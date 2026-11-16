 Nouă manevră a Kremlinului? Parlamentari ruși ar fi fost instruiți să se pregătească pentru încheierea războiului și întoarcerea trupelor de pe front | adevarul.ro
search
Luni, 16 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Nouă manevră a Kremlinului? Parlamentari ruși ar fi fost instruiți să se pregătească pentru încheierea războiului și întoarcerea trupelor de pe front

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Parlamentarii ruși loiali Kremlinului ar fi primit instrucțiuni să se pregătească pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru o întoarcere bruscă a tuturor trupelor de pe linia frontului, scrie The Sun.

Soldați ruși
Soldați ruși la Moscova Foto: EPA/EFE

Reprezentanții administrației lui Vladimir Putin au îndemnat deputații din partidul „Rusia Unită” să se pregătească pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei, când toți „participanții la operațiunea militară specială” se vor întoarce acasă, scrie publicația rusă „Vedomosti”.

Aceste declarații au fost făcute în perioada 13-14 noiembrie, în cadrul unui seminar organizat la centrul „Atelierul de management «Senej»” din apropierea Moscovei. La eveniment a participat primul adjunct al șefului administrației, Serghei Kirienko. Acesta a subliniat în mod special necesitatea colaborării cu participanții la așa-numita „operațiune militară specială”.

„Se spunea că toți trebuie să fie pregătiți pentru victorie, atunci când participanții la acțiunile de luptă se vor întoarce instantaneu din «operațiunea specială»”, a declarat pentru publicație unul dintre interlocutorii săi.

La seminar nu s-a explicat exact cum ar trebui deputații să se pregătească pentru „victorie”.

Întâlnirea nu s-a limitat la tema războiului. Participanții au discutat, de asemenea, despre alegerile prezidențiale din 2030 și alegerile pentru Duma de Stat din 2031, adică despre direcția pe care o va urma țara în următorii cinci ani.

În plus, Kirienko i-a îndemnat pe deputați să fie mai aproape de popor: rușii obișnuiți, care îi consideră oameni bogați, departe de problemele populației obișnuite.

Aceste informații apar în contextul în care negociatorii americani ar fi avansat, în cadrul discuțiilor de pace aflate în desfășurare, ideea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas în schimbul aderării la NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat însă că Moscova ar putea exploata o astfel de propunere pentru a redesena granițele europene și pentru a slăbi Alianța Nord-Atlantică.

Negocierile trilaterale desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi au dus la câteva acorduri concrete, printre care un schimb amplu de prizonieri între cele două părți. Cu toate acestea, disputele teritoriale și garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina rămân principalele obstacole în calea unui acord.

Potrivit relatărilor, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, Serghei Kirienko, le-a transmis parlamentarilor să fie pregătiți să „interacționeze” cu militarii care se vor întoarce acasă. O sursă prezentă la întâlnire a declarat că oficialul rus le-a cerut tuturor să fie pregătiți pentru momentul în care cei care participă la așa-numita „operațiune militară specială” vor reveni simultan din zona de conflict.

Acest mesaj ridică semne de întrebare cu privire la intențiile președintelui Vladimir Putin de a pune capăt unui război care durează de aproape cinci ani, pe fondul unei serii de atacuri ucrainene asupra rețelei energetice a Rusiei și al unui bilanț estimat la aproximativ 1,6 milioane de militari ruși uciși și răniți. Observatorii notează că liderul de la Kremlin ar putea încerca să prezinte pe plan intern o eventuală încetare a focului drept o victorie, în ciuda costurilor umane și economice ridicate.

Atacuri asupra Podului Crimeei și a infrastructurii din Rusia

În paralel, forțele ucrainene și-au intensificat loviturile asupra infrastructurii strategice ruse, punând presiune suplimentară asupra unei economii deja afectate de deficitul de combustibil.

Podul Crimeei, o infrastructură rutieră și feroviară de aproximativ 19 kilometri, evaluată la trei miliarde de lire sterline și puternic apărată de sisteme antiaeriene și navale, a fost ținta unui nou atac cu drone în cursul nopții. Circulația a fost suspendată timp de cel puțin opt ore, iar aproximativ 2.000 de vehicule au rămas blocate la ambele capete ale podului. Potrivit unor relatări, focosul unei drone ar fi lovit unul dintre arce, provocând o deplasare a acestuia cu aproximativ 15 grade.

Guvernatorul instalat de Moscova în Crimeea anexată, Serghei Aksionov, a confirmat incidentul, precizând că traficul a fost restricționat și că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evaluarea situației. Amploarea exactă a avariilor nu a fost imediat clară, însă surse ruse au susținut că pagubele „nu sunt critice”.

Podul Crimeei, o rută esențială de aprovizionare pentru peninsula ocupată, a mai fost vizat de trei atacuri majore ucrainene de la începutul invaziei la scară largă – în octombrie 2022, iulie 2023 și iunie 2025 –, care i-au slăbit structura, fără a-l scoate însă complet din funcțiune.

Totodată, traficul aerian din Moscova a suferit perturbări majore după ce cel puțin 600 de drone ucrainene au fost semnalate în apropierea aeroporturilor capitalei ruse. Anterior, un depozit de rachete ghidate aparținând armatei ruse a fost distrus în urma unui atac ucrainean, provocând o explozie de proporții.

Ghid de cumpărături

Laptop pentru muncă, gaming sau divertisment? Cum alegi configurația care merită fiecare leu la Chillmas Deals 2026: reduceri de până la 54%
Cele mai bune laptopuri Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Trends by Adevărul. Ce au descoperit Negrici și Mălina pe eMAG de Black Friday: „Este incredibil!”
Thumbnail png
Black Friday eMAG 2026: Televizoare uriașe, laptopuri OLED și telefoane premium Samsung și Apple. Ce comori tech cu reduceri de până la 40% s-au ascuns printre oferte?
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul
Ce vânează românii de Black Friday? Ce merită să urmărești și în ce să investești în 2026: produse care îți pot face viața mai ușoară
Vânătoare de oferte Black Friday Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Cât contează tehnologia când cumperi un televizor? OLED, QLED sau Mini LED? Află în 15 minute ce specificații contează și cum alegi fără să plătești inutil
Cele mai bune televizoare 2026 Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul jpg
Îți echipezi sau îți reînnoiești bucătăria? Ce merită să cumperi și în ce să investești inteligent
Cei mai buni roboți de bucătărie pentru preparate rapide, diverse și fără efort Foto Daciana Stoica pentru Ghidul Cumpărătorului Adevărul

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
digi24.ro
image
SUA își regândesc prezența militară în Europa. România ar putea găzdui mai mulți soldați americani pe flancul estic al NATO
stirileprotv.ro
image
Scandal internațional. Macron a trimis în secret militari în Ucraina încă din această vară, fără înștiințarea Parlamentului. Cum a ocolit președintele Franței Constituția pentru a trimite soldați la Kiev
gandul.ro
image
Maghiarii din România, în fața unei schimbări ISTORICE
mediafax.ro
image
Cine este Raluca, cea mai sexy soție de la FCSB: a făcut furori în modelling! Galerie Foto
fanatik.ro
image
Ministerul Justiției a reacționat după ce Libertatea a scris că „statul român a eșuat” în cazul Alinei Apostol, românca închisă de 9 ani în China comunistă
libertatea.ro
image
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Cosmin ajunsese o ”ciudățenie” și a publicat imaginile transformării neverosimile! Englezii exclamă: ”E de nerecunoscut”
digisport.ro
image
Claudia Pătrășcanu, vizită tensionată la Protecția Copilului. Ce răspuns a primit despre fiul ei, Nicolas: „Domnul director mi-a confirmat”
click.ro
image
Un român din Italia s-a trezit cu datorii de peste 800.000 de euro. Totul a început cu 20 de ani în urmă, când şi-a pierdut buletinul
antena3.ro
image
Cum se fac croissantele 7 Days şi Milka. În fabrica de la Clinceni lucrează peste 800 de oameni, iar peste 60% din producţie rămâne în România
zf.ro
image
Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre
observatornews.ro
image
Cresc pensiile cu 219 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii care se vor bucura de această majorare și care este singura condiție
cancan.ro
image
OFICIAL Guvernul confirmă indexarea tuturor pensiilor. Ar exista 3 scenarii. Creșteri între 90 și 200 lei
newsweek.ro
image
Soția l-a lăsat acasă pe Messi cu trei copii și a plecat să facă bani la Machu Picchu, deși a strâns deja singură 20 milioane de dolari!
prosport.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun 2026. Prima prognoză a meteorologilor arată unde ar putea ninge de sărbători
playtech.ro
image
O echipă de handbal din Liga Florilor a ajuns în spital. Clubul amenință cu plângere penală! Update
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Lovitură de teatru: Erling Haaland, marele transfer al anului 2027?! ”E foarte încrezător că va fi jucătorul lui”
digisport.ro
image
Câți bani plătești ca să-ți cânte regii manelelor de Revelion 2027? Adi Minune: „Aici, în gât, scrie cec în alb!”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
George Simion, în culmea fericirii! Soția lui, Ilinca, a adus pe lume o fetiță. Ce nume au ales cei doi pentru micuță
romaniatv.net
image
ANAF a trimis aproape 7.000 de notificări la contribuabilii români. O platformă va găsi neconcordanțe în câteva minute
mediaflux.ro
image
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
gsp.ro
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică
click.ro
image
Horoscop marți, 17 noiembrie. Bani în plus pentru Tauri, un nou început pentru Lei
click.ro
image
Leonard Miron ia în calcul revenirea în televiziune. Ce proiect pregătește și cum a ajuns să lucreze în probațiune, în Anglia
click.ro
Sarah Miles în 1972 în rolul Lady Caroline Lamb, Profimedia (1) jpg
Aristocrata înnebunită după amantul interzis! I-a trimis un cadou intim de-a dreptul obscen și a provocat un scandal monstru în înalta societate
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit în orașul antic Larsa
Un pod vechi de 3.800 de ani, descoperit de arheologi. Construcția dezvăluie secretele unuia dintre marile orașe ale Mesopotamiei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Mama care și-a ucis cei trei copii va fi judecată din nou. Ce invocă apărarea și de ce cere achitarea femeii
Lindsay Clancy, femeia din statul american Massachusetts acuzată că și-a strangulat cei trei copii, va fi judecată din nou în martie 2027. Primul proces s-a încheiat fără un verdict, după ce juriul nu a reușit să ajungă la un acord. Apărarea susține că femeia suferea de psihoză postpartum severă.
SUA 20:19
România are cel mai ieftin internet fix din UE, dar și cei mai mulți oameni care nu și-l permit
România are cele mai ieftine abonamente de internet fix din Uniunea Europeană, dar nu toți românii și le permit. În 2025, 6,2% din populație nu își permitea o conexiune la internet acasă, cel mai ridicat procent din UE și de peste trei ori mai mare decât media europeană, de 2%.
Economie (Adevărul financiar) 20:10
Google avertizează: Hackeri vorbitori de rusă au lansat primul atac cibernetic complet automatizat cu ajutorul inteligenței artificiale
Hackeri vorbitori de limbă rusă au dezvoltat un sistem de inteligenţă artificială capabil să identifice şi să exploateze vulnerabilităţi informatice fără intervenţie umană, realizând ceea ce ar putea fi primul atac cibernetic complet automatizat cu ajutorul AI, relatează Politico.
În lume 20:07
Maia Sandu avertizează că Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-un stat ostil Ucrainei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat luni, 16 noiembrie, că accelerarea procesului de integrare europeană va împiedica Rusia să transforme țara într-un stat ostil Ucrainei.
Republica Moldova 20:06
Video Podul suspendat la 45 de metri deasupra unui râu subteran. Atracția spectaculoasă din Europa, ascunsă în adâncul pământului
Un pod suspendat la 45 de metri deasupra unui râu care străbate un canion subteran, galerii uriașe și formațiuni spectaculoase de calcar. Este una dintre atracțiile naturale impresionante ale Europei, ascunsă în sud-vestul Sloveniei.
Călătorii 20:01
Liderii din Silicon Valley cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia. „Cred că a învăţat o lecţie importantă”
O petiţie în care se cere ca Jensen Huang să fie repus în funcţia de director general al Nvidia a atras peste 178.000 de semnături, inclusiv oameni importanţi din Silicon Valley, la patru zile după demisia lui.
În lume 19:47
O nouă finanțare pentru cei care au panouri solare. Statul acoperă până la 75% din costul bateriilor
baterii stocare energie panouri fotovoltaice Foto CNG Solar webp
Economie (Adevărul financiar) 10:56
Soția lui George Simion a născut o fetiță. Ce nume ar fi ales liderul AUR și partenera sa pentru micuță
nunta george simion jpg
Evenimente 19:17
Video A fost ales noul James Bond. Ce actor celebru îi ia locul lui Daniel Craig în rolul agentului 007
4ed583ac 476c 4711 bb63 08b55a87011c jpg webp
Vedete 17:30
Lia Olguța Vasilescu propune comasarea județelor după un nou model: „Interesul ar trebui să fie absorbția de fonduri europene”
lia olguta vasilescu scaled 1 1920x1280 jpg
Politică 16:13
Fostă concurentă la „Puterea Dragostei”, prinsă după aproape două săptămâni într-un dosar pentru trafic de droguri
andreea pirui png
Cluj-Napoca 14:54
Fructul obișnuit din supermarket care poate aduce beneficii inimii, imunității și digestiei
pexels rossella fasoli 507860397 16154014 jpg
Societate 17:06
O universitate trece la cursuri online din cauza facturilor la încălzire. Ministerul Educației critică decizia
image png
Educație 14:03

Click!

image
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
image
Ingredientul secret pe care bucătarii îl adaugă în omletă pentru un gust desăvârșit. Face diferența față de rețeta clasică

OK! Magazine

image
Un Don Juan fără rușine! A înșelat, a sedus și a frânt inimi cu nemiluita. Aventurile secrete ale legendei Hollywoodului