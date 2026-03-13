Argeșul dă lovitura la Craiova și dinamitează lupta pentru titlu. Șase echipe au șanse să câștige Superliga

Universitatea Craiova, văzută de mulți drept principala favorită la câștigarea titlului, s-a împiedicat la primul meci din play-off. Oltenii au pierdut acasă, 0-1 cu FC Argeş, într-un meci care era teoretic cel mai ușor din faza finală a campionatului.

Unicul gol al partidei a fost marcat de tunisianul Adel Bettaieb (26), cu o boltă peste portarul Laurenţiu Popescu, după o minge pierdută de craioveni pe construcţie. Liderul a dominat teritorial jocul, dar a evoluat modest şi nu a reuşit să îşi creeze ocazii de gol. Oltenii au fost aproape de egalare doar în două rânduri, când palestinianul Assad Al-Hamlawi a luftat din 5 metri (min. 32) și în al patrulea minut de prelungire, când șutul lui Nsimba a fost respins de poartrul Cătălin Căbuz.

În urma acestui rezultat, lupta la titlu a fost deschisă pentru toate echipele calificate în play-off. Universitatea Craiova a rămas pe primul loc, cu 30 de puncte, iar FC Argeș s-a apropiat la doar două puncte, urcând pe locul 2 în Superliga.

Universitatea Craiova - FC Argeş 0-1 (0-1)

Stadionul ''Ion Oblemenco'' - Craiova

A marcat: Bettaieb (26).