Avionul lui Trump, întors din drum în timp ce se îndrepta spre Davos: probleme în timpul zborului la Air Force One

Avionul prezidențial Air Force One, cu care Donald Trump se îndrepta spre Forumul Economic Mondial de la Davos, s-a întors la baza militară Joint Base Andrews după identificarea unei probleme electrice minore.

Avionul președintelui american Donald Trump, Air Force One, s-a întors la baza militară Joint Base Andrews la aproximativ o oră după ce decolase marți seara, în timp ce se îndrepta spre Elveția, unde șeful statului urma să participe la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 ianuarie 2026, la scurt timp după decolare. Potrivit informațiilor transmise de Casa Albă, aeronava a întâmpinat o problemă electrică considerată minoră, motiv pentru care echipajul a decis revenirea la bază, din rațiuni de siguranță.

Decizia de întoarcere a fost luată după ce echipajul de la bord a constatat defecțiunea, la scurt timp după decolare, potrivit apnews.

Un reporter aflat în avion a relatat că luminile din cabina de presă s-au stins pentru scurt timp, fără a fi oferite explicații imediate, iar apoi, după aproximativ o jumătate de oră, jurnaliștii au fost informați că aeronava se va întoarce la Joint Base Andrews.

Președintele Donald Trump și ceilalți pasageri vor continua călătoria spre Forumului Economic Mondial de la Davos la bordul a două avioane mai mici. Zborul va permite președintelui să ajungă în timp util la evenimentul de la Davos, unde sunt programate discuții importante cu lideri europeni, inclusiv pe teme sensibile legate de viitorul Groenlandei, teritoriu semi-autonom danez, subiect care a stârnit deja tensiuni la nivel internațional.

Cu puțin timp înainte de a se îmbarca în Air Force One, Trump a transmis pe rețelele de socializare că „America va fi bine reprezentată la Davos – de mine”, exprimându-și astfel încrederea în rolul său în cadrul forumului.

Înainte de plecare, președintele SUA a susținut o conferință de presă de aproximativ 90 de minute, în cadrul căreia a oferit detalii despre întâlnirile programate în Groenlanda în timpul călătoriei și a prezentat poziția sa privind politica externă a Statelor Unite.

În timpul conferinței, Donald Trump a fost întrebat cât de departe ar merge pentru a-și atinge obiectivele în Groenlanda. Răspunsul său a fost scurt, dar ferm: „Veți afla”, fără a exclude posibilitatea utilizării forței militare pentru a-și asigura interesele strategice ale SUA. Declarația subliniază tensiunile existente în relațiile cu liderii europeni și evidențiază faptul că subiectul Groenlanda rămâne unul extrem de delicat în contextul vizitei sale la Davos.

Astfel, călătoria spre Davos continuă, iar discuțiile pe care Donald Trump le va purta acolo vor fi urmărite îndeaproape de comunitatea internațională, având în vedere atât problemele economice globale, cât și implicațiile geopolitice privind Groenlanda.

Incidente similare

În prezent, cele două aeronave care îndeplinesc rolul de Air Force One se află în serviciu de aproape patru decenii. Deși compania Boeing lucrează la înlocuirea acestora, programul a fost afectat de mai multe întârzieri. Avioanele prezidenţiale sunt modificate și dotate cu sisteme speciale care asigură protecția președintelui în situații de urgență, inclusiv capacități de apărare și sisteme avansate de comunicații.

Anul trecut, familia conducătoare din Qatar i-a oferit lui Donald Trump cadou un avion Boeing 747-8 de lux, destinat să fie adăugat flotei Air Force One şi aeronava se află în prezent în proces de modernizare pentru a îndeplini cerințele stricte de securitate, nefiind încă gata.

Incidentul de marşi seară se înscrie într-o serie de probleme tehnice apărute în ultimii ani la aeronave militare americane care transportă oficiali de rang înalt.

În februarie anul trecut, un avion al Forțelor Aeriene care îl transporta pe secretarul de stat Marco Rubio spre Germania a fost nevoit să se întoarcă la Washington din cauza unei defecțiuni mecanice.

De asemenea, în octombrie, un avion militar care îl transporta pe secretarul apărării Pete Hegseth a aterizat de urgență în Regatul Unit, după apariția unei fisuri în parbriz.