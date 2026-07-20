Un mecanic român din Marea Britanie a cumpărat o Tesla de 4.500 de euro pentru a o repara. La ce costuri a ajuns

Un mecanic român din Marea Britanie, specializat în reparații de mașini electrice și hibride, a cumpărat cea mai ieftină Tesla Model S defectă disponibilă pe piață. Vehiculul, fabricat în 2016 și cu aproape 300.000 km la bord, a fost achiziționat cu doar 4.500 de lire sterline.

George era convins că poate identifica problema și că reparația va avea costuri moderate. După demontarea mașinii, a descoperit însă o defecțiune serioasă la unitatea de propulsie și la invertor, ceea ce a schimbat complet calculele inițiale.

În primele inspecții, mecanicul a constatat că bateria de 12V era descărcată și deconectată, situație care provoacă numeroase erori în sistemele electronice ale unei Tesla. Mai mult, anumite componente fuseseră deja demontate de fostul proprietar, semn că cineva încercase anterior să diagnosticheze mașina și renunțase.

Citirea erorilor a indicat o posibilă problemă de izolare electrică, iar atenția s-a îndreptat rapid către electromotorul spate, cunoscut sub denumirea de LDU (Large Drive Unit). Acest tip de motor este renumit pentru problemele de etanșare care permit pătrunderea antigelului în zona bobinelor și a invertorului.

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