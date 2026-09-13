„Războiul cailor”. Ungaria i-a cerut regelui Charles să dea înapoi cadoul de la Orban

Ungaria s-a trezit în centrul unui scandal diplomatic neobișnuit cu Marea Britanie, după ce Ministerul Agriculturii de la Budapesta a trimis regelui Charles al III-lea o scrisoare prin care cerea returnarea a doi cai de rasă, oferiți monarhului în dar cu doi ani în urmă. Ulterior, guvernul ungar a vorbit despre o „formulare imprecisă” și a asigurat că nu intenționează să recupereze animalele. Totuși, s-a dovedit că, din punct de vedere juridic, caii aparțin în continuare statului ungar. Despre această poveste neobișnuită scrie publicația The Telegraph.

Caii lipițani oferiți de Ungaria regelui Charles Foto: X@tothcsabatibor

Este vorba despre doi cai lipițani, Nelson și Iveco. Reprezentanții acestei rase, recunoscută prin culoarea albă caracteristică, au fost folosiți de-a lungul secolelor la curțile monarhilor din Europa Centrală, inclusiv în perioada Habsburgilor. Valoarea unui lipițan bine pregătit, cu pedigree și antrenament ceremonial, poate ajunge la aproximativ 70.000 de lire sterline.

Nelson, în vârstă de șase ani, și Iveco, de opt ani, i-au fost oferiți lui Charles în 2024, cu ocazia încoronării. Caii au fost predați Grajdurilor Regale de către ministrul apărării al Ungariei de atunci, fostul ambasador la Londra, Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Însă în această vară, Palatul Buckingham a primit, în mod neașteptat, din partea Ministerului Agriculturii din Ungaria, o scrisoare „formulată tranșant”, prin care se cerea, potrivit informațiilor apărute, ca Nelson și Iveco să fie readuși la herghelia de stat din Szilvásvárad, de unde provin.

Atât Palatul Buckingham, cât și guvernul ungar au încercat ulterior să tempereze situația, explicând-o drept o greșeală administrativă. Ambasada Ungariei a asigurat că respectivii cai vor rămâne în Marea Britanie, „așa cum s-a intenționat de la bun început”.

Totuși, în Ungaria, povestea s-a transformat deja într-un scandal politic. Partidul de opoziție Creștin-Democrat cere publicarea scrisorii trimise regelui britanic, pentru a se afla „cine este responsabil pentru faptul că Ungaria a fost făcută de râs”.

Politicienii au și găsit deja un nume pentru scandal: „războiul cailor” dintre Ungaria și Marea Britanie.

Un cadou care, din punct de vedere legal, nu a fost cu adevărat un cadou

Ministerul Agriculturii din Ungaria a confirmat că, într-adevăr, s-a adresat regelui Charles în luna iulie. Totuși, instituția susține acum că cererea „a fost formulată imprecis”.

Potrivit ministerului, greșeala a fost corectată rapid, iar partea britanică a fost informată că Budapesta „nu dorește să aducă acasă caii”. Nelson și Iveco urmează să rămână în continuare „ambasadori demni ai creșterii ungurești de lipițani și ai relațiilor ungaro-britanice”.

Totodată, a ieșit la iveală un detaliu care explică, parțial, cum a putut apărea o asemenea situație.

Deși caii au fost prezentați public drept un dar regal, în 2024 aceștia au fost predați Grajdurilor Regale printr-un contract de împrumut. Astfel, din punct de vedere juridic, Nelson și Iveco „rămân în continuare proprietatea statului ungar”. Guvernul insistă, în același timp, că îi consideră un cadou.

În prezent, Budapesta încearcă să elimine această contradicție juridică.

Caii pentru Charles au fost aleși personal de reprezentanții palatului

Nelson și Iveco provin de la herghelia de stat Szilvásvárad, din nordul Ungariei, aflată la aproximativ două ore de mers cu mașina de Budapesta. Acolo sunt crescuți și antrenați lipițanii unguri. Herghelia găzduiește, de asemenea, competiții de atelaje, sărituri peste obstacole și dresaj.

La începutul anului 2024, la herghelie au ajuns special doi reprezentanți ai Palatului Buckingham - fostul șef al grajdurilor regale, Toby Browne, și vizitiul principal al lui Charles, Matthew Powers. Partea ungară le-a propus să aleagă chiar ei doi cai pentru Grajdurile Regale.

Alegerea lor a fost Neapolitano XXVII-44, cunoscut drept Nelson, și Incitato XVIII-3, adică Iveco.

În privința lui Iveco există și o poveste ceva mai ciudată. Unul dintre sportivii de la Szilvásvárad, Marcell Dányi, era foarte atașat de acest cal și concura alături de el.

Presa ungară a vehiculat chiar zvonuri potrivit cărora Iveco ar fi ajuns pe lista cadourilor destinate regelui britanic din cauza unui conflict personal în cadrul grajdului, s-ar fi sugerat oferirea tocmai a acestui cal reprezentanților lui Charles, pentru a-i face un rău sportivului care concura cu el.

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Dányi însuși a refuzat să comenteze aceste speculații și a declarat că decizia de a ceda calul i-a aparținut.

Ceremonia oficială de predare a avut loc în curtea Grajdurilor Regale de la Windsor,în 2024.

Szalay-Bobrovniczky i-a înmânat frâiele unui reprezentant al Household Cavalry, iar ulterior a publicat fotografii oficiale, însoțite de un mesaj plin de mândrie: „Cai unguri în slujba familiei regale britanice!”

Planurile Budapestei erau, de fapt, mult mai ambițioase. Ulterior, regelui Charles urma să îi fie oferite și o trăsură pentru patru lipițani, o caleașcă decorativă, precum și echipamentul aferent. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, însă.

Totodată, în Marea Britanie, Nelson și Iveco nu au ajuns să aibă un rol vizibil la ceremoniile regale. Au fost implicați destul de rar în evenimente, deși tocmai un astfel de rol părea să fi fost așteptat de partea ungară.

Budapesta nu a ridicat nicio obiecție privind modul în care sunt tratați caii — potrivit informațiilor disponibile, aceștia sunt sănătoși și beneficiază de îngrijirea corespunzătoare.

Ce legătură are schimbarea puterii din Ungaria

Una dintre variantele privind apariția acestei scrisori neobișnuite este legată direct de schimbarea guvernului ungar.

Nelson și Iveco i-au fost oferiți lui Charles în timpul guvernării lui Viktor Orban și a partidului său, Fidesz. Orban a condus țara timp de 16 ani, iar guvernul său a fost acuzat, printre altele, că folosește cadourile de stat pentru a-și extinde influența în străinătate.

În luna mai a acestui an, Orban a fost înlocuit la putere de Péter Magyar, liderul partidului Tisza.

Martyn Rady, profesor emerit de istoria Europei Centrale la University College London, consideră că schimbarea guvernului este cheia înțelegerii întregii povești.

Potrivit acestuia, după preluarea puterii, Magyar a început să anuleze o serie de decizii ale administrației anterioare. Rady presupune că un funcționar de rang inferior, responsabil de recuperarea bunurilor statului, ar fi putut da peste documentele referitoare la cei doi cai și, observând că aceștia rămân, din punct de vedere legal, proprietate ungară, ar fi trimis pur și simplu o cerere de returnare.

Ulterior, guvernul și-ar fi dat rapid seama că situația a scăpat de sub control și ar fi încercat să o tempereze.

Comentatorul politic ungar András Hont explică scandalul printr-o cauză și mai simplă: „diletantismul”. Potrivit acestuia, unui funcționar i s-ar fi putut înmâna o listă cu cadourile oferite de fosta guvernare, după care acesta ar fi trimis mecanic scrisori către adresele corespunzătoare.

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Orban însuși a profitat deja de situație pentru a ataca noua putere. Acesta a publicat pe Facebook un fragment dintr-un film unguresc, în care personajul principal întreabă: „Sunt toți idioți aici?”

Mai există și o altă variantă

Există și o explicație mai puțin legată de politică pentru dorința de a-i recupera pe Nelson și Iveco.

Ambii cai erau considerați promițători din punct de vedere sportiv. Iar în septembrie 2027, Budapesta va găzdui, pentru prima dată, Campionatul Mondial de atelaje duble.

Lipițanii au fost selecționați, de-a lungul a sute de ani, inclusiv pentru astfel de competiții. După cum notează The Telegraph, întoarcerea lui Nelson și Iveco la Szilvásvárad și posibilitatea de a-i prezenta în culorile Ungariei ar fi putut crește șansele țării de a obține rezultate bune la campionatul organizat pe teren propriu.

Rezultatul „războiului cailor” pare însă deja stabilit: Nelson și Iveco vor rămâne la Charles.

Ministerul Agriculturii din Ungaria susține acum că lucrează pentru ca „darul să devină, într-adevăr, un dar”, cu alte cuvinte, pentru ca cei doi lipițani să treacă, legal și definitiv, în proprietatea regelui britanic.

Ambasada Ungariei a declarat subiectul închis, iar Palatul Buckingham a preferat să nu facă alte comentarii.

„Sunt convins că, în timp, atât palatul, cât și ambasada vor privi această poveste cu umor. De fapt, probabil că deja o fac”, a conchis Rady.