Fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, a efectuat săptămâna aceasta o vizită în Norvegia, unde a inspectat, alături de șeful Apărării norvegiene, Eirik Kristoffersen, zona de frontieră cu Rusia. Cei doi au analizat modalitățile de consolidare a apărării împotriva atacurilor cu drone și rachete.

Oleksandr Sîrski Foto: Profimedia

Jurnaliștii Barents Observer s-au întâlnit cu cei doi generali la postul militar de frontieră Jarfjord, aflat la aproximativ un kilometru de granița arctică cu Rusia, în apropierea puternic militarizatei Peninsule Kola.

Întrebat de jurnaliști cât de probabile sunt provocările Rusiei împotriva Norvegiei în nordul îndepărtat, similare incidentelor semnalate anterior în Polonia și în statele baltice, Sîrski a subliniat că este necesară o stare permanentă de pregătire.

„Trebuie să fiți pregătiți în permanență pentru provocări, iar sistemele voastre de apărare antiaeriană trebuie să fie în stare de alertă 24 de ore din 24”, a declarat generalul ucrainean.

Sîrski și Kristoffersen au călătorit spre nordul țării, la Kirkenes, la bordul unui avion militar de transport C-130J Super Hercules. Aeronava nu și-a transmis coordonatele către serviciile civile de monitorizare a zborurilor, inclusiv Flightradar24.

Vizita lui Sîrski a fost însoțită de măsuri stricte de securitate. Generalul ucrainean s-a întâlnit cu directoarea Serviciului de Securitate al Poliției Norvegiene, Beate Gangås, iar ulterior a inspectat zona de frontieră alături de oficiali militari din cele două țări.

Delegația a analizat terenul din apropierea graniței cu Rusia, inclusiv zona Korpfjelle, de unde putea fi observată valea Pechenga, unde este dislocată Divizia 71 motorizată de gardă a armatei ruse.

La finalul lunii trecute, liderii Finlandei și Norvegiei l-au sunat pe președintele rus Vladimir Putin pentru a-i cere să pună capăt războiului din Ucraina, încălcând o practică îndelungată a liderilor din Europa de Vest, care au evitat contactele directe cu Kremlinul.

„Discuția (cu Putin) a fost directă și substanțială. Suntem țări vecine cu Rusia. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și asupra securității Europei în ansamblu. Încheierea războiului necesită discuții directe”, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-o declarație comună cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre.

Premierul norvegian a adăugat: „Războiul implică pierderi umane și materiale uriașe. Suferința și distrugerile vor afecta generații întregi. În cadrul convorbirii, am subliniat importanța dezescaladării”.

Ambii lideri și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina, precizând că acesta va continua.