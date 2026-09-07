Rezultate alegeri Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă sărbătorește o victorie categorică în estul Germaniei, dar nu obține majoritatea

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut o victorie categorică în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, în estul Germaniei, devansând cu mult principalele partide tradiționale.

Liderii AFD sărbătoresc victoria în alegeri Foto: X@Alice_Weidel

Rezultatele preliminare arată însă că AfD nu a reușit să obțină majoritatea absolută în parlamentul regional. Cu toate acestea, liderul formațiunii din land, Ulrich Siegmund, a declarat că rezultatul reprezintă un mandat pentru a guverna, relatează BBC.

Potrivit rezultatelor intermediare publicate de comisia electorală regională, AfD a obținut 43,8% din voturi, în timp ce Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul conservator, s-a clasat pe locul al doilea, cu 17,2%.

Siegmund, în vârstă de 35 de ani, a descris rezultatul drept „senzațional” și a spus că formațiunea dorește să înceapă să guverneze cât mai curând posibil.

Nicio formațiune de extremă dreapta nu a preluat controlul asupra unui land german de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Guvernarea la nivel regional ar oferi AfD atribuții importante în domenii precum poliția, educația locală și cultura.

Saxonia-Anhalt are aproximativ 2,1 milioane de locuitori. Filiala regională a AfD este clasificată de serviciul german de informații interne drept „extremistă de dreapta”, o caracterizare respinsă de Siegmund.

Alături de liderii naționali ai partidului, Alice Weidel și Tino Chrupalla, Siegmund a primit rezultatul cu entuziasm, după ce estimările bazate pe sondajele la ieșirea de la urne au indicat că AfD urma să obțină mai mult decât dublul scorului înregistrat la alegerile din 2021.

„Nu este vorba doar despre Saxonia-Anhalt”, le-a spus Siegmund susținătorilor. „Este un semnal pentru întreaga Germanie - un semnal de încredere în sine.”

Reacții din SUA, Rusia și Polonia

Rezultatul a atras rapid atenția și în afara Germaniei.

Președintele american Donald Trump a publicat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran cu proiecția televiziunilor germane privind rezultatul alegerilor.

Ulterior, Kirill Dmitriev, emisar al președintelui rus, a preluat captura din postarea lui Trump și a salutat ceea ce a numit o „victorie istorică pentru AfD-ul pragmatic”.

Dmitriev lăudase anterior formațiunea, cunoscută pentru pozițiile sale favorabile Rusiei, drept „partidul speranței și al rațiunii, al cooperării, adevărului și speranței pentru Germania”.

Înaintea alegerilor federale germane de anul trecut, vicepreședintele SUA, JD Vance, își exprimase sprijinul pentru AfD. Gestul fusese criticat în Germania drept o formă de interferență politică.

Premierul polonez de centru-dreapta Donald Tusk a avut o reacție diametral opusă. „În Polonia, doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD”, a spus el.

AfD, aproape de majoritate

În parlamentul regional cu 83 de mandate, AfD se îndreaptă spre obținerea a 39 de locuri. Pentru o majoritate absolută ar fi necesare 42.

Cifrele finale nu sunt încă confirmate.

Fără suficiente mandate pentru a forma un guvern majoritar, Siegmund a refuzat până acum să conducă un guvern minoritar, deși liderii naționali ai partidului consideră această variantă posibilă.

„Dacă va fi necesar, vor avea loc pur și simplu alegeri noi. Atunci am obține 50 sau 55%”, a spus Siegmund.

El a afirmat totodată că este pregătit să colaboreze cu parlamentari individuali sau cu un alt partid.

Acum atenția se îndreaptă către partidul populist de stânga BSW, care a reușit la limită să intre în parlament și este estimat să obțină cinci mandate. Formațiunea ar putea juca un rol decisiv în eventualitatea în care Siegmund încearcă să ajungă la guvernare.

BSW adoptă, la rândul său, o poziție dură în privința imigrației și susține importurile de gaze din Rusia. Partidul nu a exclus posibilitatea unei colaborări cu AfD.

„Am făcut istorie”

La sediul AfD din Magdeburg, unde susținătorii partidului s-au adunat pentru a urmări rezultatele, mulțimea a izbucnit în aplauze și urale când au fost afișate primele proiecții.

La scurt timp, participanții au început să cânte imnul național al Germaniei.

„Am făcut istorie în acest land”, a declarat Siegmund.

Contracandidatul său din partea CDU, Sven Schulze, a recunoscut victoria AfD, în timp ce scorul partidului său s-a prăbușit la mai puțin de jumătate față de alegerile precedente.

„A fost o campanie electorală extrem de dificilă și intensă”, a spus Schulze, adăugând că partidul său va trebui să analizeze și să gestioneze rezultatul.

Partidul Social-Democrat (SPD), de centru-stânga, a descris rezultatul drept „cu adevărat dramatic”.

Liderul național al SPD, Lars Klingbeil, al cărui partid guvernează Germania împreună cu CDU, a spus că rezultatul reprezintă „un semnal pentru Berlin” și a insistat că acesta trebuie luat în serios.

Sprijin puternic în estul Germaniei

AfD, care se opune ferm imigrației, nu doar că a dominat campania electorală din Saxonia-Anhalt, dar pare să fi devenit principala forță politică a landului.

Prezența la vot a fost ridicată, de 77,8%.

La Magdeburg, susținătorii AfD au lăudat capacitatea lui Siegmund de a atrage alegători.

Un alegător, Ollie, a spus: „Acest om ne oferă ceea ce nimeni altcineva nu ne poate oferi”.

„Indiferent de guvern, toți doar promit că lucrurile se vor îmbunătăți. Acesta este un partid pentru oamenii care muncesc. Este alternativa pentru Germania”, a declarat el pentru BBC.

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Un alt alegător al AfD, Bert, a spus că oamenii din estul țării simt că lucrurile merg într-o direcție greșită.

„Lucrurile trebuie să se îmbunătățească pentru noi, pentru familia mea - am trei copii. Mi-e teamă, chiar mi-e teamă că siguranța se degradează tot mai mult”, a spus el.

Celelalte partide refuză în general să formeze coaliții cu AfD, în cadrul așa-numitei Brandmauer, „bariera de protecție” menită să împiedice extrema dreaptă să ajungă la guvernare.

În Saxonia-Anhalt, BSW s-a declarat dispus să colaboreze cu AfD pe anumite teme, dacă va intra în parlamentul regional.

AfD, în ascensiune la nivel național

AfD conduce în prezent sondajele de opinie la nivel național, înaintea conservatorilor aflați la guvernare, conduși de cancelarul Friedrich Merz, și a social-democraților.

Baza electorală cea mai puternică a formațiunii se află însă în landurile din estul Germaniei.

AfD a câștigat și alegerile regionale din landul vecin Turingia în 2024, dar nu a obținut suficiente mandate pentru a putea forma guvernul.

Printre politicile controversate ale partidului se numără conceptul de „remigrație”, înțeles pe scară largă ca referindu-se la deportarea în masă a migranților. AfD susține însă că termenul se referă la deportarea infractorilor și a persoanelor aflate ilegal în Germania.

Chiar dacă ar ajunge la conducerea unui land, partidul nu ar avea competența de a pune în aplicare o astfel de politică la nivel național. Ar avea însă puteri importante în domenii locale.

Controverse privind cultura și trecutul Germaniei

AfD a criticat în mod repetat școala de design Bauhaus, fondată în Germania și închisă de naziști în orașul Dessau, în Saxonia-Anhalt, după venirea acestora la putere în 1933.

Partidul a descris Bauhaus drept „fundătura modernismului”, formulare care i-a determinat pe unii critici să acuze AfD că folosește un limbaj similar celui utilizat de naziști.

În ajunul alegerilor, Nikita, participant la un „Festival al Democrației” organizat la Magdeburg împotriva AfD, a spus că germanii trebuie să „învețe din istoria noastră și să nu ne întoarcem în trecut”.

„Nu mai vrem acele vremuri întunecate”, a adăugat ea.

Rezultatul din Saxonia-Anhalt a provocat îngrijorare și în comunitatea evreiască din Germania.

Charlotte Knobloch, președinta veterană a comunității evreiești din München și Bavaria și supraviețuitoare a Holocaustului, a spus că rezultatul o sperie.

„În zile ca aceasta îmi este greu să-mi mai recunosc patria”, a declarat Knobloch, în vârstă de 93 de ani, făcând apel la partidele tradiționale să nu rămână pasive în fața a ceea ce ea a numit „această degradare”.

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Poziția AfD față de Rusia

Unul dintre principalii reprezentanți ai AfD din Saxonia-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, a fost, la rândul său, criticat pentru pozițiile sale față de Rusia.

Întrebat de ce avea în birou o cană inscripționată cu însemne ale armatei ruse, Tillschneider a spus că este doar un suvenir.

„Nu este războiul nostru”, a declarat el.

Șeful politicii externe a AfD, Markus Frohnmeier, s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu șeful Gazprom, Alexei Miller, și cu Kirill Dmitriev, trimis special al dictatorului rus Vladimir Putin, pentru a discuta despre reluarea Nord Stream, aprovizionarea cu gaze rusești și o cooperare economică mai largă, a relatat Financial Times .

Unul dintre principalii reprezentanți ai Alternative für Deutschland a purtat discuții în Rusia cu persoane apropiate Kremlinului. Markus Frohnmeier, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă al AfD și lider adjunct al partidului în Bundestag, s-a întâlnit cu directorul general al Gazprom, Alexei Miller, la Sankt Petersburg. De asemenea, a purtat discuții cu Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus de Investiții Directe și reprezentant special al lui Vladimir Putin.

Contactele sunt printre cele mai intense dintre AfD și cercul apropiat al Kremlinului de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Frohnmeier a sosit la Sankt Petersburg pentru a participa la importantul forum economic al lui Putin. Întâlnirile au loc în contextul în care AfD conduce în sondajele naționale, pe fondul nemulțumirii față de cancelarul Friedrich Merz, care este în funcție de puțin peste un an.

„Aștept cu nerăbdare să construiesc un viitor măreț împreună cu Alternativa pentru Germania, cel mai popular partid din Germania”, a scris Dmitriev pe X după întâlnire.

Principalul subiect al negocierilor, potrivit lui Frohnmeier, a fost posibila reluare a Nord Stream și revenirea gazului rusesc pe piața germană. Trei dintre cele patru segmente ale Nord Stream 1 și Nord Stream 2 au fost avariate în septembrie 2022, la șapte luni după începerea războiului de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei. AfD insistă că prețurile ridicate la energie afectează industria germană și economia în ansamblu.