România, țara unde Franța își dublează forța de lovire

Franța va opera în România, în Baza Cincu, cel puțin 24 de tancuri moderne AMX 56 Leclerc, cele mai scumpe din istorie, și blindate de infanterie de ultimă generație care, deși cântăresc 18 tone, pot rula cu 100 de kilometri la oră

Franța își va consolida, în următoarele săptămâni, prezența militară pe flancul estic al NATO prin desfășurarea de vehicule blindate de infanterie și tancuri Leclerc în România, a anunțat marți ministrul pentru Forțele Armate de la Paris.

Drept urmare, o companie de transportoare blindate și una de tancuri Leclerc ale Armatei Franței vor sosi în România, de la sfârșitul lunii octombrie, pentru a completa mijloacele tehnice ale Grupului de luptă al NATO (Battle Group Forward Presence - BGFP) dislocat la Cincu. „Deplasarea acestora se va face către Cincu atât pe calea ferată, cât și pe roți, iar pentru o bună desfășurare a traficului rutier, Poliția Militară va dispune măsuri pentru asigurarea fluenței în trafic și informarea conducătorilor auto asupra eventualelor restricții de circulație”, a precizat Ministerul Apărării (MApN).

Practic, Parisul se pregătește să-și dubleze forța de lovire plasată în România din luna noiembrie, potrivit unor surse militare. Drept urmare, Franța va opera în România cel puțin 24 de tancuri Leclerc, în jur de 20 de blindate de luptă ale infanteriei (VBCI), aproximativ 40 de blindate uşoare, 5 blindate ale geniştilor plus echipament auxiliar logistic, de tractare şi reparaţii.

Cel mai scump tanc din istorie

AMX 56 Leclerc, care va fi principalul vector de luptă al grupului de luptă NATO în România, este un tanc principal de luptă (MBT) care se produce din 1991 şi a intrat în serviciul de luptă în 1992. Preţul unui AMX 56 Leclerc în anul 2011 era de 9,3 milioane de euro, fiind cel mai scump tanc din istorie. Tancul francez are un blindaj compozit, cu titan, wolfram şi straturi semireactive și este pus în mişcare de un motor diesel cu 8 cilindri care furnizează 1.500 CP, cuplat la o cutie de viteză automată SESM ESM500.

Arma principală a tancului Leclerc este un tun de 120 de milimetri cu ţeavă lisă. Tunul are un sistem de încărcare automată a proiectilelor care permite o cadenţă de tragere de 12 focuri pe minut. Se pot folosi până la şase tipuri diferite de muniţie, dar cele mai utilizate sunt proiectilele perforante „săgeată” sau APFSDS cu un miez de tungsten şi proiectilele antitanc cumulative HEAT. Un tanc Leclerc poate să tragă din mers la o viteză de 50 km/h asupra unei ţinte aflate la 4.000 de metri. Ca armament secundar, Leclerc este echipat cu o mitralieră jumelată de 12,7 milimetri şi o mitralieră telecomandată 7,62 milimetri. În fine, tancurile Leclerc sunt echipate cu sisteme ICONE TIS de management al luptei cu sistem de comunicaţii digital, care integrează date de la alte tancuri, dar și ordinele venite de la niveluri superioare de comandă, iar ochitorul tancului dispune de un vizor cu amplificator de lumină (amplifică lumina lunii şi a stelelor).

Reamintim că România are probleme serioase la capitolul tancuri, armă extrem de utilizată în prezent în Ucraina. Concret, militarii români se bazează pe aproximativ 50 de tancuri relativ moderne TR-85M1 „Bizonul”. În rest, mai există peste 100 astfel de blindate model TR-85 (replica românească a bătrânului T-55) și, mai grav, cam tot atâtea tancuri sovietice T-55. Și aici s-a discutat la un moment dat de achiziționarea de tancuri germane Leopard 2, dar programul de înzestrare nu a fost demarat.

Blindatele VBCI

Vehicule Blindé de Combat d'Infanterie sau VBCI este un vehicul de luptă al infanteriei franceze proiectat și fabricat de GIAT Industries (acum Nexter Systems) și Renault Trucks Defense. Primele unități au intrat în serviciul activ cu armata franceză în 2008. Au fost comandate 630 de unități, iar livrarea completă a fost finalizată în 2018. VBCI este construit pe o carcasă din aluminiu care poartă un blidaj modular din oțel și titan care poate fi înlocuit pe teren. Designul cu roți și tracțiune 8x8 a fost ales pentru a face VBCI mai confortabil, mai puțin costisitor și mai ușor de întreținut pe teatrele de război decât ar fi un vehicul pe șenile, oferindu-i în același timp suficientă mobilitate pentru a completa în luptă tancul Leclerc.

Comparabil cu Piranha V, blindatul aflat în dotarea Armatei Române, VBCI este dotat cu un tun GIAT de 25 milimetri, dar și cu o mitralieră de calibrul 7,62 milimetri. În afară de echipaj, VBCI poate transporta o grupă de 9 militari complet echipați. Blindatul, care are un preț unitar de 3 milioane de euro, este propulsat de un motor Renault de 550 CP, are o autonomie de 750 de kilometri și poate rula cu o viteză maximă de 100 de kilometri pe oră, deși are o masă de aproape 18 tone.

Vârful de lance

Grupul de luptă al NATO (BGFP) din România s-a constituit, începând cu luna mai, prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO dislocate în țara noastră. La propunerea Franței de a prelua rolul de națiune-cadru, batalionul francez dislocat în România, considerat vârful de lance (Spearhead) al Forței cu Nivel de Reacție Foarte Ridicat al NATO (VJTF), formează BGFP pe teritoriul național, integrând, pe bază rotațională, efective ale Belgiei și Țărilor de Jos.

BGFP contribuie la creșterea cooperării militare a României cu Franța, și, implicit, la consolidarea securității spațiului euro-atlantic pe Flancul Estic. Cooperarea cu partenerii strategici și existența pe teritoriul național a unor structuri de luptă relevante contribuie la creșterea capacității de apărare și descurajare în contextul războiului din Ucraina și al crizei din regiunea Mării Negre.