Opt români arestaţi în Italia după o tentativă de jaf ca-n filme. Au doborât un copac pe șosea și au incendiat două mașini ca să dea lovitura la o firmă de aur

SURSA: carabinieri Arezzo

O bandă de hoţi formată din opt români a fost arestată în Italia, după un jaf eşuat la o cunoscută companie de prelucrare a aurului, deşi puseseră la cale un plan elaborat pentru a întârzia forţele de ordine la declanşarea alarmei.

În noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 4:00, opt bărbați, toţi români, au încercat să pătrundă în sediul companiei Fratelli Chini din Ponticino, în comuna Laterina Pergine Valdarno, între Florența și Siena.

Ținta lor era seiful firmei, însă înainte de atac au pregătit mai multe obstacole pentru a întârzia intervenția poliției. Planul a eșuat, iar cei opt suspecți au fost arestați după ce au încercat să fugă pe Autostrada del Sole, relatează publicația italiană La Nazione.

Înainte de spargere, cei opt români au doborât un copac peste Via Nazionale, blocând circulația, apoi au incendiat două mașini pe care le furaseră cu puțin timp înainte de la firma Itac, aflată în apropiere, şi au dat foc și unor paleți din lemn. Pentru a pătrunde în curtea companiei de prelucrare a aurului, au folosit un al treilea vehicul, furat de la o firmă care furnizează gaze tehnice pentru uz industrial și alimentar, și au izbit cu el poarta de acces.

Alarma s-a activat în jurul orei 4:00 dimineaţa, iar când agenții de pază și carabinierii au ajuns la fața locului, au găsit șoseaua blocată de copac şi cele două mașini incendiate.

Cei opt români au încercat să blocheze drumul, incendiind două maşini furate. Foto: L Ortica notizie pungenti

Cu toate acestea, carabinierii din Arezzo și San Giovanni, sprijiniți de Poliția Rutieră din Battifolle, au reuşit să pornească rapid în urmărirea celor opt români, care au fugit pe Autostrada del Sole. Operaţiunea a fost sprijinită şi din aer, cu ajutorul unității a patra de elicoptere din Pisa.

În cele din urmă, autorităţile italiene i-au interceptat pe hoţi la ieșirea de pe autostradă, în zona nodului rutier Valdarno. Aceştia aveau asupra lor o parte dintre uneltele folosite la atac și au fost arestați cu toții.

Ancheta a fost preluată de Parchetul din Arezzo și procurorii verifică dacă cei opt români au participat și la alte atacuri asupra unor firme crae prelucrează aurul care au avut loc în ultima vreme.

Compania Fratelli Chini, fondată de frații Chini în 1952, unde au încercat cei opt români să dea lovitura, a mai fost ţinta unor astfel de atacuri de încă două ori în ultimii șase ani.

În regiune, mai multe companii din industria prelucrării aurului au fost atacate în cursul acestui an. În ianuarie, hoții au intrat în sediul firmei Ekisson din Arezzo printr-o companie învecinată, și au făcut cinci găuri în pereți, iar în februarie, de la compania Arpa din Rigutino, hoţii au plecat cu produse semifabricate din aur în valoare de aproximativ 50.000 de euro.

De asemenea, la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie, hoții au atacat firma Top Gold din Castelluccio di Capolona. Potrivit primelor estimări, au furat aproximativ 20 de kilograme de aur și alte metale prețioase, evaluate la 2-2,5 milioane de euro.

În mai, o altă companie cu acelaşi profil, de prelucrare a metalelor preţioase, Scatragli din Borghetto di Monte San Savino, a fost ținta unui jaf, de unde hoţii au plecat cu o importantă cantitate de argint.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă grupul arestat după tentativa de la Fratelli Chini are legătură și cu aceste atacuri.