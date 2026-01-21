search
Ruptură totală între Macron și Trump. Președintele Franței cere un exercițiu NATO în Groenlanda. „Europa nu va ceda în fața bătăușilor și nu se va lăsa intimidată"

Publicat:

În contextul tensiunilor transatlantice provocate de intențiile lui Donald Trump privind Groenlanda, președintele francez Emmanuel Macron a cerut, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, organizarea unui exercițiu NATO în insula arctică și a avertizat că Europa nu se va lăsa intimidată.

Emmanuel Macron, la Forumul de la Davos, 2026. FOTO: X/ @JorgeLiboreiro
Emmanuel Macron, la Forumul de la Davos, 2026. FOTO: X/ @JorgeLiboreiro

Relațiile dintre Emmanuel Macron și Donald Trump devin din ce în ce mai tensionate, mai ales după ce președintele SUA a amenințat că va impune taxe vamale de 200% pentru vinurile și șampaniile franțuzești, ca răspuns la refuzul omologului său de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de administrația americană pentru Fâșia Gaza.

În acest context, Franța a solicitat oficial organizarea unui exercițiu NATO în Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, și s-a declarat pregătită să contribuie activ la acesta, a transmis miercuri biroul președintelui Emmanuel Macron, potrivit agenției Reuters.

Solicitarea vine în timp ce președintele american Donald Trump se îndreaptă spre Davos, unde urmează să participe la Forumul Economic Mondial din Elveția și să-și intensifice eforturile pentru a dobândi Groenlanda, în ciuda protestelor europenilor, ceea ce marchează una dintre cele mai mari deteriorări ale relațiilor transatlantice din ultimele decenii.

La tribuna de la Davos, Emmanuel Macron a lansat un avertisment dur la adresa politicilor lui Trump, declarând că „Europa nu va ceda în fața bătăușilor și nu se va lăsa intimidată”, criticând direct amenințarea președintelui american de a impune tarife vamale suplimentare pentru a obține controlul asupra insulei arctice.

Toți ochii sunt îndreptați acum către discursul pe care îl va ţine Donald Trump la Davos,  în condiţiile în care liderii NATO au atras atenția că strategia lui Trump privind Groenlanda ar putea slăbi serios Alianța Nord-Atlantică, în timp ce prşedintele american leagă, în mod suprinzător, disputele referitoare la insulă de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Ca răspuns la amenințările americane, aproximativ 15 soldați francezi au fost trimiși în Groenlanda săptămâna trecută pentru o misiune de recunoaștere denumită „Arctic Endurance”, care a durat trei zile și a fost inițiată la solicitarea Danemarcei.

În cadrul noului exercițiu NATO, Franța intenționează să invite și ceilalți membri ai Alianței să trimită trupe suplimentare pe insulă, pentru a simula o eventuală amenințare militară.

