Reacția unui patron de restaurant după ce un șofer i-a ocupat terasa: „Așa își vor da seama că au greșit”

Un patron de restaurant, exasperat de șoferii care își parchează mașinile pe terasa localului său, a găsit o metodă inedită de a le da o lecție. După ce un conducător auto i-a ocupat spațiul destinat clienților, proprietarul a transformat mașina într-o masă improvizată, așezând pe acoperiș tacâmuri și pahare. Gestul a atras atenția trecătorilor, care s-au oprit să fotografieze scena.

Restaurant din Italia Foto: arhivă, adevărul

Incidentul a avut loc vineri, în orașul italian Ancona, în fața restaurantului vegan Benbé, situat pe Corso Mazzini, la colțul cu Piața Herburilor, relatează publicația italiană Il Messaggero.

Daniele Pietroni, proprietarul localului, spune că s-a săturat de șoferii care folosesc terasa restaurantului drept loc de parcare. De această dată, în loc să cheme poliția, a decis să reacționeze într-un mod neobișnuit.

Proprietarul a așezat mai multe mese în jurul mașinii parcate pe terasă, iar pe plafonul autoturismului a întins un covoraș și a pus tacâmuri și pahare, amenajând astfel un loc de servit masa.

„Mi-a parcat pe terasă, așa că am decis să-i pun masa pe mașină”, a explicat Daniele Pietroni.

De ce ajung șoferii să parcheze pe terasa restaurantului

Proprietarul explică faptul că șoferii au început să parcheze în fața restaurantului după ce terasa din lemn a localului a fost demontată temporar, pentru a permite lucrările de refacere a pavajului. Până atunci, structura delimita spațiul destinat clienților și împiedica accesul mașinilor.

Terasa nu a fost încă remontată, iar proprietarul continuă să scoată mesele în exterior atunci când vremea permite. Pentru a preveni furturile, le așază în fața localului doar în timpul programului de funcționare. Când restaurantul este închis și mesele sunt strânse, șoferii profită de spațiul rămas liber pentru a-și parca mașinile.

„Se întâmplă destul de des în ultima vreme”, a povestit patronul.

Șoferul s-a întors după o oră și jumătate. Ce a făcut când și-a văzut mașina

În cazul incidentului de vineri, șoferul și-a lăsat autoturismul pe terasa restaurantului timp de aproximativ o oră și jumătate. Când s-a întors, a descoperit că mașina sa fusese înconjurată de mese și transformată într-un loc improvizat pentru servirea mesei.

Pentru a-și putea recupera autoturismul, bărbatul a fost nevoit să discute cu proprietarul restaurantului, astfel încât acesta să îndepărteze mesele.

Situația nu a degenerat într-un conflict, iar șoferul și-a cerut scuze pentru gestul său.

„Din fericire, și-a cerut scuze. Se întâmplă ca unii oameni să se enerveze”, a declarat Pietroni.

„Cel puțin așa își vor da seama că au făcut o greșeală”, a explicat acesta.

De ce nu a chemat poliția

Daniele Pietroni susține că a încercat în trecut să rezolve problema apelând la autorități, însă intervenția poliției a venit prea târziu.

„Am încercat o dată, dar au ajuns după o oră”, a povestit proprietarul.

Patronul restaurantului a criticat și situațiile în care comercianții sunt amendați pentru opriri de scurtă durată, în timp ce șoferii care ocupă spațiile din fața localurilor nu sunt întotdeauna sancționați.

„Noi, cei care încărcăm și descărcăm marfă, primim întotdeauna amendă chiar și pentru o jumătate de oră de parcare neregulamentară”, a spus acesta.