Rusia ar putea înscena atacuri cu drone ucrainene în regiunea baltică, avertizează ministrul lituanian al Apărării

Lituania deține informații potrivit cărora Rusia ar putea folosi drone de fabricație ucraineană pentru a desfășura atacuri de tip „steag fals” asupra infrastructurii critice din regiunea baltică, a declarat joi ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas.

Declarația vine în contextul mai multor incidente și pătrunderi de drone în toate cele trei state baltice, atât din partea unor drone ucrainene de atac cu rază lungă de acțiune, cât și a unor drone suspecte despre care se crede că ar fi rusești, situație care a amplificat tensiunile în regiune, scrrie Kyiv Independent.

„Avem date că Rusia ia în calcul atacuri kinetice neconvenționale asupra infrastructurii critice din regiunea baltică. Cel mai probabil, Rusia va folosi drone de producție ucraineană pentru a face acest lucru”, a declarat Kaunas.

Cu doar o zi înainte, o dronă FPV (first-person view), neidentificată, ar fi atacat un avion ucrainean de marfă pe aeroportul din Leipzig, Germania.

Pe parcursul anului 2026, drone ucrainene cu rază lungă de acțiune, care vizau infrastructura petrolieră din regiunea Leningrad a Rusiei, au pătruns accidental în spațiul aerian al Lituaniei, Letoniei, Estoniei și Finlandei.

Cel mai probabil deviate de sistemele rusești de bruiaj și falsificare a semnalului GPS, aceste drone au explodat în mai multe rânduri. Un astfel de incident a avut loc în martie 2026, când drone ucrainene au ajuns atât în Letonia, cât și în Estonia, în aceeași noapte.

În același timp, Rusia a fost acuzată în repetate rânduri că folosește drone pentru a testa reacția NATO pe flancul estic al Alianței. Cel mai notabil caz a avut loc în septembrie 2025, când 21 de drone fără încărcătură explozivă au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

Pe 30 iulie, Kaunas avertizase că președintele rus Vladimir Putin ia în calcul atacuri sau provocări escaladatoare în statele baltice, în condițiile în care ofensiva rusă de pe frontul din Ucraina stagnează.

Potrivit ministrului lituanian al Apărării, „societatea rusă întreabă deja regimul” de ce, până în prezent, nu a reușit să obțină victoria în Ucraina, în timp ce însăși Rusia este vizată de atacuri și se confruntă cu penurii de combustibil.

„Kremlinul, (președintele rus Vladimir) Putin, are nevoie de o nouă escaladare, de un nou tip de victorie, iar în acest caz regiunea baltică și Polonia sunt cele mai apropiate ținte”, a declarat Kaunas pentru postul de radio LRT.

În ultimele săptămâni, liderii Poloniei și Lituaniei - două state membre NATO care se învecinează cu Belarus, un aliat al Moscovei, și cu exclava rusă puternic militarizată Kaliningrad - au avertizat asupra posibilității ca Rusia să provoace incidente împotriva țărilor lor.