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Cum transformă tehnologia piața muncii. Specialiștii dezvăluie meseria de viitor în domeniul auto

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Trecerea la mașini electrice, hibride și conectate digital schimbă cerințele din industrie. În Europa, cererea depășește oferta, iar o nouă specializare, care combină mecanica și electronica, devine esențială.

Industria auto este în continuă schimbare FOTO Pexels
Industria auto este în continuă schimbare FOTO Pexels

Mulți experți consideră că, în contextul schimbărilor care au loc în domeniul automobilelor, mecatronica auto devine o meserie sigură de viitor. Cererea pentru acest domeniu este deja în creștere în întreaga Europă, iar numărul profesioniștilor disponibili rămâne insuficient, potrivit Click!.ro.

Potrivit experților, mecatronica auto și ingineria electromecanică au devenit domenii esențiale în ultimul timp. Specialiștii din aceste sectoare trebuie să înțeleagă atât componentele mecanice ale unui automobil, cât și sistemele electronice care controlează funcționarea acestuia.

De la bateriile de înaltă tensiune ale mașinilor electrice până la sistemele de asistență pentru șofer și unitățile electronice de control, toate necesită personal calificat. Atelierele moderne seamănă tot mai mult cu laboratoare tehnologice, unde diagnoza computerizată și analiza sistemelor digitale au devenit activități de rutină.

Această evoluție schimbă inclusiv profilul tradițional al mecanicului auto, care trebuie să dețină cunoștințe tehnice mult mai complexe decât în trecut.

Citește articolul integral pe Click!.ro.

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