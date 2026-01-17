Macron, furios după amenințarea cu tarife a lui Trump: „Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat”

Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat dur după ce președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unor tarife pentru țările NATO care au trimis trupe în Groenlanda. „Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența” a transmis acesta.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Macron a subliniat angajamentul Franței față de suveranitatea și independența națiunilor și a avertizat că Europa va răspunde unit și coordonat dacă aceste măsuri se vor confirma.

De asemenea, președintele francez a precizat că participarea Franței la exercițiul militar organizat de Danemarca în Groenlanda a fost o decizie asumată.

„Franța este angajată în favoarea suveranității și independenței națiunilor, în Europa și în restul lumii. Acest principiu ne ghidează alegerile. El stă la baza angajamentului nostru față de Organizația Națiunilor Unite și Carta acesteia. Pe această bază, sprijinim și vom continua să sprijinim Ucraina și am construit o coaliție a celor dispuși să acționeze pentru o pace solidă și durabilă, pentru a apăra aceste principii și securitatea noastră. De asemenea, pe această bază am decis să participăm la exercițiul organizat de Danemarca în Groenlanda. Ne asumăm pe deplin această decizie, deoarece este în joc securitatea în Arctica și la marginile exterioare ale Europei noastre”, a transmis Macron.

Liderul francez mai spune că „nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența – nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici în altă parte a lumii, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații”.

„Amenințările tarifare sunt inacceptabile și nu au loc în acest context. Europenii vor răspunde în mod unit și coordonat în cazul în care acestea se vor confirma. Vom asigura respectarea suveranității europene. În acest spirit voi colabora cu partenerii noștri europeni”, este mesajul transmis de Macron.

Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 25% asupra bunurilor exportate în SUA de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda, insula arctică pe care liderul american intenționează să o cumpere.

Într-o postare pe Truth Social, președintele Trump a enumerat Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda și a afirmat că „aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre”.

Tarifele de 10% vor intra în vigoare de la 1 februarie și vor crește la 25% din 1 iunie, până la încheierea unui eventual „acord pentru achiziția completă și totală a Groenlandei”.