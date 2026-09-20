Operațiunea „Vivaldi“ avansează. Militarii ucraineni au „curățat“ de ruși un teritoriu de 125 km pătrați. Ce localități au fost eliberate

Militarii ucraineni au „curățat“ de forțele ruse 125 de kilometri pătrați de teritorii în nordul regiunii Donețk, în cadrul primei și celei de-a doua etape ale operațiunii ofensive „Vivaldi“, dintre care 50 de kilometri pătrați au fost eliberați. Apărătorii au eliberat de sub ocupația rusă localitățile Derilove și Șandrigolove, iar Drobișeve se află în prezent sub control total al Forțelor de Apărare ucrainene, a declarat comandantul Corpului al Treilea de Armată, Andrii Bilețki.

Lupte grele duse de forțele ucrainene în Donețk/FOTO:EPA/EFE

Acesta a subliniat că acțiunile ofensive continuă și capătă amploare pe direcția Liman. În total, în cele două etape ale operațiunii, au fost uciși sau răniți peste trei mii de militari ruși.

Generalul de brigadă a subliniat că militarii Corpului al Treilea de Armată erodează potențialul ofensiv a trei armate ruse: Armată 1 de Tancuri, precum și Armatele a 20-a și a 25-a.

"În timpul acțiunilor de asalt, în fața infanteriei merg întotdeauna dronele și complexele robotizate terestre. Corpul 3 de Armată a fost primul din lume care a început desantarea unor astfel de complexe robotizate. Bombardierele noastre grele transportă drone-kamikaze terestre la peste 10 kilometri în spatele liniilor inamicului", a precizat Bilețki.

Potrivit acestuia, datorită mijloacelor de război electronic și apărării antiaeriene, a fost creat o „cupolă“ de protecție împotriva țintelor aeriene ale ocupanților ruși pe acest sector al frontului. Dronele și artileria ucraineană au lovit trecerile peste ape, nodurile de comunicații, rutele logistice, rezervele și punctele de comandă rusești.

În cursul primei etape a operațiunii "Vivaldi", pe direcția Liman, apărătorii ucraineni au eliberat localitățile Novoselivka, Oleksandrivka, Iarova, precum și zonele din apropierea localității Korove Iaru și satul Serednie.

Comandantul ucrainean a menționat că, pe parcursul operațiunii "Vivaldi", cea mai dificilă sarcină a fost scoaterea grupurilor de infanterie ale armatei ruse din poziții bine fortificate.

Operațiunea ofensivă "Vivaldi" este încă în desfășurare. Forțele Armate ale Ucrainei continuă să „curețe“ teritoriul din nordul regiunii Donețk, în zona orașului Liman, eliberând de sub ocupația trupelor ruse încă două sate - Derilove și Șandrigolove - și înaintând în apropierea acestei din urmă localități, potrivit analiștilor platformei DeepState. Suprafața teritoriului eliberat este de 43,51 km².

Cu o zi înainte, comandantul unei companii de drone din cadrul Regimentului 23 de Asalt al Corpului al II-lea al Gărzii Naționale "Hartia" și jurnalistul Iurii Butusov au declarat că operațiunea „Vivaldi“ se desfășoară de la începutul acestui an. El a subliniat că apărătorii au reușit să „curețe“ aproape 80 de kilometri pătrați de teritoriu datorită unei planificări riguroase, lovirii rutelor logistice, distrugerii artileriei și combaterii pozițiilor de drone ale trupelor ruse.

Un militar al unității speciale Artan, din cadrul Direcției Principale de Informații a Armatei Ucrainei, cunoscut sub indicativul Derun, a declarat pentru Novinîi.Live că cea mai dificilă parte a contraofensivei ucrainene din nordul regiunii Donețk este scoaterea trupelor ruse din poziții atât de bine fortificate, încât acestea observă din timp orice se apropie.

„Vivaldi“ este mai amplă decât un simplu asalt izolat, este contraofensiva desfășurată de Corpul al Treilea de Armată în zona orașului Liman. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susține că aceasta a perturbat planul Rusiei de a încercui „Centura de Fortărețe“ a orașelor din Donețk, în condițiile în care, potrivit corpului de armată, prima etapă a permis eliberarea a 75 de kilometri pătrați de infiltrați ruși și eliberarea altor 10 kilometri pătrați.

Rușii, bine „îngropați“ în poziții

Problema, spune Derun, ține de modul în care s-a pregătit inamicul: atunci când poziția este pregătită competent, ei văd totul. „Cel mai greu este să-l scoți de acolo, pentru că atunci când poziția este bine pregătită, el vede tot“, a explicat militarul.

O poziție bine amplasată le permite apărătorilor să supravegheze terenul deschis pe care trebuie să îl traverseze un grup de asalt, să depisteze din timp atacatorii și să lupte cu aceștia de la distanță, varianta cea mai nefavorabilă pentru cei care atacă.

O clipă de neatenție deschide calea

Atunci când trupele ruse încetează să mai supravegheze căile de acces spre poziția lor, grupul de asalt poate reduce distanța nefiind observat, a explicat Derun.

„Atunci când trupele ruse sunt distrase, acest lucru poate juca în favoarea noastră: putem să ne apropiem sub acoperire, atunci când rușii nu ne văd, și să luptăm de la distanță mică", a adăugat militarul.

Odată ce atacatorii ajung aproape, a mai spus el, apărătorii pot intra în panică și pot începe să greșească.

Unitatea Artan a luptat ca parte a unei forțe mai ample. Alături de brigăzile proprii ale Corpului al Treilea de Armată, operațiunea a antrenat și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei, Poliția de Frontieră și unitatea de informații militare, toate sub o singură comandă tactică, desfășurându-se timp de luni de zile sub regim de confidențialitate totală, înainte ca respectivul corp de armată să o facă publică.

Comandantul corpului de armată, Andrii Bilețki, a precizat că etapa dezvăluită până acum este doar prima dintre cele patru planificate, operațiunea fiind denumită după cele Patru Anotimpuri ale lui Vivaldi. „Aceasta este doar prima“, a spus el, promițând continuarea.