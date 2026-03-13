Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
OMV Petrom se alătură consorțiului Shell - TPAO în Bulgaria. Participație de 25% în perimetrul de gaze Khan Tervel

OMV Petrom își extinde prezența în Marea Neagră prin achiziția unei participații de 25% în perimetrul offshore Khan Tervel, aflat în sectorul bulgăresc al Mării Negre. Tranzacția, care marchează o nouă etapă în strategia energetică regională, urmează să fie aprobată de autoritățile de la Sofia, notează, vineri,13 martie, Novinite.

Intrarea în proiect consolidează poziția companiei în Marea Neagră. FOTO FB OMV Petrom
Operatorul proiectului rămâne Shell, cu o cotă de 42%, în timp ce Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPAO - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) deține 33%. Contractul de participare a fost deja semnat, iar finalizarea depinde de avizul guvernului bulgar.

Perimetrul Khan Tervel are o suprafață de aproximativ 4.000 km pătrați și se află la sud de blocul Khan Asparuh, unde se desfășoară deja activități importante de explorare. Licența a fost acordată în 2025 pentru o perioadă inițială de cinci ani.

Christina Verchere, directorul general al OMV Petrom, a declarat că intrarea în proiect consolidează poziția companiei în Marea Neagră, în timp ce membrul directoratului Cristian Hubati a subliniat experiența acumulată în proiectele Neptun Deep și Khan Asparuh.

Consorțiul va proceda la achiziția și analiza de date seismice 3D, care vor determina potențialul geologic al zonei și oportunitatea unor viitoare foraje. OMV Petrom va contribui financiar proporțional cu participația sa, acoperind atât costurile anterioare, cât și pe cele viitoare.

Marea Neagră, pol energetic al Europei de Sud-Est

În ultimii ani, interesul pentru resursele din Marea Neagră a crescut semnificativ pe fondul eforturilor UE de diversificare a surselor de gaze după invazia Rusiei în Ucraina. Cooperarea dintre OMV Petrom, Shell și compania turcă TPAO reflectă o convergență a intereselor energetice regionale și europene, potrivit sursei citate.

Portofoliul extins al OMV Petrom în Marea Neagră include și cunoscutul proiect Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană. În blocul vecin Khan Asparuh, consorțiul a fost completat în 2026 de NewMed Energy și Bulgarian Energy Holding, semn al unei coordonări tot mai strânse între Bulgaria și România în domeniul explorării offshore.

Despre Khan Tervel

Spre deosebire de Neptun Deep, care este într-o fază avansată de dezvoltare, Khan Tervel se află încă în etapa de evaluare geologică. Măsurătorile seismice și eventualele foraje vor stabili dacă perimetrul dispune de rezerve comerciale importante.

Chiar și așa, activarea simultană a mai multor proiecte în regiune indică configurarea Mării Negre drept o zonă energetică majoră pentru Europa de Sud-Est.

Miza: securitatea energetică a regiunii

Succesul proiectului depinde de factori structura geologică, fezabilitatea tehnică, respectarea normelor de mediu, aprobările autorităților și contextul geopolitic. Dacă explorările vor confirma rezerve semnificative, Marea Neagră ar putea deveni un pilon esențial al aprovizionării cu gaze pentru Europa, în special pentru statele din sud-estul continentului.

În acest context, perimetrul Khan Tervel nu reprezintă doar un proiect individual, ci o piesă importantă în reconfigurarea pe termen lung a peisajului energetic regional.

