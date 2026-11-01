 Dunărea crește, dar are încă un debit mult sub normalul lunii noiembrie. Avertismentul hidrologilor | adevarul.ro
search
Duminică, 1 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Dunărea crește, dar are încă un debit mult sub normalul lunii noiembrie. Avertismentul hidrologilor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Debitul Dunării la intrarea în România va crește în următoarele zile, până la 1.800 de metri cubi pe secundă, însă va rămâne mult sub media multianuală pentru luna noiembrie, de 4.700 mc/s. În același timp, hidrologii avertizează că precipitațiile prognozate pot provoca viituri rapide și inundații locale pe mai multe râuri din sudul țării.

Dunărea crește, dar rămâne mult sub nivelul normal
Dunărea crește, dar rămâne mult sub nivelul normal Foto: FB/Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA)

Potrivit prognozei publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru perioada 31 octombrie- 7 noiembrie 2026, debitul Dunării în secțiunea Baziaș va fi în creștere pe parcursul săptămânii viitoare, urmând să ajungă la 1.800 mc/s.

Chiar și în aceste condiții, valoarea va reprezenta mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii noiembrie, care este de 4.700 mc/s. În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, de asemenea, în creștere, cu excepția primei zile a intervalului, când vor rămâne relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea, potrivit Agerpres.

În prognoza trimestrială, hidrologii estimează că, în luna noiembrie, debitul Dunării va oscila între un maxim de 2.000 mc/s și un minim de 1.400 mc/s.

Risc de viituri rapide și inundații locale în sudul țării

Nici situația râurilor interioare nu este lipsită de riscuri. În primele trei zile ale intervalului analizat, debitele medii zilnice vor crește pe râurile din jumătatea de sud a țării, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării viiturilor. În celelalte regiuni, debitele vor fi relativ staționare.

Hidrologii avertizează că ploile ar putea determina scurgeri importante de apă de pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide, cu posibile efecte de inundații locale.

„Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de niveluri și debite cu posibile depășiri ale Cotelor de Inundație, pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale râurilor din sudul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, mai însemnate cantitativ și propagării”, transmit reprezentanții INHGA.

În a doua parte a intervalului, debitele vor continua să crească pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din sudul țării, în timp ce pe celelalte râuri vor rămâne relativ staționare.

Debite sub mediile multianuale în cea mai mare parte a țării

Prognoza hidrologică pentru luna noiembrie 2026 indică un regim al apelor cuprins, în general, între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Valori mai ridicate, de 50%-80% din mediile obișnuite pentru această perioadă, sunt estimate pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș, precum și în bazinul superior și mijlociu al Oltului, în bazinele superioare ale Buzăului și Prutului și pe cursul Siretului.

Cele mai scăzute valori, de sub 30% din mediile multianuale, sunt prognozate pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Râmnicu Sărat și Bârlad.

Nivelul scăzut al Dunării a afectat și funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. În vara acestui an, pe fondul debitelor ajunse la valori extrem de mici, cele două reactoare ale centralei au fost oprite, acestea asigurând aproximativ 20% din energia dispecerizabilă a României.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
digi24.ro
image
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri
stirileprotv.ro
image
Premierul Luca Niculescu a refuzat convocarea AUR din Parlament și a transmis că luni are o întâlnire cu sindicatele
gandul.ro
image
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
mediafax.ro
image
Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, în mijlocul unui scandal la Borussia Dortmund! „Contractul morții” care a revoltat fanii
fanatik.ro
image
Unde a ajuns să joace Vlad Tudor, fiul fostului arbitru FIFA Alexandru Tudor: „Vine când nu are meciuri de fluierat la București. Băieții l-au adus”
libertatea.ro
image
Patru cutremure au avut loc noaptea trecută în zona Vrancea. De dimineață a fost un seism și în Marea Neagră
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
digisport.ro
image
Marcel Ciolacu și Sorina Docuz, apariție care a atras toate privirile la Timișoara. Cât costă haina de blană purtată de aceasta
click.ro
image
Șapte petroliere rusești se îndreaptă spre SUA cu 288.000 de tone de motorină. Statul New Jersey vrea să le blocheze
antena3.ro
image
Ruris, compania antreprenorului craiovean Cătălin Stroe, lansează la Indagra un tractor 4x4 care va fi fabricat pe fosta platformă MAT Craiova, într-o fabrică de 10 milioane de euro
zf.ro
image
Un premier african şi-a trimis miniştrii la instrucţie militară. Explicaţia din spatele deciziei neaşteptate
observatornews.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei
cancan.ro
image
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
newsweek.ro
image
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Adrian Mihalcea și Dinamo, iubirea interzisă! Ce legendă îl vrea antrenorul „câinilor”
fanatik.ro
image
Jumătate dintre orașele din România ar trebui desființate, conform legii. Au mai puțin de 10.000 de locuitori, dar cheltuiesc zeci de milioane pentru salariile din primării
ziare.com
image
A investit peste 65.000.000 € într-o fermă de bivoli și a primit o lovitură uriașă: ”Ar fi un dezastru să intru în faliment”
digisport.ro
image
Horoscop luni, 2 noiembrie. Racii au de luat decizii importante, Scorpionii află secrete și se simt trădați
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care stau în CHIRIE Luis Gabriel și Haziran. Vila de lux are piscină încălzită, mini frigider pentru parfumuri, iar dressingul e ca un magazin de haine / GALERIE FOTO + VIDEO
romaniatv.net
image
Au fost anunțate primele ninsori în București. Data la care Capitala va fi acoperită de zăpadă
mediaflux.ro
image
Sfâșietor! Tragedia din SUA a făcut-o pe Elizabeth Omoregie să dezvăluie trauma din copilărie și să strige: „Gata cu tăcerea!”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari
actualitate.net
image
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”
click.ro
image
Mihai Petre și-a împlinit un vis din copilărie! Unde a ajuns cu Elwira și fiicele lor: „M-au fascinat de mic”
click.ro
image
Cu cât vinde tenorul-fermier Vlad Miriță un porc de 140 kg, de Crăciun? La ce preț sunt „adidașii” pentru piftie
click.ro
Regele Ferdinand VII al Spaniei profimedia 0137237434 jpg
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria
okmagazine.ro
Prințesa Kate, Prințul William, Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis la Jocurile Commonwealth GettyImages 2287867730 jpg
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru
okmagazine.ro
Harta civilizației egeeane, de J.F. Horrabin, din 1923 (stânga). Fresca 3 al procesiunii navelor de la Akrotiri, Santorini, 1550 î.Hr.
Cum a prosperat Creta, în timp ce Grecia continentală traversa o perioadă de declin, în urmă cu 4.200 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale
image
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic”

OK! Magazine

image
Imagine rară cu Kate Middleton și cei trei copii, de Halloween! Cum au apărut la poarta unui vecin celebru