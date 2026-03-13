Video Guvernul de la Chişinău cere activarea Mecanismului de Protecţie Civilă a UE după poluarea apelor Nistrului

Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, a solicitat vineri activarea Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene, după ce autorităţile au depistat că nivelul de substanţe petroliere care s-au scurs în râul Nistru a atins un nou prag de poluare.

Chişinăul a solicitat sprijinul partenerilor europeni pentru mobilizarea rapidă a unor echipe de specialişti şi a echipamentelor necesare pentru gestionarea situaţiei din teren, potrivit publicației Deschide.md, citate de Agerpres.

„Este vorba despre echipamente pentru captarea, reţinerea şi colectarea impurităţilor petroliere din apă, precum şi despre staţii mobile de testare a calităţii apei”, a indicat premierul moldovean.

Premierul moldovean a menţionat că acest sprijin este necesar pentru a consolida capacităţile de intervenţie ale instituţiilor responsabile - Ministerul Mediului, prin Agenţia de Mediu şi Apele Moldovei, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică - implicate în monitorizarea şi gestionarea situaţiei.

După ce armata rusă a bombardat hidrocentrala ucraineană de la Novodnistrovsk (regiunea Cernăuţi), pe râul Nistru au fost observate pete de substanţă petrolieră. Instituţiile responsabile au iniţiat analize şi intervenţii pentru a limita răspândirea poluantului, instalând sisteme de captare a substanţelor pe anumite sectoare ale râului. Anterior, autorităţile anunţaseră despre o scurgere de aproximativ 1,5 tone de produs petrolier.

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă în zona de nord a ţării

Republica Moldova a ridicat nivelul de alertă în zona de nord a ţării, după ce analizele de laborator au indicat depăşirea limitelor admise ale unor substanţe poluante în apa râului Nistru, a anunţat vineri ministrul mediului Gheorghe Hajder, care a declarat că situaţia este monitorizată permanent, iar măsuri suplimentare sunt aplicate pentru a proteja populaţia, transmite vineri Moldpres.

Ministrul Gheorghe Hajder a precizat că, încă din primele ore ale dimineţii, echipele de intervenţie din Ucraina lucrează pe malul ucrainean al râului pentru a limita extinderea poluării. Totodată, autorităţile din Republica Moldova au beneficiat de sprijin din partea României, care a trimis echipamente şi specialişti pentru instalarea unor filtre suplimentare menite să reducă impactul substanţelor poluante.

În paralel, instituţiile responsabile din Republica Moldova continuă să monitorizeze constant calitatea apei pentru a preveni orice risc pentru populaţie.