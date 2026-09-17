Rusia a atacat o navă în Marea Neagră: căpitanul a murit, iar trei membri ai echipajului au fost răniți

O dronă rusească a lovit,joi, pe 17 septembrie, o navă comercială sub pavilionul Tanzaniei, care se îndrepta către un port ucrainean, potrivit Ministerului ucrainean pentru Reconstrucție, Infrastructură și Transport. În urma atacului, căpitanul navei a fost ucis, iar alți trei membri ai echipajului au fost răniți.

Navă atacată de ruși/FOTO Arhiva

Autoritățile ucrainene nu au oferit deocamdată informații complete despre starea navei și despre amploarea pagubelor provocate de atac.

Ministerul ucrainean a transmis condoleanțe familiei și apropiaților căpitanului și le-a urat răniților însănătoșire grabnică.

Kievul acuză Rusia că atacă nave comerciale

Ministerul ucrainean susține că Rusia atacă în mod repetat porturile Ucrainei, infrastructura portuară și navele comerciale civile.

Potrivit Kievului, astfel de atacuri reprezintă o amenințare pentru echipajele civile și pentru siguranța transportului maritim internațional din regiunea Mării Negre.

„Așteptăm o reacție corespunzătoare din partea comunității internaționale și continuarea unor acțiuni coordonate pentru consolidarea protecției transportului maritim civil și a securității rutelor logistice internaționale”, se arată în comunicatul ministerului.

Informațiile privind atacul și numărul victimelor provin de la autoritățile ucrainene și nu au fost confirmate independent.

Un atac similar în regiunea Odesa

Incidentul are loc după un alt atac cu drone asupra infrastructurii portuare din regiunea Odesa, potrivit autorităților ucrainene.

În acel caz, o navă sub pavilionul Republicii Togo a fost avariată, iar patru persoane au fost rănite. Trei dintre acestea au fost transportate la spital, una dintre ele având răni grave.

Atacul a provocat și incendii în zona lovită, care au fost ulterior stinse de pompieri.

Atacurile asupra infrastructurii portuare și a navelor comerciale au devenit o componentă importantă a conflictului din Marea Neagră, unde Ucraina încearcă să mențină funcționale rutele maritime pentru exporturi și importuri.

În ultimele luni, securitatea navigației comerciale din regiune a rămas una dintre problemele majore pentru Kiev și partenerii săi internaționali.