală din Washington, au oferit o relatare detaliată a interogatoriului FBI după arestare.

Inițial, conform documentelor guvernamentale, Cole a negat că ar fi amplasat bombele în fața sediilor Partidului Republican și Democrat în ajunul atacului de la Capitoliu. El a recunoscut însă ulterior că, după ce agenții FBI l-au confruntat cu imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care suspectul apare îmbrăcat într-un hanorac cu glugă și ducând în mână în rucsac în zona cu pricina.

„Agenții care îi interogau i-au reamintit inculpatului că minciune constituie o infracțiune suplimentară și l-au întrebat din nou pe inculpat dacă este persoana din înregistrarea video de pe camerele de supraveghere”, au declarat procurorii. „De data aceasta, inculpatul a făcut o pauză de aproximativ 15 secunde, și-a pus capul pe masă și a răspuns: da.”

Cole a mărturisit cu două zile înainte de data la care urma să se prezinte în instanță pentru o audiere pentru stabilirea cauțiunii. Procurorii federali au cerut ca acesta rămână în arest în așteptarea procesului. Avocații săi, care susțin că bărbatul suferă de autism sever, nu au depus încă propriile documente în instanță cu privire la arestul preventiv al clientului lor.

Întrebarea privind motivația celui care a amplasat aceste bombe în noaptea dinaintea atacului asupra Capitoliului a rămas mult timp un fel de test Rorschach privind o imagine mai cuprinzătoare asupra evenimentelor din 6 ianuarie.

Cazul a dat naștere unor teorii ale conspirației privind un complot al statului paralel

Ani de zile, teoreticienii conspirației au exploatat acest caz, susținând că forțe guvernamentale din umbră ar fi plantat explozibilii în scopul de a crea o diversiune în scopul de a facilita asaltul Capitoliului și a pune apoi revolta în cârca lui Trump și a susținătorii săi.

Arestarea lui Cole, care nu are legături cunoscute cu guvernul, vine să contrazică aceste teorii ale conspirației, care au fost răspândite de unii din aceiași oficiali FBI care au dezvăluit un progres important în ancheta acestui caz luna aceasta. Printre acești oficiali s-a numărat Dan Bongino, directorul adjunct al biroului, care a acuzat FBI-ul că a mușamalizat cazul pe vremea când avea un podcast. Bongino a anunțat recent că demisionează din funcție.

În interogatoriul FBI, Cole a insistat că nu a fost niciodată „o persoană politică în mod deschis”, se arată în documentele judiciare publicate duminică. Acesta le-a spus anchetatorilor că, în timp ce urmărea cursa prezidențială din 2020, a avut puternicul sentiment că, dacă „ceva atât de important precum votul în alegerile federale este manipulat”, atunci „cineva trebuie să ia atitudine”. Trump a susținut în repetate rânduri, fără dovezi, că alegerile prezidențiale piredute în favoarea lui Joe Biden au fost fraudate.

Presa americană a scris că Cole le-a spus celor de la FBI că „oamenii de sus”, inclusiv „oamenii de ambele tabere”, nu ar trebui să ignore nemulțumirile cetățenilor obișnuiți sau să-i eticheteze drept „teoreticieni ai conspirației”, „oameni răi”, „nazisti” sau „fasciști”.

În ceea ce privește motivul din spatele acțiunilor sale, suspectul a mărturisit că „ceva a făcut clic” în timp ce „urmărea totul și cum se înrăutățește”, conform documentelor. El a adăugat că a vrut să le facă ceva „partidelor” pentru că „acestea erau la conducere”.

Totodată, în timpul acțiunii sale, „nu a luat în calcul cum vor reacționa oamenii când bombele vor detona, deși spera că vor exista vești despre asta”. El a susținut că a fost „ușurat” de faptul că, în cele din urmă, dispozitivele nu au explodat, afirmând că le-a amplasat deliberat în cursul nopții tocmai pentru că nu voia să vadă oameni morți.

Cazul bombelor artizanale a bântuit FBI-ul ani de zile, perioadă în care agenții au urmărit o mulțime de suspecți și piste false. Anchetatorii au reușit în final să rezolve cazul după ce un tehnician al biroului a obținut acces la date mobile care legau faptele de Cole și despre care se credea anterior că au fost compromise.

După ce a mărturisit că a plantat bombele, se arată în documentele instanței, Cole le-a explicat anchetatorilor modul de acțiune, mărturisind că a fabricat pulberea explozivă folosind „cărbune, praf de sulf Lilly Miller și nitrat de potasiu pe care le-a cumpărat de la Lowe's”.

El a amestecat aceste ingrediente într-un bol Pyrex și s-a ajutat de „o lingură sau o cană de măsurat” pentru a turna praful în dispozitivele improvizate. Cole a declarat pentru FBI că s-a inspirat dintr-un joc video care enumera aceste ingrediente și că „a vizionat diverse videoclipuri legate de știință pe YouTube”.

Într-o declarație sub jurământ, agenții FBI au mai spus că s-au folosit de telefonul său mobil pentru a-i urmări locația în noaptea în care au fost amplasate bombele, apoi au comparat datele cu imaginile de pe camerele de supraveghere ale traseului parcurs în seara zilei de 5 ianuarie.

Agenții au verificat, de asemenea, conturile bancare și înregistrările cardurilor de credit pentru a urmări achizițiile de la magazinele locale, inclusiv Home Depot, de unde a ridicat componente ale dispozitivelor artizanale, inclusiv țevi galvanizate, baterii, cablu electric, vată de oțel și cronometre de bucătărie.