search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se așteaptă, avertizează ISW

0
0
Publicat:

Un nou raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), publicat la 11 octombrie, trage un semnal de alarmă pentru statele aliate: Rusia nu mai are nevoie de divizii întregi de tancuri pentru a deveni o amenințare directă la adresa NATO. Adaptarea rapidă, războiul cu drone și folosirea flexibilă a resurselor umane pot permite Moscovei să acționeze mult mai devreme decât planifică Occidentul.

Coloana de blindate rusești/FOTO:Arhiva
Coloana de blindate rusești/FOTO:Arhiva

Potrivit ISW, Federația Rusă ar putea reprezenta „o amenințare semnificativă pentru NATO într-un orizont de timp mult mai apropiat de prezent, fără a fi nevoie să-și refacă complet flota de tancuri”.

Think tank-ul american atrage atenția că activitățile tot mai frecvente de sabotaj și recunoaștere cu drone asupra infrastructurii critice din Europa sunt semnele clare că Moscova a intrat deja în ceea ce experții numesc „Faza Zero” — etapa preliminară a unui potențial conflict, destinată pregătirii psihologice și informaționale a terenului.

„Faza Zero”: războiul din umbră a început deja

Conform raportului, Rusia desfășoară operațiuni hibride de amploare – de la atacuri cibernetice și acțiuni de propagandă la misiuni de recunoaștere aeriană – menite să testeze reacțiile și vulnerabilitățile NATO.

Scopul acestor acțiuni nu este doar militar, ci și psihologic: să inducă nesiguranță, să erodeze încrederea în apărarea colectivă și să pregătească opinia publică europeană pentru o confruntare percepută ca inevitabilă.

„Faza Zero” este, de fapt, un concept rusesc mai vechi de maskirovka – termen care desemnează arta de a ascunde intențiile reale prin operațiuni de dezinformare și presiune indirectă.

Un Kremlin care învață din pierderi

ISW notează că, în pofida pierderilor masive suferite în Ucraina, Rusia și-a menținut capacitatea de a genera forțe și de a crea rezerve strategice de personal.

Analiștii consideră că Moscova ar putea „să desfășoare o putere de luptă semnificativă pe flancul estic al NATO” în doar câteva luni după încheierea războiului din Ucraina.

Mai mult, Rusia își dezvoltă noi concepte operaționale care îi permit să poarte un război convențional de amploare fără a se baza pe armuri și blindate grele, limitând totodată capacitatea adversarului de a folosi aceste mijloace.

„Rusia învață să obțină efectele unei interdicții aeriene pe câmpul de luptă fără să dețină superioritate aeriană”, avertizează raportul.

Aceasta înseamnă că Moscova poate paraliza logistica și mobilitatea inamicului folosind drone, artilerie de precizie și război electronic, fără să mai aibă nevoie de aviație masivă.

Amenințarea ar putea veni mai repede decât crede Occidentul

ISW avertizează că nu există indicii că Rusia ar aștepta reconstrucția completă a armatei înainte de o nouă escaladare.

Dimpotrivă, un eventual atac „ar putea avea loc înainte de acel moment, dacă NATO nu reușește să restabilească un nivel credibil de descurajare”.

Raportul amintește că experiența dobândită în Ucraina a transformat armata rusă într-o forță adaptabilă, bazată pe infanterie, tehnologie low-cost și inovații rapide pe câmpul de luptă — o combinație care, deși mai puțin spectaculoasă decât diviziile de tancuri sovietice, se dovedește eficientă într-un conflict de uzură.

NATO, în fața unei dileme strategice

„NATO și aliații săi trebuie să fie pregătiți să descurajeze și, dacă este necesar, să înfrângă amenințările pe care Rusia le va ridica imediat după încetarea luptelor din Ucraina”, concluzionează ISW.

Pe scurt, războiul modern al Rusiei nu se mai bazează pe forță brută, ci pe viteză, adaptare și haos controlat.

Iar dacă „Faza Zero” este deja în desfășurare, atunci frontul psihologic a început – iar următoarea provocare pentru NATO nu este când va ataca Rusia, ci cât de pregătit este Occidentul să reacționeze.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Mănăstirea unde a fost canonizat ”Influencerul Lui Dumnezeu”, primul sfânt milenial, a fost distrusă de un incendiu
stirileprotv.ro
image
Mihai Trăistariu indus în eroare. A incurcat moaștele Sfintei Parascheva
gandul.ro
image
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
mediafax.ro
image
Fantastic! România, aproape să joace acasă barajul pentru CM 2026 dacă batem şi depăşim Bosnia! Cum arată urnele
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
Ce au scris austriecii înaintea meciului de la București: „Înainte era Coreea de Nord, cânii alergau pe străzi. Acum...”
gsp.ro
image
”Să oprească tot! Mulți vor muri”. N-au ținut cont și sunt gata să ia o decizie radicală, fără precedent în istorie
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce amendă riscă rezerviștii care nu se prezintă la unitățile militare. MApN a declanșat o mobilizare amplă în București și Ilfov
playtech.ro
image
Calculele calificării la Cupa Mondială din 2026. România are șanse încă la locul 1 din grupă după 1-0 cu Austria
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Schimbări importante în Codul Muncii. Ce angajați vor avea beneficii în plus
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
toma caragiu jpeg
Cutremurul din 1977. Cum a murit Toma Caragiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică