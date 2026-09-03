 Scandalul dintre serviciile de informații ale Ucrainei se adâncește. Versiunile prezentate de SBU, Kaplunov și reprezentanții GUR diferă semnificativ | adevarul.ro
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Scandalul dintre serviciile de informații ale Ucrainei se adâncește. Versiunile prezentate de SBU, Kaplunov și reprezentanții GUR diferă semnificativ

Război în Ucraina
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Comandantul adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși neagă acuzațiile privind legături cu FSB și spune că ar fi fost constrâns să recunoască fapte pe care nu le-a comis. În paralel, SBU susține că a descoperit contacte cu serviciile ruse în cadrul unei anchete privind un presupus complot de asasinat, scrie kyivindependent.com.

Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, în centrul scandalului
Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, în centrul scandalului Foto: X@sotaproject

Conflictul dintre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării (GUR) se amplifică, la o zi după ce o confruntare între membri ai celor două structuri s-a transformat într-un schimb de focuri la Kiev.

Trei membri ai GUR au fost răniți în incident, iar mai multe persoane au fost reținute temporar.

În centrul disputei se află Stepan Kaplunov, comandant adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși (RVC), formațiune care operează sub coordonarea GUR.

Kaplunov respinge acuzațiile SBU

Kaplunov a negat joi acuzațiile potrivit cărora ar fi avut contacte cu Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) și ar fi fost implicat în pregătirea unor asasinate.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, el a susținut că ar fi recunoscut aceste contacte după nouă zile de detenție, în condiții de presiune psihologică și amenințări.

Anterior, în aceeași zi, SBU afirmase că a identificat contactele unei „persoane vizate” cu serviciile ruse în timpul unei anchete privind un presupus atentat organizat de FSB pentru perioada sărbătorii Zilei Independenței Ucrainei.

SBU nu a menționat inițial numele lui Kaplunov, dar descrierea prezentată de instituție a fost ulterior asociată cu acesta.

Potrivit serviciului ucrainean, persoana respectivă ar fi primit misiunea de a pregăti asasinarea unui reprezentant al opoziției ruse care urma să viziteze Ucraina, precum și uciderea unor militari ucraineni în schimbul unor sume de bani.

SBU susține că suspectul ar fi recunoscut contactele cu FSB și ar fi furnizat informații care le-au permis anchetatorilor să identifice și alte persoane implicate în presupusul complot. Serviciul afirmă, de asemenea, că pe telefonul acestuia au fost găsite conversații cu un reprezentant al FSB.

„Am acceptat versiunea anchetatorilor”

Kaplunov a prezentat însă o versiune radical diferită.

Într-un interviu acordat Radio NV, el a spus că a fost reținut în apropierea locuinței sale pe 23 august de persoane care s-au prezentat drept polițiști.

El afirmă că a fost încătușat, legat la ochi cu bandă adezivă și dus într-un loc pe care l-a descris drept o „închisoare secretă”.

Kaplunov susține că în primele două zile a fost interogat intens și amenințat.

„Spuneau că cineva poate dispărea pentru totdeauna. Se vorbea despre «săpatul unei gropi». Cu toții înțelegem ce înseamnă asta”, a afirmat el.

Potrivit lui Kaplunov, în aceste condiții a acceptat versiunea anchetatorilor potrivit căreia ar fi avut contacte cu FSB și că ulterior ar fi transmis informațiile comandantului său direct, Dmitro Ivanov.

„Deși, în realitate, nu s-a întâmplat nimic de genul acesta”, a spus Kaplunov, explicând că a recunoscut acuzațiile din cauza presiunii psihologice.

El afirmă că a fost ținut în două locații diferite și eliberat după nouă zile. Ulterior, ar fi fost dus înapoi la domiciliu, fără să fie informat că anchetatorii urmau să efectueze o percheziție în apartamentul său.

Acuzații de răpire și tortură

Într-o înregistrare video publicată pe Telegram, Kaplunov a acuzat agenții SBU că l-ar fi răpit „în stil banditesc” pe 23 august.

El susține, de asemenea, că șeful interimar al SBU, Oleksandr Poklad, l-ar fi interogat personal în primele trei zile de detenție.

Kaplunov afirmă că agenții SBU au încercat, prin presiuni fizice și psihologice, să îl implice pe Dmitro Ivanov, comandantul adjunct al unității speciale „Timur” din cadrul GUR, precum și pe șeful administrației prezidențiale, Kirilo Budanov, într-o presupusă colaborare cu FSB, pentru a-i discredita.

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El mai susține că, în timp ce se afla în detenție, agenți SBU ar fi încercat să intre în locuința sa cu genți sportive voluminoase și să plaseze acolo obiecte neidentificate.

Kaplunov afirmă că partea sa a sesizat Biroul de Investigații de Stat (DBR), cerând verificarea acestor acuzații.

Avocatul său, Taras Borovski, susține la rândul său că o înregistrare video în care Kaplunov recunoaște contactele cu serviciile ruse ar fi fost realizată în timpul detenției, „sub presiune, tortură și amenințări cu moartea”.

Nu există, deocamdată, o confirmare independentă a acestor acuzații.

SBU respinge acuzațiile de abuz

SBU a respins acuzațiile privind modul în care a desfășurat ancheta.

Serviciul susține că Kaplunov nu a fost plasat sub o măsură preventivă deoarece ar fi recunoscut contactele și ar fi cooperat cu anchetatorii.

În același timp, SBU a calificat confruntarea ulterioară cu membrii GUR drept o situație „absolut inacceptabilă”.

„Acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple”, a transmis instituția.

SBU a precizat că Biroul de Investigații de Stat investighează schimbul de focuri și că serviciul cooperează cu ancheta.

RVC contestă versiunea SBU

Denis Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor Ruși, cunoscut sub indicativul „White Rex”, a respins și el acuzațiile formulate de SBU împotriva lui Kaplunov.

Într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, Kapustin a afirmat că prima confruntare a avut loc în seara zilei de 1 septembrie, când agenți SBU l-au adus pe Kaplunov la locuința sa pentru a efectua o percheziție.

Acolo s-ar fi întâlnit cu membri ai unității din care face parte Kaplunov.

Potrivit lui Kapustin, disputa a fost inițial aplanată, dar a reizbucnit în dimineața următoare, când agenții SBU ar fi deschis focul.

Trei membri ai GUR au fost răniți, iar mai mulți reprezentanți ai serviciului de informații militare au fost reținuți temporar, susține Kapustin.

Kaplunov nu a fost pus oficial sub acuzare și se află în libertate, potrivit avocatului său și RVC.

Zelenski cere o anchetă completă

Incidentul a provocat o reacție directă din partea președintelui Volodimir Zelenski.

El a descris confruntarea dintre cele două instituții drept o situație „absolut rușinoasă” și a cerut o anchetă completă.

Zelenski a spus că persoanele responsabile trebuie să răspundă pentru acțiunile lor și nu a exclus măsuri administrative împotriva unor oficiali.

Ulterior, președintele l-a demis pe Oleh Hramov, șeful departamentului SBU responsabil pentru protecția secretelor de stat.

Cazul continuă să fie investigat, iar versiunile prezentate de SBU, Kaplunov și reprezentanții GUR diferă semnificativ.

Până în prezent, Kaplunov nu a fost pus oficial sub acuzare, iar acuzațiile sale privind detenția și presupusele abuzuri nu au fost confirmate independent.

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