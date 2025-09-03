search
Video Beijingul își afișează forța în prezența lui Putin și Kim Jong Un: China a prezentat drone subacvatice gigantice și sisteme laser de apărare aeriană la paradă

În plină escaladare a conflictului din Ucraina, în timp ce drone rusești loveau din nou orașe civile, la Beijing avea loc o amplă demonstrație de forță. China a organizat o paradă militară de proporții, sub pretextul marcării a 80 de ani de la capitularea Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost, de fapt, o ocazie folosită de regimul de la Beijing pentru a-și etala capabilitățile militare strategice – inclusiv arme care până acum nu au fost prezentate public.

Parada militara Bejing
Parada militara Bejing

Pe podiumul central de la Tiananmen s-au aflat liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Cei trei au fost însoțiți de delegații din peste 26 de state – o demonstrație simbolică de unitate între regimuri autocratice și state care contestă ordinea globală actuală, relatwează CNN.

Submarinul viitorului și ochiul invizibil al războiului

Printre cele mai notabile premiere ale paradei se numără prezentarea a două tipuri de drone subacvatice XLUUV (vehicule submarine fără pilot de dimensiuni mari). Potrivit analistului naval H. I. Sutton, China este lider mondial în acest domeniu, cu cel puțin cinci modele testate deja în ultimii ani. Cele două XLUUV prezentate public ar fi, potrivit acestuia, rezultatul unei competiții interne care a durat trei ani și care a urmărit selecția celor mai eficiente platforme.

Primul model, denumit AJX002, are între 18 și 20 de metri lungime și un diametru de până la 1,5 metri. Cel de-al doilea, mai lat – între 2 și 3 metri – este echipat cu două catarge, ceea ce sugerează o altă configurație a senzorilor sau a misiunii.

Misiunile acestor vehicule rămân învăluite în incertitudine, însă experții nu exclud utilizarea lor pentru recunoaștere, minare sau chiar lansarea torpilelor – un arsenal tăcut, dar devastator, în eventualitatea unui conflict în Pacific.

Laserul – noul scut al Beijingului

Parada a inclus și prezentarea unor noi sisteme de apărare aeriană cu laser – atât variante navale, cât și instalate pe vehicule grele cu opt roți. Conform presei de stat chineze, aceste arme cu energie dirijată pot neutraliza ținte aeriene, inclusiv drone și senzori, prin arderea sistemelor electronice sau orbirea opticii de bord.

Armele cu energie dirijată (DEW) sunt percepute ca fiind mai eficiente și mai ieftine decât cele cinetice: un impuls laser costă semnificativ mai puțin decât o rachetă, iar logistica implicată este mult simplificată. În plus, în fața roiurilor de drone, unde viteza de reacție și capacitatea de a ținti multiplu contează enorm, sistemele cu microunde ar putea deveni cruciale.

Rachete intercontinentale și „triada nucleară” chineză

Un alt punct cheie al paradei a fost prezentarea publică, în premieră, a noii rachete balistice intercontinentale DF-61 – montată pe o platformă mobilă cu opt roți. Alături de ea, au fost arătate și racheta aeropurtată JL-1, versiunea submarină JL-3, precum și noua variantă a DF-31, marcând astfel o demonstrație completă a capacității nucleare a Chinei: terestră, navală și aeriană – așa-numita „triadă strategică”.

Potrivit agenției Xinhua, este pentru prima oară când armata chineză își prezintă în mod deschis întregul arsenal strategic cu rază lungă de acțiune. Este un mesaj limpede pentru rivalii geopolitici: capacitatea de descurajare a Beijingului este reală și se extinde pe toate fronturile.

Interesant este că denumirea DF-61 nu a mai fost folosită din anii ’70, când o rachetă pe bază de combustibil lichid fusese dezvoltată, dar ulterior abandonată. Reluarea codului sugerează o continuitate simbolică și o reapropiere de obiective strategice ambițioase.

Context tensionat și mesaje codificate

Parada a avut loc în timp ce Rusia intensifica atacurile asupra Ucrainei – o coincidență greu de ignorat. De asemenea, prezența tandemului Putin–Kim în centrul Beijingului semnalează o realiniere geopolitică în curs, în care regimuri autoritare își reafirmă sprijinul reciproc, în fața sancțiunilor și a izolării internaționale.

În discursul său, Xi Jinping a transmis un mesaj cu două tăișuri: „Umanitatea se află din nou în fața unei alegeri – pace sau război, dialog sau confruntare.” Pe fundalul miilor de soldați în uniforme impecabile, a vehiculelor blindate și a tehnologiei futuriste, alegerea sugerată de liderul chinez pare mai degrabă o avertizare.

China

