Mașinile diesel devin tot mai rare printre autoturismele noi înmatriculate în România. În octombrie 2026, înmatriculările de autoturisme cu motoare diesel au scăzut cu 62% față de aceeași lună a anului trecut, iar cota lor de piață a ajuns la numai 2,9%. În același timp, electricele și hibridele au câștigat teren, ajungând împreună la 68% din piață, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Mașinile diesel devin tot mai rare printre autoturismele noi înmatriculate în România Foto: Shutterstock

Schimbarea este vizibilă și în cazul mașinilor pe benzină, ale căror înmatriculări au scăzut cu 25%, până la o cotă de piață de 29%. Declinul acestor motorizări a avut loc într-o lună în care piața autoturismelor noi a fost, în ansamblu, în scădere cu 6,2% față de octombrie 2025.

Mașinile electrice și plug-in hybrid, în creștere

Autoturismele pur electrice au avut o evoluție puternică în octombrie. Înmatriculările au crescut cu 46% față de aceeași lună a anului trecut, iar cota de piață a ajuns la 12,5%.

Creșterea cea mai mare a fost înregistrată de mașinile plug-in hybrid, ale căror înmatriculări au avansat cu 128%. Acestea au ajuns la o cotă de piață de 17%, față de aproximativ 7% în octombrie 2025.

Datele APIA, citate de Profit, arată și o noutate în statistica auto: identificarea separată a automobilelor electrice cu autonomie extinsă, cunoscute sub denumirea de range extender (REEV). În octombrie au fost înmatriculate 596 de astfel de mașini, reprezentând aproximativ o treime din segmentul plug-in hybrid.

Aceste vehicule folosesc un motor electric pentru propulsie, iar motorul termic are rolul de a produce energie electrică pentru alimentarea bateriei. Spre deosebire de o mașină electrică obișnuită, autonomia nu depinde exclusiv de energia stocată în baterie. Modelele range extender sunt încadrate în categoria plug-in hybrid.

Segmentul este reprezentat în special de mărci chinezești. La nivelul întregii categorii plug-in hybrid, BYD conduce în România, urmată de Chery și Toyota.

Hibridele clasice pierd din ritm

Nu toate tipurile de motorizări electrificate au înregistrat creșteri. Mașinile full-hybrid, care nu trebuie conectate la priză pentru încărcarea bateriei, au avut o scădere de 7,6% în octombrie și o cotă de piață de 19,3%.

Nici segmentul mild-hybrid nu a evoluat mai bine. Înmatriculările au coborât cu 17,7%, iar cota de piață a fost de 19,5%. Această categorie include numeroase modele comercializate de producători precum Dacia și Ford.

Evoluția acestor segmente poate fi influențată și de calendarul programului Rabla, ale cărui efecte nu se reflectă întotdeauna imediat în statisticile lunare.

Per ansamblu, datele din octombrie arată o schimbare importantă în structura pieței auto din România. Mașinile electrice și cele plug-in hybrid câștigă teren, în timp ce motorizările tradiționale pe benzină și motorină pierd rapid din popularitate în rândul cumpărătorilor de autoturisme noi.