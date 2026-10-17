 Reacția unui patron de restaurant după ce un șofer i-a ocupat terasa: „Așa își vor da seama că au greșit” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 17 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Reacția unui patron de restaurant după ce un șofer i-a ocupat terasa: „Așa își vor da seama că au greșit”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un patron de restaurant, exasperat de șoferii care își parchează mașinile pe terasa localului său, a găsit o metodă inedită de a le da o lecție. După ce un conducător auto i-a ocupat spațiul destinat clienților, proprietarul a transformat mașina într-o masă improvizată, așezând pe acoperiș tacâmuri și pahare. Gestul a atras atenția trecătorilor, care s-au oprit să fotografieze scena.

Restaurant din Italia
Restaurant din Italia Foto: arhivă, adevărul

Incidentul a avut loc vineri, în orașul italian Ancona, în fața restaurantului vegan Benbé, situat pe Corso Mazzini, la colțul cu Piața Herburilor, relatează publicația italiană Il Messaggero.

Daniele Pietroni, proprietarul localului, spune că s-a săturat de șoferii care folosesc terasa restaurantului drept loc de parcare. De această dată, în loc să cheme poliția, a decis să reacționeze într-un mod neobișnuit.

Proprietarul a așezat mai multe mese în jurul mașinii parcate pe terasă, iar pe plafonul autoturismului a întins un covoraș și a pus tacâmuri și pahare, amenajând astfel un loc de servit masa.

Mi-a parcat pe terasă, așa că am decis să-i pun masa pe mașină”, a explicat Daniele Pietroni.

De ce ajung șoferii să parcheze pe terasa restaurantului

Proprietarul explică faptul că șoferii au început să parcheze în fața restaurantului după ce terasa din lemn a localului a fost demontată temporar, pentru a permite lucrările de refacere a pavajului. Până atunci, structura delimita spațiul destinat clienților și împiedica accesul mașinilor.

Terasa nu a fost încă remontată, iar proprietarul continuă să scoată mesele în exterior atunci când vremea permite. Pentru a preveni furturile, le așază în fața localului doar în timpul programului de funcționare. Când restaurantul este închis și mesele sunt strânse, șoferii profită de spațiul rămas liber pentru a-și parca mașinile.

„Se întâmplă destul de des în ultima vreme”, a povestit patronul.

Șoferul s-a întors după o oră și jumătate. Ce a făcut când și-a văzut mașina

În cazul incidentului de vineri, șoferul și-a lăsat autoturismul pe terasa restaurantului timp de aproximativ o oră și jumătate. Când s-a întors, a descoperit că mașina sa fusese înconjurată de mese și transformată într-un loc improvizat pentru servirea mesei.

Pentru a-și putea recupera autoturismul, bărbatul a fost nevoit să discute cu proprietarul restaurantului, astfel încât acesta să îndepărteze mesele.

Situația nu a degenerat într-un conflict, iar șoferul și-a cerut scuze pentru gestul său.

„Din fericire, și-a cerut scuze. Se întâmplă ca unii oameni să se enerveze”, a declarat Pietroni.

„Cel puțin așa își vor da seama că au făcut o greșeală”, a explicat acesta.

De ce nu a chemat poliția

Daniele Pietroni susține că a încercat în trecut să rezolve problema apelând la autorități, însă intervenția poliției a venit prea târziu.

„Am încercat o dată, dar au ajuns după o oră”, a povestit proprietarul.

Patronul restaurantului a criticat și situațiile în care comercianții sunt amendați pentru opriri de scurtă durată, în timp ce șoferii care ocupă spațiile din fața localurilor nu sunt întotdeauna sancționați.

„Noi, cei care încărcăm și descărcăm marfă, primim întotdeauna amendă chiar și pentru o jumătate de oră de parcare neregulamentară”, a spus acesta.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost elucidat misterul cadavrului găsit într-un butoi în apele secate ale Lacului Mead. Ipotezele poliției au fost date peste cap
digi24.ro
image
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
stirileprotv.ro
image
Cine a avut grijă de Călin Georgescu în cele două săptămâni de arest. Decizia neașteptată a soției sale, Cristela
gandul.ro
image
„E doar carne”. Ofițerul rus ale cărui informații ar fi trimis peste 300 de soldați la moarte
mediafax.ro
image
Balonul de Aur a renunțat la rețelele sociale. Ce alți sportivi n-au vrut să mai audă de Facebook, X sau TikTok
fanatik.ro
image
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
libertatea.ro
image
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Gigi Becali a renunțat definitiv la alimentul consumat de milioane de oameni: ”Nu mănânc deloc, nici nu ating”
digisport.ro
image
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Cel mai mare pericol din ultimii 90 de ani. Lumea se pregăteşte pentru un nou război mondial? Din Europa în Asia şi Orientul Mijlociu, tot mai multe ţări se pregătesc pentru un conflict militar de amploare
zf.ro
image
Spania angajează români pentru 3 zile de muncă pe săptămână. Salariile încep de la 1.300 €, fără experienţă
observatornews.ro
image
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
cancan.ro
image
Care sunt cele două perioade din viață în care oamenii îmbătrânesc cel mai rapid? Nu se întâmplă la pensie!
newsweek.ro
image
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
prosport.ro
image
Ce sunt „țepii” uriași care ies din roțile unor mașini. La ce folosesc și unde sunt legali
playtech.ro
image
Ei sunt sportivii din România care primesc maximum rentei viagere de la stat. Câți bani încasează în fiecare lună
fanatik.ro
image
Peste 2.100 de hectare de pădure și vegetație au ars în ultimele două luni la Herculane. Parchetul Militar a început o anchetă și sunt mai multe cereri de demisii
ziare.com
image
Cel mai bogat om din Ucraina a vorbit despre războiul cu Rusia: ”Sunt convins că așa va fi”
digisport.ro
image
Glumele momentului cu Tesla zburătoare a lui Elon Musk. Râzi cu lacrimi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație. Cheltuielile statului cu deplasările Mirabelei Grădinaru
mediaflux.ro
image
Vlad Chiricheș face dezvăluiri șocante din vestiarul echipei: „Nu știu dacă a mai spus cineva asta până acum”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră
click.ro
image
Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari pentru cancer. Cine a achitat toate cheltuielile
click.ro
image
Glumele momentului cu Tesla zburătoare a lui Elon Musk. Râzi cu lacrimi
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Portretul lui Nicolas Fouquet, de Charles Le Brun
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Escrocheria care îi poate lăsa pe români fără bani pe card. Avertismentul transmis de ING Bank
image
Pe cine a pus ochii Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira? Cei doi bărbați celebri pe care îi admiră

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”