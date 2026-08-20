Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra regiunii Kievului: șase morți și 23 de răniți

Rusia a lansat, în noaptea de miercuri spre joi, 19-20 august, un atac masiv cu rachete și drone asupra Kievului și a regiunii din jurul capitalei, soldat cu cel puțin șase morți și zeci de răniți.

Potrivit The Guardian, primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, rachetele rusești au avariat clădiri rezidențiale, o unitate medicală și o instituție de învățământ. În total, 23 de persoane au fost rănite.

În districtul Brovarî din regiunea Kiev, la nord-est de capitală, un atac a ucis un bărbat și a rănit o altă persoană, a declarat guvernatorul regional, Timur Tkacenko.

„O unitate industrială a fost avariată. Toate serviciile relevante se află la fața locului și lucrează pentru stingerea incendiului”, a spus el.

Forțele aeriene ucrainene avertizaseră că rachete de croazieră rusești Kalibr au trecut deasupra localității Kagarlîk din regiune și se îndreptau spre capitală.

De partea cealaltă, Moscova și regiunea din jurul capitalei ruse au fost vizate, în noaptea de luni spre marți, de un nou atac masiv cu drone.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a susținut că 620 de drone s-au îndreptat spre regiune până marți dimineață, la doar două zile după unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene asupra capitalei ruse de la începutul războiului.

Între timp, aliații Ucrainei, Franța, Marea Britanie și Germania, încearcă să-și asigure un loc la masa negocierilor privind încheierea conflictului. Reluarea discuțiilor de pace, posibilă nu mai devreme de toamna anului 2027.

Europenii se tem că ar putea fi lăsați în afara procesului de către Statele Unite.