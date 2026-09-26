Gabriela Ruse a pierdut în „sferturi” la Seul, dar a urcat patru locuri în ierarhia mondială

Aflată pe locul 69 în clasamentul mondial, Gabriela Ruse (28 ani) a pierdut (4-6, 6-1, 2-6) meciul cu maghiara Anna Bondar în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Seul, dotat cu premii în valoare totală de 283.347 de dolari.

Gabi Ruse e a treia jucătoare din România în clasamentul WTA Foto: EPAImages

Jucătoarea română s-a înclinat după două ore și 24 de minute, răstimp în care a comis nu mai puțin de 13 duble greșeli, în timp ce adversara sa a făcut 8.

În tururile precedente ale turneului sud-coreea, Ruse a trecut de Eva Lys (6-1, 6-2) și Yeonwoo Ku (2-6, 7-6/1, 6-1). Meciul cu Bodnar era programat vineri, 25 septembrie, însă a fost amânat pentru astăzi din cauza vremii nefavorabile din capitala Coreei de Sud.

Ruse și Bondar (29 ani, 69 WTA) sunt la egalitate, 2-2, în meciurile directe. Bucureșteanca a pierdut prin abandon (2-4), prima confruntare, în 2015, în semifinale la Antalya (ITF), dar a învins-o cu 5-7, 6-1, 7-6/5, pe Bondar în 2021, în optimile de finală de la Bellinzona (ITF), și în 2023, în aceeași fază la Transylvania Open, cu 7-6/4, 6-2.

Pentru accederea în sferturile de finală, Gabriela Ruse va obține 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA. Totodată, românca se află pe locul 62 în ierarhia WTA la zi. Dintre jucătoarele din România, înaintea ei sunt Sorana Cîrstea, pe 16, și Jaqueline Cristian, pe 60.