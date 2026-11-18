În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui interviu, publicat de 时代周报 (Shídài zhōubào, Time Weekly), al cărui autor este 马欢 (Ma Huan).

Foto: Sursa: aici

Cei intervievați sunt Jens Eskelund, președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China și, Fabian Blake, vicepreședintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China și președinte al consiliului filialei acesteia din China de Sud.

Subiectul interviurilor îl reprezintă vizita delegației condusă de Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului European, la Beijing, Hangzhou și Shanghai (China). Este pentru a doua oară când o delegație a comisiei vizitează China, precedenta vizită având loc în 2018.

Potrivit site-ului Parlamentului European, în timpul vizitei, vor fi dezbătute aspecte esențiale precum dependența UE de materii prime și tehnologii critice, capacitatea excedentară de producție a Chinei, care generează dezechilibre pe piață, și accesul inegal al companiilor europene pe piața chineză. De asemenea, discuțiile vor viza afluxul tot mai mare de produse chinezești ieftine pe piața UE, viitorul Act privind accelerarea industrială (care include norme de tipul „Fabricat în Europa”) și noul acord dintre UE și China referitor la importurile de autoturisme hibride.

Potrivit informațiilor comunicate până în prezent, deputații europeni vor purta discuții directe cu omologii lor chinezi, precum și cu oficiali guvernamentali de la nivel regional și național, inclusiv din cadrul Ministerului Comerțului. De asemenea, se vor întâlni cu reprezentanți ai Camerei de Comerț a UE, pentru a înțelege mai bine provocările cu care se confruntă companiile europene în China, precum și cu reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional (FMI) și ai Băncii Mondiale. La Hangzhou, un important centru tehnologic chinez, delegația va vizita două dintre companiile chineze de top în materie de inovare: Unitree și BrainCo.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Reprezentanții Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China discută despre relațiile economice și comerciale chino-europene: Deficitul comercial se adâncește, însă firmele europene rămân angajate pe piața chineză

China și Uniunea Europeană urmează să înceapă o nouă rundă de dialog cu privire la relațiile economice și comerciale.

Potrivit Global Times, care citează site-ul Parlamentului European, o delegație formată din membri ai Comisiei pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului European va vizita în curând China pentru a discuta despre politicile economice și comerciale dintre cele două părți și pentru a explora oportunități de dialog. Un comunicat de presă al Parlamentului European menționează că aceasta este a doua vizită în China a unei delegații a comisiei, după cea din 2018, și că delegația este a patra trimisă de Parlamentul European în China în acest an.

În calitate de reprezentant al delegației care vizitează China, Bernd Lange, președinte al Comisiei pentru comerț internațional din cadrul Parlamentului European și membru al Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, și-a exprimat dorința de a purta discuții directe cu omologii săi chinezi, urmărind să mențină dinamica dialogului și să depună eforturi pentru a obține progrese semnificative.

Jens Eskelund, președintele Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China, și Fabian Blake, vicepreședinte al Camerei și președinte al filialei acesteia din sudul Chinei, au acordat recent un interviu publicației „Time Weekly” cu privire la stadiul actual și la perspectivele de viitor ale relațiilor economice și comerciale dintre China și Uniunea Europeană.

„Comunitatea de afaceri europeană salută consensul la care s-a ajuns recent între China și Europa”, a declarat Jens Eskelund. În opinia acestuia, deși este necesară consolidarea încrederii și încurajarea dialogului între cele două părți, un astfel de dialog trebuie să se concretizeze în acțiuni. „Un dialog fără acțiune are o semnificație redusă.”

Fabian Blake a declarat că Europa dispune de capacitate de inovare, resurse umane calificate și competențe în dezvoltarea de produse, în timp ce China beneficiază de o capacitate de producție considerabilă. Printr-un echilibru adecvat și o bună coordonare între cele două părți, există perspective reale pentru obținerea unor beneficii reciproce.

Dialogul trebuie transformat în acțiune.

Time Weekly: La începutul lunii octombrie, cea de-a doua reuniune ordinară a mecanismului de consultare privind comerțul și investițiile dintre China și Uniunea Europeană s-a încheiat cu un consens asupra a 16 puncte. Care dintre acestea considerați că au cele mai mari șanse de a fi puse în aplicare cu prioritate?

Jens Eskelund: Au existat numeroase discuții cu privire la acordul referitor la vehiculele hibride, iar acesta este unul dintre rezultatele pe care sperăm să le vedem implementate cu prioritate. El constituie un exemplu elocvent al modului în care ambele părți pot aborda preocupările Europei legate de securitatea economică, satisfăcând, în același timp, interesul Chinei de a-și menține accesul la piața internă europeană.

Așteptăm, de asemenea, cu interes progrese în ceea ce privește magneții permanenți pe bază de pământuri rare, care sunt de o mare importanță pentru multe companii europene. În plus, considerăm că discuțiile privind obținerea unui acces reciproc pe piață pentru dispozitivele medicale sunt extrem de importante. De mulți ani, numeroase companii europene din domeniul dispozitivelor medicale se confruntă cu dificultăți în vânzarea produselor lor în China. Sperăm să vedem eliminarea unora dintre aceste bariere.

Foto: Foto: Jens Eskelund, președinte al Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China, Sursa: aici

Time Weekly: China și Uniunea Europeană au desfășurat mai multe runde de dialoguri și consultări economice și comerciale la nivel înalt. Cum priviți progresele substanțiale realizate în cadrul acestor consultări?

Fabian Blake: Comunitatea de afaceri europeană a salutat cu entuziasm aceste evoluții. Ne bucurăm să vedem, în sfârșit, rezultate concrete. Firește, acest lucru necesită o implicare activă a celor două părți. Secretul constă în înțelegerea dificultăților specifice fiecărei economii, precum și a măsurii în care cealaltă parte poate contribui la abordarea acestor provocări.

În viitor, aceste rezultate vor trebui să primească aprobarea oficială, însă suntem încrezători că aceasta va fi acordată. Între timp, așteptăm cu interes continuarea negocierilor și obținerea unor noi realizări de acest gen, care vor ajuta în mod eficient ambele părți să colaboreze pentru a modela viitorul.

Time Weekly: În ceea ce privește consensul la care s-a ajuns în recentele discuții comerciale dintre China și Uniunea Europeană, ce fel de reacții și așteptări ați primit din partea mediului de afaceri?

Jens Eskelund: Pot afirma cu certitudine că aproape fiecare companie cu care am discutat este foarte mulțumită de rezultat. Faptul că atât China, cât și Uniunea Europeană au reușit să abordeze anumite provocări din relația lor bilaterală într-o manieră pragmatică reprezintă o mare ușurare. Membrii noștri speră, de asemenea, că acest lucru va servi drept model pentru discuțiile viitoare.

Time Weekly: Care sunt așteptările dumneavoastră cu privire la viitorul dialog și la consultările dintre China și Uniunea Europeană?

Fabian Blake: Consider că acest lucru va contribui la o detensionare a relațiilor dintre China și Uniunea Europeană.

Sincer vorbind, nu cu mult timp în urmă, mai exact, în perioada 2019–2022, cele două părți au traversat o etapă de distanțare, în care interacțiunea directă a fost, uneori, extrem de dificilă. Prin urmare, faptul că ambele părți pot acum să se așeze la masa negocierilor pentru a se consulta cu privire la situația actuală și pentru a căuta soluții la problemele existente, inclusiv la accentuarea semnificativă a dezechilibrului comercial din ultimii cinci ani, reprezintă, fără îndoială, o evoluție foarte pozitivă.

Un dialog mai intens între China și Europa este, cu siguranță, util. Ambele părți trebuie să clădească încredere și să se angajeze în discuții, însă un astfel de dialog trebuie să se concretizeze și în acțiuni; un dialog fără acțiune are o semnificație redusă.

Foto: Fabian Blake, vicepreședinte al Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China și președinte al consiliului filialei din China de Sud a acesteia, Sursa: aici

Time Weekly: Un raport al Camerei de Comerț a Uniunii Europene în China indică faptul că 81% dintre întreprinderile chineze chestionate în Europa percep o creștere continuă a incertitudinii. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă în prezent investițiile pe termen lung ale companiilor chineze în Europa?

Jens Eskelund: Europa rămâne una dintre cele mai deschise piețe din lume. Vă pot asigura că nu există niciun primar în Europa care să refuze investițiile chineze. Dacă o companie chineză ar spune: „Domnule primar, intenționez să creez 5.000 de locuri de muncă, să îmi dezvolt un lanț de aprovizionare local, să plătesc taxe și să stabilesc aici activități de cercetare și dezvoltare”, ar fi primită cu brațele deschise.

Cel mai important aspect, o lecție pe care am învățat-o în China, este că, pentru a reuși, o companie străină trebuie să creeze valoare pentru țara gazdă. Prin urmare, în calitate de întreprinderi europene care își desfășoară activitatea în China, ne întrebăm constant: Cu ce putem contribui la dezvoltarea Chinei? Cum ne putem alinia propria viziune de dezvoltare la obiectivele naționale de dezvoltare ale Chinei?

Consider că și companiile chineze ar trebui să adopte o abordare similară: Cu ce pot contribui la dezvoltarea Europei? Cum pot aduce beneficii Europei? În acest fel, generăm valoare nu doar pentru investitorii străini, ci și pentru comunitățile locale. Consider că acest tip de creare de valoare este absolut esențial.

Fabian Blake: Consider că provocările cu care se confruntă întreprinderile chineze în Europa sunt similare cu cele pe care le întâmpină întreprinderile europene în China. Desigur, situația din Europa este puțin diferită. Nu cred că firmele chineze se confruntă cu o concurență intensă din partea omologilor lor europeni în Europa, în timp ce companiile europene din China se confruntă, cu siguranță, cu o concurență semnificativă. Acestea fiind spuse, există, într-adevăr, probleme legate de cadrele de reglementare.

De fapt, cadrul de reglementare din China pentru întreprinderile europene este destul de complex și dificil de gestionat, situație similară cu cea cu care se confruntă companiile chineze care își desfășoară activitatea în Europa. Considerăm că aceste fenomene au caracteristici comune, și, totodată, le identificăm drept domenii în care instituțiile europene ar putea aduce îmbunătățiri.

Zona Golfului Mare Guangdong-Hong Kong-Macao conectează în mod organic diversele sale orașe.

Time Weekly: Unii susțin că relațiile economice și comerciale dintre China și Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, caracterizată printr-o „competiție privind regulile”. În opinia dumneavoastră, în ce direcție evoluează aceste relații?

Jens Eskelund: Deși există, cu siguranță, un element de competiție, există totodată un parteneriat esențial. Trebuie să recunoaștem că dezechilibrele comerciale actuale sunt nesustenabile. Se estimează că deficitul comercial al Europei în relația cu China va depăși, în acest an, 400 de miliarde de euro, o cifră extrem de semnificativă.

În opinia mea, echilibrul comercial nu reprezintă o prioritate absolută pentru Europa. De fapt, în Europa predomină opinia că un anumit nivel al deficitului comercial față de China este acceptabil. Chiar dacă deficitul ar ajunge la 100 sau 200 de miliarde de euro, bănuiesc că puțini s-ar preocupa cu adevărat de acest lucru.

Problemele apar atunci când sectoare industriale vitale pentru autonomia Europei, cum ar fi producția de oțel, ajung sub presiune. Având în vedere situația extrem de complexă cu care se confruntă în prezent Europa în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina, este greu de anticipat care ar fi consecințele dacă Europa nu ar mai fi capabilă să-și producă propriul oțel, întrucât sunt în joc aspecte clare legate de securitate.

Prin urmare, consider că este necesară o abordare bazată pe reciprocitate în relațiile comerciale: China ar trebui să mențină un acces larg la piața europeană, recunoscând, în același timp, preocupările Europei cu privire la propria sa securitate economică.

În plus, trebuie remarcat faptul că aspectele legate de securitatea economică s-au aflat în mod constant în centrul politicii industriale a Chinei.

De la strategia „circulației duale” și diversele liste de politici până la cel mai recent plan cincinal, toate punând un accent constant pe autosuficiență în agricultură, tehnologie și energie, este evident că securitatea economică are o importanță critică pentru China. Sper că, la rândul său, China va putea accepta faptul că și Europa trebuie să își asigure propria securitate economică.

Dacă China reușește să înțeleagă și să accepte preocupările Europei privind securitatea economică, atunci este pe deplin posibil ca Europa să continue să ofere Chinei un acces larg la piața sa. Există, în continuare, un spațiu generos pentru dialog între cele două părți pe aceste teme.

Fabian Blake: Sunt destul de optimist în această privință, întrucât piața chineză se află de mult timp pe o traiectorie de creștere. Investitorii din UE prezenți în China au valorificat constant un avantaj esențial: China servește atât ca o piață înfloritoare, cât și ca un centru pentru producția și exportul la scară largă, beneficiind de costuri ale forței de muncă relativ scăzute.

În prezent, există un grad semnificativ de complementaritate între China și Uniunea Europeană, o complementaritate care oferă un potențial uriaș.

Pe de o parte, Europa își menține capacități excepționale de inovare și dispune de o resursă bogată de talente de elită, excelând în crearea unor experiențe superioare pentru utilizatori și a unor produse de înaltă calitate. Pe de altă parte, China deține o capacitate de producție solidă, care poate fi valorificată eficient. Desigur, acest proces nu ar trebui să se desfășoare în detrimentul industriei europene.

Pe scurt, printr-un echilibru și o coordonare adecvate, un rezultat de tip „câștig-câștig” este pe deplin realizabil.

Time Weekly: Ați afirmat anterior că majoritatea companiilor europene consideră în continuare China, și în special, China de Sud, drept una dintre primele trei destinații globale pentru investițiile lor. Ce noi oportunități și domenii de cooperare există pentru întreprinderile europene în China de Sud?

Fabian Blake: În ansamblu, totul este strâns legat de inovație. Consider că, în sudul Chinei, ne aflăm într-o poziție favorabilă pentru a lansa, în mod eficient, produse noi și mai avansate, produse care încorporează tehnologii inedite, de ultimă oră. Să luăm, de exemplu, Zona Golfului Mare Guangdong-Hong Kong-Macao: aceasta poate conecta o legătură organică între orașe care au, fiecare, propriile caracteristici unice, exact genul de mediu pe care și-l dorește orice inginer de cercetare și dezvoltare.

Pentru companiile din SUA, Europa și Japonia deopotrivă, această regiune reunește o multitudine de întreprinderi solide și sisteme de lanțuri de aprovizionare extrem de reziliente, capabile să genereze o valoare adăugată imensă. Prin urmare, multe firme, prezente în sudul Chinei de două-trei decenii, valorifică acum pe deplin avantajele oferite de această locație și de potențialul său industrial.

Time Weekly: Care sunt așteptările dumneavoastră cu privire la Reuniunea informală a liderilor economici APEC, care va avea loc la Shenzhen în luna noiembrie a acestui an?

Jens Eskelund: Reuniunea informală a liderilor economici APEC are o importanță deosebită. Economiile membre APEC dețin o pondere semnificativă în economia globală, ceea ce face cu atât mai importantă implicarea lor într-un dialog aprofundat

privind menținerea unei ordini mondiale stabile și crearea de valoare. Sper ca reuniunea să se concentreze pe consolidarea încrederii, identificarea unor soluții comune și promovarea unui mediu stabil.

Fabian Blake: APEC și toți participanții la acest summit constituie, împreună, o piață vastă, care oferă oportunități uriașe de dezvoltare pentru întreprinderile europene.

În consecință, companiile europene ar trebui să analizeze posibilitatea înființării unor sedii regionale, să stabilească ce operațiuni comerciale să desfășoare în China și să exploreze modalități prin care pot deservi mai bine economiile din această regiune a Pacificului, deblocând astfel, în mod real, noi oportunități.

Sursa: aici

Paula Toma este Director executiv al Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița”.