„Rochia răzbunării” purtată de prinţesa Diana după ce Charles şi-a mărturisit infidelitatea va fi scoasă la licitație. Suma uriașă la care ar putea fi vândută

Celebra „revenge dress” a Prințesei Diana, una dintre cele mai cunoscute ținute din istoria familiei regale britanice, va fi scoasă la licitație pentru prima dată după aproape 30 de ani.

Casa Sotheby's estimează că rochia creată de designerul grec Christina Stambolian ar putea fi vândută pentru până la 300.000 de dolari la licitația programată pe 9 decembrie, la New York, potrivit CNN.

Înainte de vânzare, ținuta va fi expusă la Londra, Hong Kong, Geneva și New York.

Rochia a intrat în istorie pe 29 iunie 1994, când Prințesa de Wales a apărut la un eveniment organizat la Serpentine Gallery din Londra purtând o ținută neagră, mulată și cu umerii goi. Apariția a avut loc chiar în ziua în care documentarul în care actualul rege Charles al III-lea recunoștea că a fost infidel în timpul căsniciei cu Diana era difuzat în Marea Britanie.

În loc să fie eclipsată de dezvăluirile despre criza mariajului regal, Diana a devenit subiectul principal al atenției publice. Rochia a primit ulterior denumirea de „rochia răzbunării” și a fost interpretată ca un simbol al independenței și al încrederii în sine.

Ținuta a fost completată cu pantofi negri, un clutch asortat și un colier realizat dintr-o broșă cu diamante și safire primită cadou de nuntă.

Sotheby's: Diana a transformat rochia într-un mesaj puternic

Morgane Halimi, directorul departamentului de modă și accesorii al Sotheby's, consideră că succesul ținutei a depășit cu mult contextul scandalului regal.

Reprezentanta casei de licitații afirmă că Diana a reușit să transforme rochia într-unul dintre cele mai puternice mesaje transmise vreodată de ea în public.

„Ceea ce a rezistat de-a lungul deceniilor nu este scandalul din jurul acelei seri, ci demonstrația de încredere și stăpânire de sine a Prințesei Diana”, a adăugat reprezentanta Sotheby's.

O ținută considerată prea îndrăzneață

Potrivit designerului Christina Stambolian, Diana a păstrat rochia în garderobă timp de trei ani înainte de a o purta, deoarece o considera prea provocatoare pentru standardele regale ale vremii.

La acea dată, negrul era asociat aproape exclusiv cu doliul în cadrul protocolului regal, ceea ce a făcut ca apariția prințesei să fie cu atât mai surprinzătoare.

În anii care au urmat, momentul a devenit unul dintre cele mai cunoscute episoade din cultura pop și din istoria modei.

Rochia a fost purtată de Diana în ziua mărturisirilor făcute de Charles Foto: captură YouTube People TV

Proprietarul actual: „Știam că această rochie era ceva special”

Rochia a fost vândută ultima dată în 1997, când Prințesa Diana a scos la licitație 79 dintre ținutele sale pentru a strânge fonduri destinate unor organizații caritabile care luptau împotriva cancerului de sân și HIV/SIDA.

Actualul proprietar, care a ales să rămână anonim, a declarat că a înțeles încă de atunci valoarea simbolică a piesei.

„Prințesa Diana pășea în cea mai grea noapte din viața sa și nimeni nu și-ar fi dat seama privind-o. A fost transformată dintr-o simplă rochie de cocktail într-o declarație de forță în timpul necesar pentru a fi fotografiată”, a afirmat proprietarul.

O parte din veniturile obținute în urma licitației vor fi donate organizației caritabile NHS Lothian Charity.