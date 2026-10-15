 Elon Musk dă vina pe Donald Trump pentru restricțiile impuse sistemului Starshield folosit de Ucraina. „Orice limitări sunt decise de președinte” | adevarul.ro
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Elon Musk dă vina pe Donald Trump pentru restricțiile impuse sistemului Starshield folosit de Ucraina. „Orice limitări sunt decise de președinte”

Război în Ucraina
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Fondatorul și directorul general al SpaceX, Elon Musk, a declarat miercuri că guvernul SUA și președintele Donald Trump sunt responsabili pentru eventualele restricții aplicate rețelei de comunicații prin satelit Starshield, utilizată de armata ucraineană.

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Elon Musk arată spre Trump în disputa privind Starshield Foto: X

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Musk a precizat că „sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA. Orice limitări privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata americană și, în ultimă instanță, de președinte”.

Ucraina a acuzat SpaceX că a impus noi restricții serviciului de internet Starshield fără să anunțe în prealabil autoritățile, provocând perturbări ale operațiunilor militare ucrainene, în contextul unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii energetice.

Miercuri, Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru tehnologia de apărare, a declarat că SpaceX a introdus o limită de viteză pentru terminalele Starlink aflate în mișcare, fără să informeze forțele de apărare ale țării, potrivit CNBC.

Măsura a perturbat unele misiuni, iar aceleași restricții s-au aplicat și sistemului Starshield, a precizat oficialul într-un mesaj publicat pe Telegram. Starlink este utilizat pentru operarea dronelor interceptoare ale Ucrainei, considerate de Beskrestnov „cea mai eficientă soluție” împotriva dronelor Shahed folosite de Moscova.

Musk a subliniat că Starshield este o rețea de sateliți destinată utilizării militare, în timp ce Starlink este conceput exclusiv pentru „activități civile sau defensive”.

Unele restricții par să fi fost ridicate parțial. Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, i-a mulțumit lui Musk joi dimineață, după restabilirea conexiunii Starlink pentru viteze de deplasare de până la 160 de kilometri pe oră.

„Eliminarea completă a limitei de viteză pentru Starshield este acum esențială pentru apărarea Ucrainei”, a adăugat Fedorov.

Evoluțiile au loc pe fondul tensiunilor dintre Kiev și Washington privind un „armistițiu energetic” între Ucraina și Rusia, anunțat de președintele american Donald Trump.

Ucraina a salutat inițiativa, cu condiția ca Moscova să își respecte angajamentul. Autoritățile ruse au declarat că negocierile continuă, fără să confirme dacă s-a ajuns la un acord. Luni, Zelenski a acuzat Rusia că a încălcat armistițiul.

Trump a criticat, de asemenea, Ucraina pentru continuarea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești, susținând că loviturile Kievului sunt responsabile pentru creșterea prețurilor la motorină, nu războiul purtat de Statele Unite împotriva Iranului.

Washingtonul a amenințat că va suspenda schimbul de informații cu Kievul, a relatat miercuri Reuters. Cu o zi înainte, oficiali ucraineni au declarat că nu au primit avertizări privind atacurile rusești timp de două zile consecutive.

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