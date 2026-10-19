 Rusia își mută tancurile în apropierea granițelor NATO. Ce au descoperit analiștii în imaginile din satelit | adevarul.ro
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Rusia își mută tancurile în apropierea granițelor NATO. Ce au descoperit analiștii în imaginile din satelit

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Rusia își reface stocurile de tehnică militară și trimite tancuri noi și vehicule blindate în depozite aflate la câteva sute de kilometri de granițele unor state membre NATO. Imaginile din satelit arată că la o bază militară din regiunea Kostroma au apărut tancuri T-90M și transportoare blindate BTR-82A, în timp ce un alt depozit, din regiunea Altai, a primit tancuri modernizate T-72B3M și vehicule de luptă pentru infanterie BMP-2.

Tancuri rusești
Tancuri rusești Foto: Profimedia

Potrivit unei analize publicate de presa ucraineană, Rusia a început să își refacă rezervele de echipamente militare după ce numeroase blindate au fost scoase din depozite și trimise pe frontul din Ucraina. Analiștii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca o parte dintre aceste echipamente să fie păstrate pentru viitoare operațiuni militare, însă imaginile din satelit nu demonstrează că Moscova pregătește un atac asupra NATO.

Tancuri T-90M într-o bază aflată la 500 de kilometri de granițele NATO

Între octombrie 2025 și octombrie 2026, la Baza Centrală nr. 22 pentru rezerva de tancuri, situată în orașul Buy, din regiunea rusă Kostroma, au apărut tancuri T-90M și transportoare blindate BTR-82A, potrivit informațiilor prezentate în analiza citată.

Baza se află la aproximativ 500 de kilometri de granițele cu Letonia și Estonia, două state membre NATO. Potrivit relatării, noile vehicule blindate nu au fost trimise pe frontul din Ucraina, ci au ajuns în depozitul militar.

T-90M, cunoscut și sub denumirea de „Prorîv”, este o versiune modernizată a tancului rusesc T-90, concepută pentru a îmbunătăți protecția, puterea de foc și capacitățile de luptă ale vehiculului. BTR-82A este un transportor blindat destinat deplasării militarilor și sprijinirii acestora în operațiunile terestre.

Apariția acestor echipamente în depozit este relevantă în contextul eforturilor Moscovei de a-și reface rezervele de tehnică blindată, după pierderile suferite în războiul din Ucraina.

Rusia își reface depozitele militare golite în timpul războiului

În 2024, Radio Free Europe/Radio Liberty, în colaborare cu analiști specializați în informații din surse deschise (OSINT), a realizat o investigație bazată pe imagini din satelit, care a arătat că numeroase depozite rusești de tehnică militară fuseseră golite în primii doi ani ai invaziei la scară largă a Ucrainei.

Vehicule blindate au apărut la Baza Centrală nr. 349 pentru depozitarea tancurilor
Vehicule blindate au apărut la Baza Centrală nr. 349 pentru depozitarea tancurilor Foto: Radio Free Europe/Radio Liberty.

O parte dintre tancurile și vehiculele blindate păstrate în aceste baze fuseseră scoase din depozite și trimise pe front. Multe dintre ele au fost ulterior distruse, inclusiv în urma atacurilor cu drone.

Între timp, armata rusă și-a adaptat tacticile la condițiile de pe câmpul de luptă. În locul coloanelor mari de vehicule blindate, forțele rusești utilizează frecvent grupuri mici de infanterie, care încearcă să avanseze și să se infiltreze în spatele liniilor ucrainene.

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În paralel, industria militară rusă a continuat să producă tancuri și transportoare blindate noi, dar și să repare și să modernizeze echipamentele avariate. Potrivit analizei citate, o parte dintre aceste vehicule au început să ajungă din nou în depozitele militare.

Tancuri modernizate și vehicule de luptă pentru infanterie, într-o altă bază

O altă acumulare de echipamente militare a fost observată la Baza Centrală nr. 349 pentru depozitarea tancurilor, din localitatea Topchikh, în regiunea Altai.

Potrivit analizei imaginilor din satelit, baza a primit tancuri T-72B3M modernizate și vehicule de luptă pentru infanterie BMP-2.

T-72B3M este o versiune modernizată a tancului T-72, unul dintre cele mai răspândite modele utilizate de armata rusă. BMP-2 este un vehicul blindat destinat transportului infanteriei și sprijinului acesteia în luptă.

Prezența acestor echipamente sugerează că Rusia încearcă să își refacă rezervele de tehnică militară atât prin producția de vehicule noi, cât și prin modernizarea celor existente.

Imaginile din satelit permit identificarea echipamentelor și compararea situației din baze la momente diferite. Ele nu pot stabili însă, prin ele însele, destinația operațională a fiecărui vehicul sau ordinele primite de unitățile militare.

Rusia își extinde infrastructura militară în apropierea Finlandei

Preocupările privind consolidarea prezenței militare rusești în apropierea NATO nu se limitează la depozitele de tancuri.

Potrivit relatărilor din presa nordică, jurnaliștii finlandezi au identificat în imaginile din satelit lucrări de construcție la o instalație militară rusă situată la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Finlanda. Investigații publicate de instituții media scandinave au semnalat, de asemenea, extinderea unor baze militare din apropierea statelor nordice și baltice.

Evoluțiile sunt urmărite cu atenție de statele NATO, în special în regiunea Mării Baltice, unde Rusia menține o prezență militară importantă.

Moscova a negat că ar avea intenția de a invada un stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

Se pregătește Rusia pentru un posibil conflict cu NATO?

Analiștii citați în relatările despre noile imagini din satelit iau în calcul posibilitatea ca refacerea rezervelor de blindate să facă parte din pregătirile Rusiei pentru viitoare confruntări militare. Una dintre ipoteze este că Moscova dorește să își reconstruiască rezervele după pierderile din Ucraina, pentru a putea susține operațiuni militare pe termen lung.

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O altă posibilitate luată în calcul este păstrarea unor capacități convenționale care ar putea fi utilizate în eventualitatea unei confruntări cu statele NATO.

Analiștii atrag atenția și asupra rolului tot mai important al dronelor în războiul modern. Experiența conflictului din Ucraina a arătat că acestea pot identifica și lovi vehicule blindate, schimbând modul în care sunt organizate operațiunile terestre.

În evaluările citate, se ridică și problema capacității statelor europene de a face față unui conflict în care dronele ar avea un rol esențial, având în vedere experiența acumulată de armata ucraineană în combaterea acestora.

Totuși, acumularea de tancuri în depozite militare nu reprezintă, în sine, o dovadă că Rusia pregătește un atac asupra unui stat NATO. Refacerea rezervelor strategice, înlocuirea echipamentelor pierdute și pregătirea pentru eventuale operațiuni viitoare sunt explicații posibile, iar intențiile Kremlinului nu pot fi stabilite doar pe baza imaginilor din satelit.

În paralel, statele europene își pregătesc propriile scenarii de securitate. Potrivit agenției Ukrainian News, cel puțin 1.500 de militari din Regatul Unit, Franța și Germania urmează să participe la exerciții militare de amploare în Polonia, pentru a se pregăti pentru o posibilă misiune de menținere a păcii în Ucraina, în eventualitatea încheierii unui armistițiu.

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