Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
Summitul Trump–Putin de la Budapesta, o victorie strategică pentru Kremlin. Accentuează fisurile din interiorul Uniunii Europene - El Pais

Război în Ucraina
Publicat:

O eventuală întâlnire între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta, ridică serioase semne de întrebare în capitalele europene. Potrivit cotidianului spaniol El País, summitul ar putea reprezenta nu doar o provocare directă la adresa Uniunii Europene, ci și o legitimare a unei noi axe de influență geopolitică în centrul continentului.

Vladimir Putin și Donald Trump ar urma să se întâlnească la Budapesta/FOTO:Profimedia
Vladimir Putin și Donald Trump ar urma să se întâlnească la Budapesta/FOTO:Profimedia

Negocierile privind războiul din Ucraina, purtate pe teritoriul unui stat membru UE dar în absența Bruxelles-ului, sunt percepute drept o ofensă deliberată la adresa proiectului european. Potrivit surselor diplomatice citate, Uniunea nu doar că a fost exclusă de la masa discuțiilor, ci se află, în mod paradoxal, în poziția de a finanța indirect summitul.

„Locația aleasă nu este întâmplătoare. Budapesta servește interesele Kremlinului și accentuează fisurile din interiorul Uniunii Europene. Totodată, evenimentul îl avantajează electoral pe Viktor Orbán, într-un moment delicat pentru guvernul său,” afirmă un diplomat european sub protecția anonimatului.

La Bruxelles și în marile capitale europene se vorbește deja despre un „coșmar politic”. Uniunea Europeană, care a adoptat până acum 18 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei și a susținut ferm Ucraina, riscă să ajungă într-o poziție marginalizată, în timp ce Rusia își recuperează capitalul de influență prin canale paralele.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât Viktor Orbán, premierul Ungariei, a cultivat în mod constant o relație de complicitate cu Moscova. De la debutul războiului, Budapesta a blocat inițiative europene de sprijin pentru Ucraina și s-a poziționat ostil față de instituțiile europene. De altfel, Orbán este astăzi considerat de mulți observatori „veriga slabă” a UE în plan geopolitic.

Deși, la nivel declarativ, guvernul de la Budapesta susține că o eventuală întâlnire Trump–Putin ar putea contribui la detensionarea conflictului, realitatea diplomatică e mult mai nuanțată. „Ungaria își joacă propriul joc. Profită de impasul actual din SUA și de apropierea alegerilor europene pentru a se repoziționa ca mediator alternativ, chiar dacă asta înseamnă sabotarea unității europene,” explică profesorul de drept european de la Harvard, Alberto Alemanno.

Pentru Kremlin, o imagine cu Trump și Putin dând mâna în inima Uniunii Europene, fără ca Bruxelles-ul să fie prezent, ar fi un trofeu propagandistic și diplomatic. Pentru Europa, însă, o asemenea desfășurare de forțe ar putea reprezenta o nouă fractură într-un proiect deja supus la presiuni uriașe, între populismul intern și realitățile dure ale războiului de la granițe.

Pe termen scurt, Budapesta ar putea câștiga capital politic. Pe termen lung, însă, întreaga arhitectură a solidarității europene riscă să fie pusă sub semnul întrebării.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
Ultimele știri
