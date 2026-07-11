Fortăreața Baltică: Cum se baricadează Estonia în fața Rusiei

Estonia a început pregătirile pentru construirea unei noi baze militare în orașul Narva, situat la frontiera cu Rusia, într-un proiect menit să consolideze apărarea flancului estic al NATO. După aprobarea unui acord de schimb de terenuri între stat și Consiliul Local Narva, autoritățile vor începe dezvoltarea unei baze care va putea găzdui până la 1.000 de militari.

Municipalitatea Narva a aprobat acordul prin care statul va primi terenul necesar pentru construirea complexului militar. În schimb, orașul va beneficia de o compensație financiară de aproximativ 400.000 de euro și va primi un alt teren în apropierea centrului istoric, care ar putea fi utilizat pentru proiecte rezidențiale.

Primarul orașului Narva, Katri Raik, a precizat că terenul primit de municipalitate ar putea fi folosit pentru dezvoltări imobiliare, însă până în prezent nu există planuri concrete, conform Kyiv Post.

Baza va fi construită în două etape

Proiectul militar va fi realizat etapizat. În prima fază, autoritățile vor construi o tabără temporară formată din module, care va putea găzdui până la 150 de militari ai Forțelor de Apărare Estoniene până la începutul anului 2027.

Ulterior, va începe construcția complexului militar permanent, a cărui finalizare este estimată pentru vara anului 2028. Noua bază va avea capacitatea de a găzdui aproximativ 1.000 de persoane, însă doar circa 200 de militari, în principal din cadrul Brigăzii 1 Infanterie, vor fi staționați permanent în Narva.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat anterior că sporirea prezenței militare în Narva reprezintă o măsură importantă de apărare, mai ales într-un oraș cu o populație majoritar vorbitoare de limbă rusă. Oficialul a subliniat că Estonia trebuie să fie pregătită să își protejeze teritoriul „încă de la primul metru”.

Statele baltice își consolidează apărarea

Construirea bazei din Narva face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare militară adoptat de statele baltice pe fondul preocupărilor privind securitatea regională.

În Estonia, autoritățile dezvoltă Linia de Apărare Baltică, un proiect de infrastructură militară care prevede instalarea de obstacole antitanc, precum și construirea unor fortificații de-a lungul frontierei cu Rusia.

Planurile pe termen lung includ ridicarea a aproximativ 600 de buncăre din beton în estul țării până la sfârșitul anului 2027, acestea urmând să facă parte dintr-un sistem defensiv destinat să încetinească o eventuală ofensivă militară.

În paralel, Estonia a început instalarea unor sisteme fixe de detectare și monitorizare a dronelor în apropierea frontierei sud-estice și a testat noi modele de adăposturi publice pentru protecția civililor în cazul unor atacuri.

Narva, aflat la doar câteva sute de metri de granița cu Rusia, este considerat un punct strategic pentru apărarea estonă și pentru securitatea întregului flanc estic al NATO.