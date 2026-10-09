Exporturile de mașini hibride chinezești spre Europa vor fi reduse la jumătate: acordul dintre UE și China a evitat un război comercial

Uniunea Europeană și China au ajuns la o înțelegere fără precedent privind comerțul cu vehicule hibride, în urma unor negocieri intense de două zile desfășurate la Beijing. Înțelegerea vine pe fondul eforturilor Bruxelles-ului de a reduce deficitul comercial uriaș cu gigantul asiatic și de a proteja industria auto europeană aflată sub presiune.

Expoziție de mașini BYD în Germania Foto: Shutterstock

Înțelegerea vizează „moderarea” exporturilor chineze de vehicule hibride către UE, ceea ce ar putea împiedica livrarea a milioane de mașini chinezești în Europa, a declarat șeful comerțului din cadrul blocului comunitar.

„Prin acest pas, prevenim de fapt exportul a câteva milioane de mașini din China către Uniunea Europeană. Acest lucru deschide perspectiva reducerii exporturilor Chinei cu mai mult de jumătate”, pe baza proiecțiilor realizate pe o perioadă de patru ani, a declarat Maroš Šefčovič, reprezentantul UE, citat de AFP.

Sectorul auto, aflat într-o situație critică, a fost punctul central înaintea discuțiilor, în contextul în care produsele mai ieftine venite din China au sufocat industria europeană, iar Bruxelles-ul a încercat să gestioneze aceste exporturi.

Măsura a fost primită cu entuziasm de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA). Directorul general Sigrid de Vries a calificat anunțul drept „un pas pozitiv în atenuarea tensiunilor comerciale”, precizând că acesta va facilita o prezență ordonată a producătorilor chinezi în Europa, în interesul pe termen lung al ambelor părți.

„Anunțul de astăzi poate ajuta la facilitarea tranziției către o nouă eră a prezenței chineze pe piața europeană într-o manieră ordonată, iar acest lucru este în interesul pe termen lung al tuturor părților”, a declarat Sigrid de Vries, directorul general al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa, într-un comunicat.

„Un prim pas crucial”

Šefčovič a salutat discuțiile drept un „prim pas crucial” către reechilibrarea schimburilor comerciale dintre UE și China, despre care a afirmat anterior că sunt afectate de un deficit „nesustenabil”.

Deficitul comercial al UE cu China se ridică la aproximativ un miliard de euro (1,1 miliarde de dolari) în fiecare zi.

Într-o mișcare care va aduce o ușurare suplimentară Bruxelles-ului, Beijingul s-a angajat, de asemenea, să continue furnizarea de articole vitale, cum ar fi mineralele din categoria pământurilor rare, către Uniunea Europeană.

China este „dispusă să continue facilitarea aprobării licențelor de export pentru pământurile rare și magneții permanenți destinați UE”, se arată în declarația comună.

Deși au recunoscut că există „diferențe”, cele două părți au afirmat că sunt angajate să mențină schimburile comerciale și să organizeze o nouă întâlnire în luna martie.

Discuțiile vin după luni de tensiuni în creștere între UE, formată din 27 de națiuni, și puterea asiatică, tensiuni care amenințau să degenereze într-un război comercial.

Mulți din Europa acuză China de practici comerciale neloiale, inclusiv susținerea firmelor cu subvenții uriașe, dumping de prețuri și manipulare valutară.

Europa nu își permite să supere China, dar miza este mare și pentru aceasta din urmă, care depinde puternic de exporturi pentru a-și compensa economia internă slabă.

Bernd Lange, șeful comitetului pentru comerț al Parlamentului European, declara înaintea vizitei lui Šefčovič că această „criză economică din China” oferă blocului comunitar „putere de negociere”.