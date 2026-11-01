Dunărea crește, dar are încă un debit mult sub normalul lunii noiembrie. Avertismentul hidrologilor

Debitul Dunării la intrarea în România va crește în următoarele zile, până la 1.800 de metri cubi pe secundă, însă va rămâne mult sub media multianuală pentru luna noiembrie, de 4.700 mc/s. În același timp, hidrologii avertizează că precipitațiile prognozate pot provoca viituri rapide și inundații locale pe mai multe râuri din sudul țării.

Dunărea crește, dar rămâne mult sub nivelul normal Foto: FB/Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)

Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 31 octombrie- 7 noiembrie 2026, debitul Dunării în secțiunea Baziaș va fi în creștere pe parcursul săptămânii viitoare, urmând să ajungă la 1.800 mc/s.

Chiar și în aceste condiții, valoarea va reprezenta mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii noiembrie, care este de 4.700 mc/s. În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, de asemenea, în creștere, cu excepția primei zile a intervalului, când vor rămâne relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, potrivit Agerpres.

În prognoza trimestrială, hidrologii estimează că, în luna noiembrie, debitul Dunării va oscila între un maxim de 2.000 mc/s și un minim de 1.400 mc/s.

Risc de viituri rapide și inundații locale în sudul țării

Nici situația râurilor interioare nu este lipsită de riscuri. În primele trei zile ale intervalului analizat, debitele medii zilnice vor crește pe râurile din jumătatea de sud a țării, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor. În celelalte regiuni, debitele vor fi relativ staționare.

Hidrologii avertizează că ploile ar putea determina scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide, cu posibile efecte de inundații locale.

„Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de niveluri și debite cu posibile depășiri ale Cotelor de Inundație, pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale râurilor din sudul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai însemnate cantitativ și propagării”, transmit reprezentanții INHGA.

În a doua parte a intervalului, debitele vor continua să crească pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din sudul țării, în timp ce pe celelalte râuri vor rămâne relativ staționare.

Debite sub mediile multianuale în cea mai mare parte a țării

Prognoza hidrologică pentru luna noiembrie 2026 indică un regim al apelor cuprins, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, de 50%-80% din mediile obișnuite pentru această perioadă, sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș, precum și în bazinul superior și mijlociu al Oltului, în bazinele superioare ale Buzăului și Prutului și pe cursul Siretului.

Cele mai scăzute valori, de sub 30% din mediile multianuale, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat și Bârlad.

Nivelul scăzut al Dunării a afectat și funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. În vara acestui an, pe fondul debitelor ajunse la valori extrem de mici, cele două reactoare ale centralei au fost oprite, acestea asigurând aproximativ 20% din energia dispecerizabilă a României.