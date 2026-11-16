Parlamentarii ruși loiali Kremlinului ar fi primit instrucțiuni să se pregătească pentru încheierea războiului din Ucraina și pentru o întoarcere bruscă a tuturor trupelor de pe linia frontului, scrie The Sun.

Soldați ruși la Moscova Foto: EPA/EFE

Reprezentanții administrației lui Vladimir Putin au îndemnat deputații din partidul „Rusia Unită” să se pregătească pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei, când toți „participanții la operațiunea militară specială” se vor întoarce acasă, scrie publicația rusă „Vedomosti”.

Aceste declarații au fost făcute în perioada 13-14 noiembrie, în cadrul unui seminar organizat la centrul „Atelierul de management «Senej»” din apropierea Moscovei. La eveniment a participat primul adjunct al șefului administrației, Serghei Kirienko. Acesta a subliniat în mod special necesitatea colaborării cu participanții la așa-numita „operațiune militară specială”.

„Se spunea că toți trebuie să fie pregătiți pentru victorie, atunci când participanții la acțiunile de luptă se vor întoarce instantaneu din «operațiunea specială»”, a declarat pentru publicație unul dintre interlocutorii săi.

La seminar nu s-a explicat exact cum ar trebui deputații să se pregătească pentru „victorie”.

Întâlnirea nu s-a limitat la tema războiului. Participanții au discutat, de asemenea, despre alegerile prezidențiale din 2030 și alegerile pentru Duma de Stat din 2031, adică despre direcția pe care o va urma țara în următorii cinci ani.

În plus, Kirienko i-a îndemnat pe deputați să fie mai aproape de popor: rușii obișnuiți, care îi consideră oameni bogați, departe de problemele populației obișnuite.

Aceste informații apar în contextul în care negociatorii americani ar fi avansat, în cadrul discuțiilor de pace aflate în desfășurare, ideea ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donbas în schimbul aderării la NATO. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat însă că Moscova ar putea exploata o astfel de propunere pentru a redesena granițele europene și pentru a slăbi Alianța Nord-Atlantică.

Negocierile trilaterale desfășurate săptămâna trecută la Abu Dhabi au dus la câteva acorduri concrete, printre care un schimb amplu de prizonieri între cele două părți. Cu toate acestea, disputele teritoriale și garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina rămân principalele obstacole în calea unui acord.

Potrivit relatărilor, în cadrul unei ședințe cu ușile închise, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale de la Kremlin, Serghei Kirienko, le-a transmis parlamentarilor să fie pregătiți să „interacționeze” cu militarii care se vor întoarce acasă. O sursă prezentă la întâlnire a declarat că oficialul rus le-a cerut tuturor să fie pregătiți pentru momentul în care cei care participă la așa-numita „operațiune militară specială” vor reveni simultan din zona de conflict.

Acest mesaj ridică semne de întrebare cu privire la intențiile președintelui Vladimir Putin de a pune capăt unui război care durează de aproape cinci ani, pe fondul unei serii de atacuri ucrainene asupra rețelei energetice a Rusiei și al unui bilanț estimat la aproximativ 1,6 milioane de militari ruși uciși și răniți. Observatorii notează că liderul de la Kremlin ar putea încerca să prezinte pe plan intern o eventuală încetare a focului drept o victorie, în ciuda costurilor umane și economice ridicate.

Atacuri asupra Podului Crimeei și a infrastructurii din Rusia

În paralel, forțele ucrainene și-au intensificat loviturile asupra infrastructurii strategice ruse, punând presiune suplimentară asupra unei economii deja afectate de deficitul de combustibil.

Podul Crimeei, o infrastructură rutieră și feroviară de aproximativ 19 kilometri, evaluată la trei miliarde de lire sterline și puternic apărată de sisteme antiaeriene și navale, a fost ținta unui nou atac cu drone în cursul nopții. Circulația a fost suspendată timp de cel puțin opt ore, iar aproximativ 2.000 de vehicule au rămas blocate la ambele capete ale podului. Potrivit unor relatări, focosul unei drone ar fi lovit unul dintre arce, provocând o deplasare a acestuia cu aproximativ 15 grade.

Guvernatorul instalat de Moscova în Crimeea anexată, Serghei Aksionov, a confirmat incidentul, precizând că traficul a fost restricționat și că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru evaluarea situației. Amploarea exactă a avariilor nu a fost imediat clară, însă surse ruse au susținut că pagubele „nu sunt critice”.

Podul Crimeei, o rută esențială de aprovizionare pentru peninsula ocupată, a mai fost vizat de trei atacuri majore ucrainene de la începutul invaziei la scară largă – în octombrie 2022, iulie 2023 și iunie 2025 –, care i-au slăbit structura, fără a-l scoate însă complet din funcțiune.

Totodată, traficul aerian din Moscova a suferit perturbări majore după ce cel puțin 600 de drone ucrainene au fost semnalate în apropierea aeroporturilor capitalei ruse. Anterior, un depozit de rachete ghidate aparținând armatei ruse a fost distrus în urma unui atac ucrainean, provocând o explozie de proporții.