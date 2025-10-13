Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se așteaptă, avertizează ISW

Un nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), publicat la 11 octombrie, trage un semnal de alarmă pentru statele aliate: Rusia nu mai are nevoie de divizii întregi de tancuri pentru a deveni o amenințare directă la adresa NATO. Adaptarea rapidă, războiul cu drone și folosirea flexibilă a resurselor umane pot permite Moscovei să acționeze mult mai devreme decât planifică Occidentul.

Potrivit ISW, Federația Rusă ar putea reprezenta „o amenințare semnificativă pentru NATO într-un orizont de timp mult mai apropiat de prezent, fără a fi nevoie să-și refacă complet flota de tancuri”.

Think tank-ul american atrage atenția că activitățile tot mai frecvente de sabotaj și recunoaștere cu drone asupra infrastructurii critice din Europa sunt semnele clare că Moscova a intrat deja în ceea ce experții numesc „Faza Zero” — etapa preliminară a unui potențial conflict, destinată pregătirii psihologice și informaționale a terenului.

„Faza Zero”: războiul din umbră a început deja

Conform raportului, Rusia desfășoară operațiuni hibride de amploare – de la atacuri cibernetice și acțiuni de propagandă la misiuni de recunoaștere aeriană – menite să testeze reacțiile și vulnerabilitățile NATO.

Scopul acestor acțiuni nu este doar militar, ci și psihologic: să inducă nesiguranță, să erodeze încrederea în apărarea colectivă și să pregătească opinia publică europeană pentru o confruntare percepută ca inevitabilă.

„Faza Zero” este, de fapt, un concept rusesc mai vechi de maskirovka – termen care desemnează arta de a ascunde intențiile reale prin operațiuni de dezinformare și presiune indirectă.

Un Kremlin care învață din pierderi

ISW notează că, în pofida pierderilor masive suferite în Ucraina, Rusia și-a menținut capacitatea de a genera forțe și de a crea rezerve strategice de personal.

Analiștii consideră că Moscova ar putea „să desfășoare o putere de luptă semnificativă pe flancul estic al NATO” în doar câteva luni după încheierea războiului din Ucraina.

Mai mult, Rusia își dezvoltă noi concepte operaționale care îi permit să poarte un război convențional de amploare fără a se baza pe armuri și blindate grele, limitând totodată capacitatea adversarului de a folosi aceste mijloace.

„Rusia învață să obțină efectele unei interdicții aeriene pe câmpul de luptă fără să dețină superioritate aeriană”, avertizează raportul.

Aceasta înseamnă că Moscova poate paraliza logistica și mobilitatea inamicului folosind drone, artilerie de precizie și război electronic, fără să mai aibă nevoie de aviație masivă.

Amenințarea ar putea veni mai repede decât crede Occidentul

ISW avertizează că nu există indicii că Rusia ar aștepta reconstrucția completă a armatei înainte de o nouă escaladare.

Dimpotrivă, un eventual atac „ar putea avea loc înainte de acel moment, dacă NATO nu reușește să restabilească un nivel credibil de descurajare”.

Raportul amintește că experiența dobândită în Ucraina a transformat armata rusă într-o forță adaptabilă, bazată pe infanterie, tehnologie low-cost și inovații rapide pe câmpul de luptă — o combinație care, deși mai puțin spectaculoasă decât diviziile de tancuri sovietice, se dovedește eficientă într-un conflict de uzură.

NATO, în fața unei dileme strategice

„NATO și aliații săi trebuie să fie pregătiți să descurajeze și, dacă este necesar, să înfrângă amenințările pe care Rusia le va ridica imediat după încetarea luptelor din Ucraina”, concluzionează ISW.

Pe scurt, războiul modern al Rusiei nu se mai bazează pe forță brută, ci pe viteză, adaptare și haos controlat.

Iar dacă „Faza Zero” este deja în desfășurare, atunci frontul psihologic a început – iar următoarea provocare pentru NATO nu este când va ataca Rusia, ci cât de pregătit este Occidentul să reacționeze.