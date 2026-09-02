 Ungaria pregătește un impozit nou pentru anumite averi. Câți bani estimează Guvernul că va încasa | adevarul.ro
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Ungaria pregătește un impozit nou pentru anumite averi. Câți bani estimează Guvernul că va încasa

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Guvernul de la Budapesta intenționează să introducă, de anul viitor, un impozit pe avere pentru persoanele ale căror venituri și active depășesc un miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de Bálint Ruff, șeful de cabinet al premierului ungar Peter Magyar.

Peter Magyar.
Peter Magyar. Foto: AFP

„Impozitul pe avere va fi o piatră de hotar”, a declarat Bálint Ruff într-un interviu acordat portalului de știri Telex, citat de Bloomberg, precizând că regulamentul pentru noua taxă este deja pregătit și că aceasta va viza veniturile și activele care depășesc pragul de un miliard de forinți.

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a anunțat încă din luna iunie că impozitul pe avere ar putea fi introdus începând de anul viitor și ar putea aduce anual la buget între 300 și 600 de miliarde de forinți, notează Bloomberg și Agerpres.

Deocamdată, autoritățile de la Budapesta nu au prezentat detaliile privind modul în care va fi aplicată taxa. Nu este cunoscută nici rata de impozitare și nici lista exactă a activelor care vor fi incluse în baza de taxare.

Ungaria are nevoie de venituri suplimentare

Introducerea impozitului pe avere vine în contextul în care Ungaria se confruntă cu un deficit bugetar ridicat. Deficitul este estimat la aproximativ 7,5% din PIB în acest an, unul dintre cele mai mari niveluri din Uniunea Europeană.

Magyar a susținut că scopul taxei nu este unul „punitiv”, ci extinderea responsabilității sociale. El a criticat inclusiv sistemul ungar de impozitare cu cotă unică pentru veniturile persoanelor fizice, despre care susținătorii reformei afirmă că îi afectează mai puternic pe cei cu venituri mici și este mai favorabil persoanelor înstărite.

Taxele pe avere, o măsură controversată

Ideea taxării averilor mari a câștigat teren în mai multe țări, pe fondul preocupărilor privind creșterea inegalităților și necesitatea unor venituri bugetare suplimentare.

Experiențele statelor care au introdus astfel de taxe sunt însă mixte. În Norvegia, majorarea taxelor pentru persoanele înstărite după 2021 a fost urmată de plecarea din țară a unora dintre cei mai bogați rezidenți. Ulterior, o comisie guvernamentală a recomandat reducerea semnificativă a impozitului pe avere, în încercarea de a îmbunătăți mediul de afaceri.

Condiția premierului Ungariei pentru a debloca negocierile de aderare ale Ucrainei la UE

În paralel cu discuțiile pentru impozitul pe avere, Ungaria este dispusă să aprobe deschiderea următoarelor grupuri de negocieri pentru Ucraina, dacă Kievul demonstrează că a înregistrat progrese în ceea ce privește protejarea drepturilor minorității naționale maghiare din Ucraina.

Ungaria solicită Ucrainei să facă progrese în îndeplinirea angajamentelor sale față de minoritatea maghiară înainte ca Budapesta să deblocheze negocierile. Detalii AICI.

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