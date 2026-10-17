Calcanul de 156 de euro care a șocat doi turiști: „Chelnerul nu ne-a spus prețul”. Nota de plată usturătoare într-un restaurant din Veneția

Doi turiști au avut parte de o surpriză neplăcută într-un restaurant din Veneția, după ce au descoperit că un singur preparat din pește i-a costat 156 de euro. Aceștia susțin că ospătarul le-a recomandat calcanul la cuptor, fără să le precizeze prețul sau faptul că acesta era calculat în funcție de greutate. Reprezentanții restaurantului resping acuzațiile și spun că tariful era afișat în meniu.

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Incidentul s-a petrecut la restaurantul Trattoria Ali d'Oro, situat în cartierul Castello din Veneția, potrivit publicației italiene Il Gazzettino. Cei doi turiști au comandat mai multe preparate, printre care o pizza de opt euro și apă minerală, care a costat 4,50 euro.

Însă nota de plată a luat prin surprindere cuplul canadian, după ce au constatat că pentru un calcan la cuptor trebuiau să achite încă 156 de euro.

Peștele era servit cu cartofi și o cantitate mică de ardei verde. Nemulțumiți de experiență, cei doi au decis să sesizeze asociația pentru protecția consumatorilor Adico și autoritățile locale, înainte de a se întoarce în Canada.

„Dacă am fi știut prețul, nu l-am fi comandat”

În reclamația transmisă asociației, unul dintre turiști a explicat că meniul consultat în restaurant cuprindea preparate din carne și pește cu prețuri situate, în general, între 21 și 34,50 euro.

Cei doi au cerut sfatul ospătarului, care le-a arătat pe telefon o fotografie cu un pește întreg, pregătit la cuptor și servit cu garnitură.

„L-am rugat pe chelner să ne recomande un fel de mâncare, iar acesta ne-a arătat o fotografie pe telefon cu un pește întreg, calcan la cuptor, servit cu cartofi și o cantitate mică de ardei verde. Cu toate acestea, nu ne-a spus prețul, nici nu ne-a explicat că acesta era calculat în funcție de greutate și nici nu ne-a avertizat că ar costa mult mai mult decât preparatele din meniu”, a relatat turistul.

Acesta a precizat că el și partenera sa nu ar fi comandat peștele dacă ar fi cunoscut costul.

„Dacă am fi fost informați despre preț înainte de a comanda, nu l-am fi comandat”, au transmis cei doi.

Deși au fost nemulțumiți de suma pe care au trebuit să o plătească, turiștii au achitat nota de plată pentru a evita o confruntare în public.

„Am plătit pentru că nu voiam să avem o confruntare publică”, au explicat aceștia.

Cum se apără restaurantul din Veneția

Proprietarul restaurantului Trattoria Ali d'Oro a oferit o versiune diferită a incidentului. Acesta susține că prețul calcanului era afișat în meniu, inclusiv în limba engleză, iar cei doi turiști au ales singuri peștele.

Potrivit reprezentantului localului, preparatul costa 13 euro pentru fiecare 100 de grame, iar peștele ales de cuplu cântărea 1,25 kilograme.

„Toate restaurantele din Veneția vând pește la greutate. În meniu scrie că un calcan la cuptor costă 13 euro pentru 100 de grame, inclusiv în engleză. Ei au fost cei care au ales acel pește, care cântărea 1,25 kilograme”, a declarat proprietarul.

Acesta a mai susținut că turiștii au părut mulțumiți de experiență în momentul în care au plecat din restaurant.

„Când au plecat, erau fericiți și le-au mulțumit tuturor în repetate rânduri”, a adăugat acesta.

Reprezentanții restaurantului au mai precizat că informațiile privind vânzarea peștelui la greutate erau disponibile și pe platforma prin care cei doi își rezervaseră masa.

Ce spune asociația pentru protecția consumatorilor

Cazul a ajuns în atenția asociației Adico, ai cărei reprezentanți au atras atenția asupra importanței transparenței prețurilor în restaurante.

Organizația consideră că personalul ar trebui să comunice costul unui preparat înainte ca acesta să fie comandat, în special atunci când prețul depinde de greutate și poate ajunge la o sumă considerabilă.

„Ca regulă generală, personalul de servire ar trebui să declare verbal costul exact al unui preparat atunci când acesta este oferit clientului. Omiterea costului încalcă reglementările privind transparența prețurilor și relația corectă dintre comerciant și consumator”, au transmis reprezentanții asociației.

Potrivit Adico, în cazul produselor vândute la greutate, lipsa informațiilor necesare privind prețul poate reprezenta o încălcare administrativă, iar nota de plată poate fi contestată.

În cazul de față, restaurantul susține însă că tariful era menționat în meniu, astfel că disputa vizează și modul în care informațiile au fost comunicate clienților înainte de comandă.