 Uniunea Europeană înăsprește condițiile de intrare în UE pentru bărbații ucraineni de vârstă militară | adevarul.ro
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Uniunea Europeană înăsprește condițiile de intrare în UE pentru bărbații ucraineni de vârstă militară

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Uniunea Europeană a aprobat noi reguli privind accesul bărbaților ucraineni de vârstă militară la sistemul de protecție temporară Măsura a fost adoptată la solicitarea autorităților de la Kiev.

Se limitează accesul pentru cei care încearcă să evite serviciul militar. FOTO Shutterstock
Se limitează accesul pentru cei care încearcă să evite serviciul militar. FOTO Shutterstock

Noile prevederi adoptate de statele UE urmăresc să limiteze accesul facil la protecție pentru persoanele care încearcă să evite serviciul militar în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia, relatează dpa, citată de Agerpres.

Cine va fi afectat de noile reguli

Potrivit acordului, bărbații ucraineni cu vârste între 23 și 60 de ani vor putea beneficia de schema europeană de protecție temporară doar dacă pot demonstra că și-au îndeplinit obligațiile militare sau că au fost scutiți oficial de serviciul militar.

Măsura se va aplica exclusiv celor care intră pentru prima dată pe teritoriul Uniunii Europene.

În schimb, cei vizați vor putea în continuare să depună cereri individuale de azil. Totuși,  procedura presupune condiții mai stricte și oferă șanse mai reduse de obținere a unui permis de ședere și a protecției internaționale.

Ce documente vor trebui prezentate

Potrivit noilor reguli, bărbații aflați la vârsta recrutării vor trebui să prezinte documente emise de autoritățile ucrainene care să ateste situația lor militară.

Printre documentele acceptate se numără un pașaport cu ștampila de ieșire din Ucraina sau acte oficiale care confirmă îndeplinirea serviciului militar ori scutirea legală de această obligație.

Schimbare majoră față de regimul actual

De la începutul războiului, refugiații ucraineni au primit de protecție în statele UE prin intermediul Directivei privind protecția temporară, mecanism care permite acordarea rapidă a dreptului de ședere fără analiza individuală a fiecărui dosar.

Sistemul a facilitat până acum accesul cetățenilor ucraineni la protecție în Uniunea Europeană, în condiții considerabil mai simple decât cele aplicate solicitanților de azil din alte state.

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