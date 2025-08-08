Putin a vorbit cu Xi Jinping și Lukașenko înainte de summitul cu Trump. Ce le-a transmis liderul rus

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping și cu dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, au relatat presa de stat din Rusia.

Atât Xi, cât și Lukașenko se numără printre cei mai apropiați aliați internaționali ai lui Putin. Convorbirile au avut loc în timp ce președintele SUA se pregătește să se întâlnească săptămâna viitoare cu liderul de la Kremlin, în ceea ce ar fi primele discuții directe între cei doi de la preluarea mandatului de către Trump, pe 20 ianuarie, transmite Kyiv Independent.

Potrivit postului chinez de stat CCTV, Putin l-a informat pe Xi despre contactele recente cu SUA. Președintele chinez ar fi salutat dialogul dintre Washington și Moscova și a reafirmat sprijinul Beijingului pentru eforturile de rezolvare a războiului.

Liderul rus l-a informat, de asemenea, pe Lukașenko, unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, despre „negocierile și acordurile” cu SUA, a relatat agenția de stat belarusă Belta.

Tot pe 8 august, Putin a purtat discuții și cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev, potrivit Kremlinului.

Președintele rus i-a informat pe cei doi despre întâlnirea cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff. De asemenea, au discutat despre cooperarea în domeniul comerțului și al energiei.

Întâlnirea dintre Putin și Trump are loc pe fondul creșterii presiunilor americane menite să blocheze finanțarea războiului de către Rusia. Veniturile din petrol reprezintă aproximativ o treime din bugetul federal rus, iar Washingtonul încearcă să le limiteze prin taxe vamale secundare.

Pe 28 iulie, președintele SUA a dat un ultimatum Moscovei, cerând un armistițiu în termen de 10 zile sau aplicarea unor sancțiuni severe din partea Washingtonului. Pe măsură ce se apropia termenul de 8 august, Trump și-a exprimat nerăbdarea și a declarat că decizia „depinde acum de Putin”.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a afirmat că SUA nu consideră viitorul summit o chestiune de încredere în Rusia, ci o cerere de „rezultate concrete”.

China a sprijinit Kremlinul prin comerț și tehnologie cu dublă utilizare. SUA au avertizat că achizițiile continue de petrol ar putea declanșa taxe vamale de până la 100% asupra exporturilor chineze.

Lukașenko, aflat la putere în Belarus din 1994, a permis trupelor ruse să lanseze atacuri asupra Ucrainei de pe teritoriul belarus la începutul invaziei pe scară largă, în 2022.