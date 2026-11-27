Negocierile pentru viitorul buget european s-au încheiat joi fără progrese decisive. Emmanuel Macron insistă asupra unui acord până la sfârșitul anului, în timp ce Friedrich Merz cere reduceri suplimentare.

Emmanuel Macron și cancelarul Friedrich Merz Foto: Profimedia

Summitul Uniunii Europene de joi, 26 noiembrie, s-a încheiat fără progrese decisive în negocierile privind următorul buget multianual. După aproape 14 ore de discuții, liderii au rămas pe poziții divergente atât în privința cheltuielilor, cât și a calendarului unui acord, relatează Euronews.

Compromisul propus de președintele Consiliului European, António Costa, prevede un buget de 1.780 de miliarde de euro, la prețuri curente, pentru șapte ani, cu aproximativ 10% sub proiectul inițial. Propunerea a întâmpinat însă opoziție din mai multe tabere, potrivit relatării semnate de Jorge Liboreiro și republicate de AOL.

Macron fixează un termen, Merz cere un buget mai mic

Emmanuel Macron a avertizat că negocierile nu pot fi prelungite dincolo de 31 decembrie, invocând riscul suprapunerii lor cu campania pentru alegerile prezidențiale din Franța. Președintele francez a calificat reducerile propuse de Costa drept o „greșeală strategică” și a insistat că Parisul nu va accepta un acord cu orice preț.

Cancelarul german Friedrich Merz a susținut, în schimb, că bugetul trebuie redus suplimentar. El a declarat că tăierile nu se vor opri la cele 204 miliarde de euro propuse de Costa, fără să precizeze nivelul final pe care îl dorește Berlinul.

Statele „frugale” au boicotat formatul discuțiilor

Disputa opune cele șapte state din tabăra „frugalilor” — Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Țările de Jos și Suedia — celor 17 „Prieteni ai Coeziunii”. Primele cer reducerea bugetului, în timp ce al doilea grup se opune unor noi tăieri.

Pentru a încuraja concesiile, Costa a organizat întâlniri în grupuri restrânse, inclusiv între lideri din regiuni diferite ale UE. „Frugalii” au considerat că formula pune presiune disproporționată asupra lor și au boicotat aceste discuții, cerând revenirea la reuniunea în plen. Costa a continuat întâlnirile fără participarea lor.

Nici premierul italian Giorgia Meloni, nici omologul său olandez Rob Jetten nu au acceptat ideea unui termen-limită. Meloni a spus că va semna doar un acord pe care îl consideră echitabil pentru Italia, iar Jetten a susținut că nu există motive de grabă.

La final, Costa a prezentat reuniunea drept o etapă necesară a negocierilor și a amintit că UE are nevoie de un nou buget de la 1 ianuarie 2028. Discuțiile nu urmau să continue vineri, deși acest lucru fusese prevăzut inițial, potrivit relatării republicate de AOL.