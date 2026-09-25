Peste 600 de drone ucrainene au atacat instalaţii energetice şi industriale din 18 regiuni rusești

Ucraina a atacat cu aproape 600 de drone instalaţii energetice şi industriale în 18 regiuni din Rusia, peninsula anexată Crimeea şi Marea Neagră, lovind rafinării în regiunea sudică Rostov şi în cea vestică Perm.

„Ca urmare a atacului aerian a fost avariată rafinăria Novoşahtinska. Nu există victime. Compania a încetat temporar operaţiunile", a informat pe Telegram guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Slusar.

El a precizat că apărarea antiaeriană rusă a doborât în această regiune aproximativ 50 de drone în Kamensk-Şahtinsk şi Novoşahtinsk şi în şase districte din Rostov.

Potrivit unei postări pe Telegram a guvernatorului din Perm, Dmitri Manohin, „a fost atacată o instalaţie industrială".

Manohin nu a precizat numele companiei atacate, identificată de canalul independent rus Astra ca fiind rafinăria Lukoil-Permnefteorgsintez, o unitate care a fost nevoită să îşi întrerupă activitatea în mai multe rânduri, screi Agerpres.

În regiunea Ulianovsk, situată la peste 800 de kilometri est de Moscova, a fost atacată compania militară Iskra aparţinând consorţiului Almaz-Antei, specializată în producţia de componente pentru echipamente radioelectronice destinate rachetelor şi altor sisteme de uz militar, potrivit canalului ucrainean Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, Aleksei Russkih, a anunţat pe Telegram că opt civili, inclusiv un minor, au fost răniţi în urma acestui atac.

În plus, în regiunea Voronej a fost atacată fabrica Voronejsintezkauciuk, specializată în producţia de anvelope, potrivit Astra.

Guvernatorul din Voronej, Aleksandr Gusev, a declarat că cel puţin patru civili au fost răniţi în timpul nopţii ca urmare a atacului.

La rândul său, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat pe reţeaua rusă de mesagerie MAX doborârea a 23 de drone ucrainene, precum şi faptul că nu s-au înregistrat daune sau victime.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, în noaptea de joi spre vineri au fost "interceptate şi anihilate 592 de drone ucrainene cu aripă fixă".