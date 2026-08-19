 Andy Burnham nu se lasă intimidat de amenințările Rusiei: „Marea Britanie sprijină Ucraina 100%” | adevarul.ro
search
Miercuri, 19 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Andy Burnham nu se lasă intimidat de amenințările Rusiei: „Marea Britanie sprijină Ucraina 100%”

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul Andy Burnham spune că Londra va continua să trimită ajutor militar Ucrainei, după ce Moscova a amenințat Marea Britanie cu „consecințe” pentru folosirea unor drone britanice în atacurile ucrainene asupra Rusiei.

Andy Burnham nu se lasă intimidat de ameninţările Rusiei. FOTO: AFP
Andy Burnham nu se lasă intimidat de ameninţările Rusiei. FOTO: AFP

Marea Britanie își va continua sprijinul pentru Ucraina, în pofida avertismentului transmis de Moscova după apariția informațiilor că forțele ucrainene au folosit drone fabricate în Regatul Unit în atacuri asupra unor ținte din Rusia.

Întrebat despre amenințările Rusiei în timpul unei vizite în Wolverhampton, premierul Andy Burnham a ţinut să puncteze că Marea Britanie nu se lasă intimidată de astfel de declaraţii şi că nu își va schimba politica față de războiul declanșat de Vladimir Putin, notează The Independent.

„Acesta este Regatul Unit făcând ceea ce a spus de mult timp că va face, și anume să sprijine Ucraina 100% împotriva acestui război ilegal condus de Vladimir Putin.

Oferim sprijin astfel încât Ucraina să se poată apăra, iar aceasta a fost poziția britanică pe tot parcursul acestui conflict, inclusiv sub guvernele premierilor anteriori.

Aceasta rămâne și poziția mea. Nu suntem prieteni doar pe timp de vreme bună. Vom fi alături de Ucraina în ceasul ei de nevoie, iar acest lucru nu se va schimba”, a spus acesta.

Declarația vine după ce Ambasada Rusiei la Londra a reacționat la informațiile potrivit cărora Ucraina a folosit aeronave fără pilot produse de două companii britanice şi a susţinut că acest lucru arată că Londra a ales în mod deliberat să escaladeze războiul.

Concret, Kremlinul acuză Marea Britanie că „încearcă să țină Rusia sub control și să-i provoace, prin interpuși, pagube cât mai mari”.

„Cu cât implicarea sa devine mai profundă, cu atât prețul pe care îl va plăti va fi mai mare. (...) Acțiunile Londrei vor avea, inevitabil, consecințe, pentru care va trebui să răspundă”, a transmis ambasada rusă.

Nu este prima dată când Moscova critică sprijinul militar britanic pentru Kiev. De această dată, însă, avertismentul a venit pe fondul informațiilor despre folosirea unor drone britanice în atacuri desfășurate pe teritoriul Rusiei.

Până în acest moment, Ministerul britanic al Apărării nu a confirmat dacă dronele fabricate de companii din Regatul Unit au fost folosite în atacurile menționate de Moscova.

Vă reamintim că Marea Britanie s-a angajat să livreze Kievului 150.000 de drone până la sfârșitul anului 2026, în cadrul unui pachet de sprijin militar în valoare de 752 de milioane de lire sterline.

 „Rușii trebuie să înțeleagă clar că hotărârea noastră rămâne complet fermă în sprijinirea prietenilor noștri din Ucraina și în furnizarea echipamentelor de care au nevoie”, a declarat şi ministrul Muncii și Pensiilor, Lilian Greenwood.

Avertismentul Moscovei și scenariul unui atac asupra Marii Britanii

Declarațiile Rusiei au deschis și discuția despre ce s-ar întâmpla dacă Moscova ar trece de la amenințări la fapte, adică la un atac direct asupra Marii Britanii.

În acest context, Andrei Fedorov, fost ministru adjunct de Externe al Rusiei, consideră că NATO ar putea evita o ripostă militară chiar dacă Marea Britanie ar fi atacată.

„Ținând cont de instabilitatea actuală din cadrul NATO și de problemele cu care se confruntă alianța, este foarte posibil ca NATO să nu facă nimic”, a declarat el pentru BBC Radio 4.

„Alianța va face o declarație sau va invoca articolul 4, dar nu articolul 5. Acest lucru este legat, în primul rând, de Donald Trump, care este în continuare cel care deține cheile NATO”, a completat el.

De partea cealaltă, Grant Shapps, fost ministru britanic al Apărării, consideră însă că Moscova ar greși dacă ar interpreta divergențele politice din interiorul NATO drept lipsă de capacitate militară.

„NATO are, fără îndoială, probleme reale”, a declarat Shapps pentru The Independent, referindu-se în special la diviziunile politice din Occident, dar a completat imediat că Vladimir Putin „ar fi un nebun dacă ar confunda dezacordul cu slăbiciunea într-un moment de adevărată criză”.

Grant Shapps a comparat și bugetele de apărare ale principalelor state europene cu cel al Rusiei.

„Doar Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia cheltuiesc împreună aproximativ 318 miliarde de dolari pe an pentru apărare, față de cele 190 de miliarde de dolari ale Rusiei, și nu-mi pot imagina ca aceste țări să stea deoparte dacă un stat membru NATO ar fi atacat în mod deliberat.

Dincolo de toată retorica și bravada lui Putin, comportamentul său ne spune ceva important: încă se teme de ceea ce poate face NATO atunci când este determinată să acționeze. Strategia sa a fost întotdeauna să divizeze, să intimideze și să testeze alianța fără să-i declanșeze forța colectivă copleșitoare. Ar trebui să fie extrem de atent să nu facă o greșeală de calcul”, a explicat acesta.

Şi fostul ministru britanic de Externe, Sir Malcolm Rifkind, consideră, de asemenea, că un atac asupra Regatului Unit ar avea implicații majore pentru Rusia, mai ales că Marea Britanie deţine, la rândul său, arme nucleare, ceea ce ar face ca un atac rusesc cu rachete sau drone să fie mult mai riscant pentru Moscova.

„Într-o chestiune atât de importantă, Trump nu ar bloca articolul 5 (care nu ne obligă să intrăm în război cu Rusia, ci le-ar cere aliaților să decidă cum să răspundă). Chiar dacă mă înșel, restul NATO (Europa plus Canada) ar sprijini Marea Britanie”, spune acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
digi24.ro
image
Italia introduce un nou sistem de taxare pe autostrăzi. Șoferii neatenți riscă amenzi de 344 de euro
stirileprotv.ro
image
Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice
gandul.ro
image
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
mediafax.ro
image
Iubita lui David Popovici, declarație inedită de dragoste pentru campion. Mesajul l-a impresionat inclusiv pe Smiley
fanatik.ro
image
Apocalipsa din Parcul Tei: complexul de distracții abandonat, bănci vandalizate, munți de gunoaie, pontoane devastate. Pericol iminent de tragedii!
libertatea.ro
image
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
digisport.ro
image
Concluzia lui Dani Oțil în timpul călătoriei cu avionul: „Miroase altfel decât la săraci.”
click.ro
image
Pensionara care a câștigat cel mai mare premiu la Loto 6/49 și-a ridicat banii. "Este o minune care mi-ar putea salva viaţa"
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend
observatornews.ro
image
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
cancan.ro
image
Casa de pensii schimbă data la care va livra pensia pe card în septembrie. Care e motivul?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
prosport.ro
image
Cât a plătit Lia Olguța Vasilescu pentru a intra cu caiacul în Peștera Topolnița. Locul poate fi vizitat doar în anumite zile
playtech.ro
image
Șumudică vrea să dea o dublă lovitură la CFR: un jucător lui Rădoi și un super fotbalist de la Galatasaray. Exclusiv
fanatik.ro
image
Implicarea PSD în cazul Fritz: „Avem, în două luni, intervenții decisive ale justiției sau ale CCR în privința situației politice”
ziare.com
image
S-a despărțit după 30 de ani de "cea mai frumoasă femeie de pe planetă" și a urmat o criză fără precedent
digisport.ro
image
Madonna, nominalizări record la Premiile MTV! Prima ei apariție la eveniment a rămas în istorie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini cu locuința de peste 350.000 de euro a lui Cătălin Botezatu din Dubai. Penthouse-ul de vis e la etajul 54 al unui zgârie-nori de lux de pe tărâmul milionarilor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Zelenski de la cine se aștepta mai puțin! Cel mai mare susținător i-a devenit dușman și îl vrea jos
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei?
click.ro
image
Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez
click.ro
image
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Un trebuchet folosit în timpul asediului orașului Antiohia. Miniatură medievală (© Bibliothèque municipale de Lyon / Portail Biblissima)
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”
image
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit