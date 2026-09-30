O generație rămasă pe „dinafară”. Aproape un sfert din tinerii între 18 şi 24 de ani din România nici nu muncește, nici nu studiază

România are un procent ridicat de tineri care nu muncesc și nu urmează studii sau cursuri de formare. Diferența față de media OCDE este de aproape 10 puncte procentuale.

Aproape unul din patru tineri e rămas pe "dinafară". Foto: arhivă

După terminarea școlii, o parte dintre tinerii din România nu ajung nici la facultate, dar nici nu se angajează. În 2025, 23% dintre persoanele cu vârste între 18 și 24 de ani nu aveau un loc de muncă și nu urmau nicio formă de educație sau formare profesională, potrivit raportului „Education at a Glance 2026”, publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Procentul este cu mult peste media de aproximativ 14% înregistrată în țările OCDE.

Diferența în ceea ce priveşte educaţia se vede și la nivelul studiilor superioare, pentru că în România doar aproximativ 19% dintre adulții cu vârste între 25 și 64 de ani au absolvit o formă de învățământ superior, în timp ce media OCDE ajunge la 43%.

Nivelul de educație are legătură și cu veniturile, deoarece angajații care nu au terminat studiile liceale câștigă cu 18% mai puțin decât media națională.

În același timp, există o evoluție favorabilă în rândul tinerilor cu studii superioare. Rata șomajului pentru această categorie s-a redus în ultimii 10 ani şi a ajuns la 3% în 2025, după ce în 2015 era de 6%.

Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru Educație și Cercetare, spune că, însă, că datele statistici ar putea să nu surprindă situația reală de pe piața muncii. În opinia sa, o mare parte dintre tinerii care apar fără loc de muncă și în afara sistemului de educație ar lucra, de fapt, fără forme legale.

„Tinerii care nu sunt nici în şcoală – şi şcoala aici nu înseamnă neapărat universitate – şi nu sunt nici prinşi într-o formă de muncă, atenţie, legală, că eu cred că mare parte din ei sunt prinşi într-o formă ilegală, piaţă neagră şi aşa mai departe. Şi acolo cred că trebui să forăm şi să vedem exact ce se întâmplă, pentru că, dacă ne uităm la indicatori, ei sunt într-o mică scădere, dar încă proporţia e foarte mare, este enorm”, a declarat acesta după prezentarea raportului.