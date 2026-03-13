Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Argeșul dă lovitura la Craiova și dinamitează lupta pentru titlu. Șase echipe au șanse să câștige Superliga

Universitatea Craiova, văzută de mulți drept principala favorită la câștigarea titlului, s-a împiedicat la primul meci din play-off. Oltenii au pierdut acasă, 0-1 cu FC Argeş, într-un meci care era teoretic cel mai ușor din faza finală a campionatului.

Bettaieb a dat lovitura pe terenul Universității. Foto Facebook FC Argeș
Bettaieb a dat lovitura pe terenul Universității. Foto Facebook FC Argeș

Unicul gol al partidei a fost marcat de tunisianul Adel Bettaieb (26), cu o boltă peste portarul Laurenţiu Popescu, după o minge pierdută de craioveni pe construcţie. Liderul a dominat teritorial jocul, dar a evoluat modest şi nu a reuşit să îşi creeze ocazii de gol. Oltenii au fost aproape de egalare doar în două rânduri, când palestinianul Assad Al-Hamlawi a luftat din 5 metri (min. 32) și în al patrulea minut de prelungire, când șutul lui Nsimba a fost respins de poartrul Cătălin Căbuz.

În urma acestui rezultat, lupta la titlu a fost deschisă pentru toate echipele calificate în play-off. Universitatea Craiova a rămas pe primul loc, cu 30 de puncte, iar FC Argeș s-a apropiat la doar două puncte, urcând pe locul 2 în Superliga.

Universitatea Craiova - FC Argeş 0-1 (0-1)

Stadionul ''Ion Oblemenco'' - Craiova

A marcat: Bettaieb (26).

