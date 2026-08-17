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Franța, Marea Britanie și Germania se luptă să obțină un loc la masa negocierilor privind Ucraina

Război în Ucraina
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Franța, Marea Britanie și Germania încearcă să-și asigure un loc la masa negocierilor privind Ucraina. Reluarea discuțiilor de pace, posibilă nu mai devreme de toamna anului 2027. Europenii se tem că ar putea fi lăsați în afara procesului de către Statele Unite.

Emmanuel Macron și Friedrich Merz
Emmanuel Macron și Friedrich Merz/FOTO:EPA/EFE

Franța, Germania și Marea Britanie lucrează în prezent pentru a-și asigura, pe viitor, participarea la eventualele negocieri de pace privind Ucraina și pentru a-și proteja propriile interese, temându-se că Statele Unite ar putea să le excludă complet din acest proces, scrie The New York Times. Deocamdată, Parisul și Berlinul sunt cele care joacă rolul principal în conturarea poziției europene, în timp ce Londra rămâne rezervată, reticentă să își deterioreze relația cu Donald Trump.

Teama de a fi ocoliți

„Reglementarea situației din Ucraina și relațiile cu Rusia sunt prea importante pentru Europa pentru a fi lăsate, pe termen nedefinit, în seama unei administrații Trump care pare tot mai imprevizibilă”, notează publicația americană. „Europenii vor să fie siguri că Washingtonul și Moscova nu vor încheia niciun acord fără ei.”

Îngrijorări legate de o escaladare a războiului

În Europa există temerea că războiul va deveni și mai distructiv, pe fondul pregătirilor lui Vladimir Putin de a intensifica presiunea, inclusiv printr-o posibilă mobilizare, după alegerile parlamentare programate în Rusia în luna septembrie. Unii analiști se tem că, simțindu-se încolțit, liderul de la Kremlin ar putea trece de la atacurile hibride împotriva Europei la o testare mai serioasă a solidarității NATO.

„Dacă rușii nu reușesc să cucerească Donbasul până în toamna lui 2027, negocierile vor deveni mai probabile. Iar deciziile-cheie trebuie luate din timp”, scrie publicația, citând analiști și oficiali occidentali.

Divergențe privind formatul negocierilor

Franța, Germania și Marea Britanie se consideră principalii actori din partea occidentală implicați în negocierile privind Ucraina, având în vedere că formează nucleul „Coaliției celor dispuși” și că tot ele au elaborat variantele privind garanțiile militare și de securitate pentru statul ucrainean. Există însă țări care nu sunt de acord cu această abordare, printre care statele baltice și Ungaria.

Sprijinul european, de trei ori mai mare decât cel american

Potrivit datelor Ukraine Support Tracker, Europa depășește de trei ori Statele Unite în privința volumului sprijinului acordat Ucrainei. Dacă se ia în calcul ajutorul efectiv livrat, și nu doar promisiunile, valoarea acestuia se ridică la 230,5 miliarde de euro din partea europenilor, față de 115,4 miliarde de euro din partea americanilor. Totodată, Statele Unite și-au epuizat aproape în totalitate angajamentele neonorate — rezerva lor mai dispune de aproximativ 4 miliarde de euro — în timp ce Uniunea Europeană mai are încă 160,6 miliarde de euro nealocați.

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